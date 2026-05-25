Bérfeszültség és nyári szabadságstop a közigazgatásban – aki tud, menekülni fog?

A kinevezett miniszterek és sok esetben sikeres ügyvédként tevékenykedő államtitkárok számára talán furcsa lesz, hogy nagy felelősségük és terhelésük díjazása közelebb fog állni beosztottjaikéhoz. Illetve a megvágott fizetéssel vár el majd 0–24 órás munkatempót Magyar Péter, aki láthatóan hétvégére időzíti a nagyinterjúit – nem telhet el egy ünnepi hétvége sem a miniszterelnökre irányuló figyelem nélkül, fontos vagy kevésbé fontos bejelentések nélkül.

Kezdő vezetők nulla közigazgatási tudással

A lapunknak nyilatkozó minisztériumi dolgozók elmondták, hogy az első állománygyűléseken elhangzott, hogy a vezetők azt várják, keressenek és mutassanak be olyan szerződéseket, amelyek szerintük nem korrektek, azaz terhelőek lehetnek a leköszönt vezetésre. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter külön utalást tett az igazmondás kiemelt fontosságára, és arra is, hogy a miniszterelnök által diktált tempót nem tartja követendőnek, az egészségügyben ugyanis nem lehet ilyen rohamtempóban dolgozni.

Több minisztériumból kaptunk olyan híreket, hogy az új közigazgatási államtitkároknak fogalma sincsen a közigazgatás működéséről, sem arról, hogy szervezeti és működési szabályzat nélkül a munka nem indulhat el.

Az új irodákba át kell költözni, át kell szállítani az iratokat, fel kell állítani a rendszereket, miközben lehet, hogy nincs is elég informatikus, aki jól ismeri a feladatokat. Az új vezetők

nincsenek tisztában a szolgálati utakkal,

az adminisztrációs kötelezettségekkel,

a dokumentumok, előterjesztések előkészítésére vonatkozó szabályokkal.

Információink szerint akadt olyan államtitkár, aki bevallotta, azt gondolta, a kormányülésen majd Magyar Péter lediktálja, mik a feladatok, és ez elegendő. A közigazgatásban dolgozó állomány számára rendkívül aggasztó ez a helyzet, hiszen ekkora váltás nem történt 16 éve, és most lelkes amatőr közigazgatási államtitkároknak kell gyorsan beletanulniuk abba, mitől és hogyan működik hatékonyan egy minisztérium az apró-cseprő ügyektől a rendeletek határidőre történő megszövegezéséig.