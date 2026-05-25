Itt vannak az orosz feltételek a békéhez: az ukránoknál pattog a labda

Mint fogalmazott, a helyzet átfogó, igazságos és hosszú távon fenntartható megoldása kizárólag a válság kiváltó tényezőinek felszámolásával érhető el. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának vissza kell térnie azokhoz az államisági alapokhoz, amelyek a függetlenség nemzetközi elismerésekor, az 1990-es évek elején léteztek.
Moszkva továbbra is az Anchorage-ban kialakított megállapodásokat, illetve azokat az elveket tekinti irányadónak, amelyeket Vlagyimir Putyin 2024. júniusában ismertetett. Az idei év során Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői három egyeztetési fordulót tartottak, a legutóbbi találkozót február 17–18-án rendezték Genfben.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a béketárgyalásokban tapasztalható megtorpanás hátterében a közel-keleti helyzet súlyosbodása áll. Emellett arról is beszélt, hogy az ukrán hadsereg frontokon kialakult pozíciója tovább gyengül, ami Kijev döntéshozatali lehetőségeit is szűkíti.
