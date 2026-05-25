Jackl Vivienbob bowmanKocsis MártaShane TusupKós HubertSummer McIntoshúszás

Shane Tusup után újra amerikai edzőhöz igazol Jackl Vivien, Kós Hubert példáját követi

Jackl Vivien a közösségi oldalán jelentette be, hogy a jövőben az Egyesült Államokban folytatja tanulmányait és az úszást. A 17 éves, Shane Tusup után a nevelőedzőjéhez, Kocsis Mártához visszatérő Európa-bajnok tehetség a Texasi Egyetem csapatával kötött megállapodást, amelyet a világhírű amerikai edző, Bob Bowman vezet. Itt készül Kós Hubert is, és most Jackl Vivien ugyanabba a helyzetbe kerülhet, mint ő – a világ legjobbja lehet az edzőtársa.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 10:21
Shane Tusup után újra amerikai módszert próbál ki a magyar Európa-bajnok Jackl Vivien, aki Kós Hubert, Pádár Nikolett és Summer McIntosh mellett úszhat Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

