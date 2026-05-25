OroszországUkrajnaBelorussziaorosz-ukrán háború

Itt vannak az orosz feltételek a békéhez: az ukránoknál pattog a labda

Moszkva egyre világosabban üzeni Kijevnek, hogy csak az 1990-es évek eleji állapotokhoz való visszatérés teremtheti meg a háború hosszú távú rendezésének alapját. Közben az ukrán vezetés már egy esetleges belarusz támadástól tartva kezdte meg a határ menti térségek védelmének megszervezését és evakuációs forgatókönyvek kidolgozását. Az orosz szóvivő szerint az ukrán hadsereg pozíciója egyre gyengül.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 9:59
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Mint fogalmazott, a helyzet átfogó, igazságos és hosszú távon fenntartható megoldása kizárólag a válság kiváltó tényezőinek felszámolásával érhető el. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának vissza kell térnie azokhoz az államisági alapokhoz, amelyek a függetlenség nemzetközi elismerésekor, az 1990-es évek elején léteztek.

Moszkva továbbra is az Anchorage-ban kialakított megállapodásokat, illetve azokat az elveket tekinti irányadónak, amelyeket Vlagyimir Putyin 2024. júniusában ismertetett. Az idei év során Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői három egyeztetési fordulót tartottak, a legutóbbi találkozót február 17–18-án rendezték Genfben. 

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a béketárgyalásokban tapasztalható megtorpanás hátterében a közel-keleti helyzet súlyosbodása áll. Emellett arról is beszélt, hogy az ukrán hadsereg frontokon kialakult pozíciója tovább gyengül, ami Kijev döntéshozatali lehetőségeit is szűkíti.

Ukrajna fél, hogy új front nyílik

Ukrajna egy esetleges belarusz támadás veszélyével is számol. Megkezdődött a Belarussziával szomszédos volinyi térség körkörös védelmének előkészítése. Az értesülések szerint a határ menti övezetekben olyan átfogó kitelepítési terveket is vizsgálnak, amelyek egy esetleges fenyegetés esetén léphetnek életbe. Emellett a kijevi régióban szintén hasonló védelmi rendszer kialakítására készülnek.

Volodimir Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy Belarusszia felől támadás érheti Volinyt, valamint a Zsitomiri és Rivnei területeket.

Ezzel szemben Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök több alkalommal is kijelentette, hogy országa nem kíván részt venni az ukrajnai háborúban. Hangsúlyozta, hogy erre sem katonai, sem civil oldalról nincs szükség.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
