Itt vannak az orosz feltételek a békéhez: az ukránoknál pattog a labda

Ukrajna fél, hogy új front nyílik

Ukrajna egy esetleges belarusz támadás veszélyével is számol. Megkezdődött a Belarussziával szomszédos volinyi térség körkörös védelmének előkészítése. Az értesülések szerint a határ menti övezetekben olyan átfogó kitelepítési terveket is vizsgálnak, amelyek egy esetleges fenyegetés esetén léphetnek életbe. Emellett a kijevi régióban szintén hasonló védelmi rendszer kialakítására készülnek.

Volodimir Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy Belarusszia felől támadás érheti Volinyt, valamint a Zsitomiri és Rivnei területeket.

Ezzel szemben Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök több alkalommal is kijelentette, hogy országa nem kíván részt venni az ukrajnai háborúban. Hangsúlyozta, hogy erre sem katonai, sem civil oldalról nincs szükség.

