Bérfeszültség és nyári szabadságstop a közigazgatásban – aki tud, menekülni fog?

Magyar Péter a szombati interjújában elmondta, csökkentik a képviselők, a miniszterek és a polgármesterek fizetését. A vezetői fizetések csökkentése jóllakatja az elitellenes szavazóbázist, de miféle üzenet a szakértelem megbecsülésének sokat emlegetett téziséről? Vajon a fizetéscsökkentés elindít egy lavinát, ami elér a főosztályvezetőkig, osztályvezetőkig is? Sok itt a kérdés. Azt is közölte a miniszterelnök, hogy nyáron ne tervezzen az állomány szabadságot, mert erőltetett tempóban kell végrehajtani többek között a közigazgatás Brüsszel által előírt átalakítását.

2026. 05. 25. 10:49
Magyar Péter nem fog szabadságot adni nyáron a közigazgatásnak. Forrás: MW
A kinevezett miniszterek és sok esetben sikeres ügyvédként tevékenykedő államtitkárok számára talán furcsa lesz, hogy nagy felelősségük és terhelésük díjazása közelebb fog állni beosztottjaikéhoz. Illetve a megvágott fizetéssel vár el majd 0–24 órás munkatempót Magyar Péter, aki láthatóan hétvégére időzíti a nagyinterjúit – nem telhet el egy ünnepi hétvége sem a miniszterelnökre irányuló figyelem nélkül, fontos vagy kevésbé fontos bejelentések nélkül. 

 

Kezdő vezetők nulla közigazgatási tudással 

A lapunknak nyilatkozó minisztériumi dolgozók elmondták, hogy az első állománygyűléseken elhangzott, hogy a vezetők azt várják, keressenek és mutassanak be olyan szerződéseket, amelyek szerintük nem korrektek, azaz terhelőek lehetnek a leköszönt vezetésre. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter külön utalást tett az igazmondás kiemelt fontosságára, és arra is, hogy a miniszterelnök által diktált tempót nem tartja követendőnek, az egészségügyben ugyanis nem lehet ilyen rohamtempóban dolgozni. 

Több minisztériumból kaptunk olyan híreket, hogy az új közigazgatási államtitkároknak fogalma sincsen a közigazgatás működéséről, sem arról, hogy szervezeti és működési szabályzat nélkül a munka nem indulhat el.

Az új irodákba át kell költözni, át kell szállítani az iratokat, fel kell állítani a rendszereket, miközben lehet, hogy nincs is elég informatikus, aki jól ismeri a feladatokat. Az új vezetők 

  • nincsenek tisztában a szolgálati utakkal, 
  • az adminisztrációs kötelezettségekkel, 
  • a dokumentumok, előterjesztések előkészítésére vonatkozó szabályokkal. 

Információink szerint akadt olyan államtitkár, aki bevallotta, azt gondolta, a kormányülésen majd Magyar Péter lediktálja, mik a feladatok, és ez elegendő. A közigazgatásban dolgozó állomány számára rendkívül aggasztó ez a helyzet, hiszen ekkora váltás nem történt 16 éve, és most lelkes amatőr közigazgatási államtitkároknak kell gyorsan beletanulniuk abba, mitől és hogyan működik hatékonyan egy minisztérium az apró-cseprő ügyektől a rendeletek határidőre történő megszövegezéséig. 

Ráadásul megindulhat egy átáramlás a minisztériumok között, az új minisztériumok el fogják szívni a jónak tartott munkaerőt, sok területen folyamatos toborzásra lesz szükség. A szervezetek felállítása még az új vezetés saját bevallása szerint is hónapokat vesz igénybe. Erre jön a „mindent átvizsgálunk” ígérete, az uniós pénzek folyósításához szükséges feltételsor teljesítése és a sok ígéret. Nem kevés ez egy elbizonytalanított állománnyal.  

 

Ki kap nyári szabadságot és ki nem?

A másik nagy visszhangot kiváltó kijelentés a szabadságolásokra vonatkozott. Magyar Péter arról beszélt, hogy az Európai Unió által előírt feltételeket rövid idő alatt kell teljesíteni, ezért nyáron a közigazgatásban rendkívüli munkaterhelés jöhet. Jogilag valóban van lehetőség arra, hogy a közigazgatásban korlátozzák a szabadságok kiadását. A kormányzati szolgálati jogviszonyban a munkáltató széles mozgástérrel rendelkezik, különösen kiemelt állami feladatok vagy határidős uniós vállalások esetén. A gyakorlatban ez jelenthet szabadságstopot, hétvégi munkát vagy rendkívüli készenlétet is.

A lapunknak nyilatkozó minisztériumi dolgozók elmondták, fogalmuk sincsen, miként oldják meg a nyári szünetben a kisebb gyermekeik felügyeletét, ha nem mehetnek szabadságra. Egyes minisztériumok szoktak szervezni nyári napközis tábort az állomány gyermekeinek, de nem ez a jellemző. Egy hosszabb szabadságstop pedig könnyen újabb felmondási hullámot indíthat el.

A miniszterelnök nyári országjárást ígért

Különösen érdekes mindez annak fényében, hogy Magyar Péter azt is elmondta, augusztusban újabb országjárásra készül, mert ezt várják a választói. Ezek szerint a kampányüzemmód tovább folytatódik a rengeteg feladat ellenére vagy mellett is. A munka oroszlánrészét meg majd elvégzi az állomány. A kormány tervei szerint nagyon gyorsan kéne rengeteg jogszabályt megszövegezni, azt a kormányzaton belül egyeztetni és végső formába önteni, hogy döntésre alkalmas legyen.  Viszont ha egyelőre a működés alapjaival ismerkednek, akkor ez szinte lehetetlen. Egyelőre hivatalosan a tárcák székhelye sem ismert, csak Magyar Péter bemondása alapján, nincsenek meg az új tárcák szmsz-ei, ez alapján a belső működésük és struktúrájuk is ismeretlen, így pedig egy strukturált és hierarchikus rendszer nem tud működni – jelezte lapunknak egy a viszonyokra jól rálátó jogász.

Talán idővel a miniszterelnök és a Facebook-marketingesei is megértik, hogy az államigazgatás nem kampányüzemmódban működik. Amatőrök kezdik meg a munkát, ami önmagában is problémát jelent, de mivel mindent egyszerre akarnak megvalósítani, ez csak növeli a rendszer feszültségét. Ha egyszerre várnak el belső feljelentéseket, lojalitást és szigorú, emberfeletti tempót, annak végül a közigazgatás szakmai színvonala látja kárát.

