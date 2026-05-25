Shane Tusup után újra amerikai edzőhöz igazol Jackl Vivien, Kós Hubert példáját követi
Jackl Vivien a közösségi oldalán jelentette be, hogy a jövőben az Egyesült Államokban folytatja tanulmányait és az úszást. A 17 éves, Shane Tusup után a nevelőedzőjéhez, Kocsis Mártához visszatérő Európa-bajnok tehetség a Texasi Egyetem csapatával kötött megállapodást, amelyet a világhírű amerikai edző, Bob Bowman vezet. Itt készül Kós Hubert is, és most Jackl Vivien ugyanabba a helyzetbe kerülhet, mint ő – a világ legjobbja lehet az edzőtársa.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
