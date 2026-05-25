Ebből még komoly baj lehet: az oroszok megtámadták a brit miniszter gépét

Újabb konfliktus van kibontakozóban az Egyesült Királyság és Oroszország között. A brit védelmi minisztert szállító katonai repülőgépet feltehetően orosz elektronikai zavarás érte az orosz határ közelében. A GPS-rendszer a teljes repülés alatt működésképtelenné vált, miközben korábban brit felderítő gépekkel szemben is veszélyes orosz manővereket jelentettek.

2026. 05. 25. 10:41
Dassault Falcon 900LX repülőgép Forrás: AFP
A repülőgép akkor éppen az orosz határ közelében haladt.

Az okostelefonok és laptopok nem tudtak csatlakozni az internethez, a pilótáknak pedig egy másik navigációs rendszert kellett használniuk, mivel a gép GPS-rendszere a teljes, háromórás repülés alatt működésképtelenné vált.

A feltételezések szerint Oroszország állt az incidens mögött.

Nem ismert, hogy Healey volt-e a szándékos célpont, azonban a repülési útvonal bárki számára látható volt a repülőgép-követő oldalakon.
Egy védelmi forrás úgy fogalmazott:

Ez felelőtlen orosz beavatkozás, de a Királyi Légierő megfelelően felkészült az ilyen tevékenységek kezelésére.

Többször alakult már ki feszült helyzet a két ország légiereje között

Az incidens néhány nappal azután történt, hogy a brit védelmi minisztérium közölte: ismét két orosz vadászgépet fogtak el az Egyesült Királyság légierejének egyik felderítő repülőgépe közelében a Fekete-tenger felett.

Egy orosz Szu–35-ös vadászgép olyan közel repült a brit felderítő repülőgéphez, hogy működésbe léptek annak vészhelyzeti rendszerei, köztük az automata pilóta kikapcsolása is megtörtént. 

Az egyik orosz Szu–27-es emellett mindössze hat méterre közelítette meg a fegyvertelen Rivet Joint repülőgép orrát, majd hatszor húzott el előtte.

A brit védelmi minisztérium szerint ez volt a legveszélyesebb orosz fellépés egy brit Rivet Joint repülőgéppel szemben azóta, hogy 2022-ben egy repülőgép rakétát lőtt ki a Fekete-tenger felett. 

2024 márciusában az Egyesült Királyság légierejének egyik gépe, amelyen Grant Shapps akkori brit védelmi miniszter utazott, szintén GPS-zavarás áldozata lett, miközben orosz terület közelében repült.

A műholdas jelet körülbelül 30 percen keresztül zavarták, amikor a járat Lengyelországból tartott vissza az Egyesült Királyságba.
Borítókép: Dassault Falcon 900LX repülőgép (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
