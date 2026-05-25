Ebből még komoly baj lehet: az oroszok megtámadták a brit miniszter gépét

A repülőgép akkor éppen az orosz határ közelében haladt.
Az okostelefonok és laptopok nem tudtak csatlakozni az internethez, a pilótáknak pedig egy másik navigációs rendszert kellett használniuk, mivel a gép GPS-rendszere a teljes, háromórás repülés alatt működésképtelenné vált.
A feltételezések szerint Oroszország állt az incidens mögött.
Nem ismert, hogy Healey volt-e a szándékos célpont, azonban a repülési útvonal bárki számára látható volt a repülőgép-követő oldalakon.
Egy védelmi forrás úgy fogalmazott:
Ez felelőtlen orosz beavatkozás, de a Királyi Légierő megfelelően felkészült az ilyen tevékenységek kezelésére.
