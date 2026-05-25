Elzárták a csapot Zelenszkij elől: több NATO-ország is elgáncsolta Ukrajna támogatási tervét

Az elképzelés szerint a szövetség tagjai GDP-jük 0,25 százalékát fordították volna katonai támogatásként Ukrajnára, azonban Nagy-Britannia és Franciaország is azok közé tartozott, amelyek nemet mondtak a javaslatra.

A tervet Mark Rutte NATO-főtitkár szerette volna napirendre emelni a szövetség következő csúcstalálkozóján, de több ország ellenkezése miatt nem sikerült megszerezni a teljes támogatást. A tárgyalások során az Egyesült Királyság mellett Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Kanada is akadályozta a kezdeményezés elfogadását, amikor szóba került Kijev támogatásának növelése. Rutte célja az volt, hogy a NATO éves ankarai csúcstalálkozóján hivatalosan is jóváhagyják az indítványt.

A szövetség egyik bennfentese arról beszélt, hogy legalább hét olyan tagállam állt a javaslat mögé, amelyek már most is GDP-jük több mint 0,25 százalékát költik Ukrajna katonai támogatására.

A NATO-ban minden döntéshez teljes egyetértés szükséges, ugyanakkor belső információk szerint a kötelező támogatási rendszer ötlete nem váltott ki széles körű támogatást.