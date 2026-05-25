NATOtámogatásvitaorosz-ukrán háború

Elzárták a csapot Zelenszkij elől: több NATO-ország is elgáncsolta Ukrajna támogatási tervét

Egyre látványosabb repedések jelennek meg a NATO egységén Ukrajna támogatásának kérdésében, miután több meghatározó nyugati állam is elutasította a kötelező katonai hozzájárulás tervét. Mark Rutte NATO-főtitkár hiába próbálta keresztülvinni az elképzelést, a nagy tagállamok ellenállása végül megakasztotta a kezdeményezést.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 9:03
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elképzelés szerint a szövetség tagjai GDP-jük 0,25 százalékát fordították volna katonai támogatásként Ukrajnára, azonban Nagy-Britannia és Franciaország is azok közé tartozott, amelyek nemet mondtak a javaslatra.

A tervet Mark Rutte NATO-főtitkár szerette volna napirendre emelni a szövetség következő csúcstalálkozóján, de több ország ellenkezése miatt nem sikerült megszerezni a teljes támogatást. A tárgyalások során az Egyesült Királyság mellett Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Kanada is akadályozta a kezdeményezés elfogadását, amikor szóba került Kijev támogatásának növelése. Rutte célja az volt, hogy a NATO éves ankarai csúcstalálkozóján hivatalosan is jóváhagyják az indítványt.

A szövetség egyik bennfentese arról beszélt, hogy legalább hét olyan tagállam állt a javaslat mögé, amelyek már most is GDP-jük több mint 0,25 százalékát költik Ukrajna katonai támogatására.

 A NATO-ban minden döntéshez teljes egyetértés szükséges, ugyanakkor belső információk szerint a kötelező támogatási rendszer ötlete nem váltott ki széles körű támogatást.

Recseg-ropog a közös tehervállalás rendszere

Bár Nagy-Britannia nem teljesíti a GDP 0,25 százalékos szintet, katonai hozzájárulásának mértékét nem kérdőjelezik meg. Keir Starmer a belátható jövőre évente legalább 3 milliárd font támogatást ígért, ami hozzávetőleg a brit GDP 0,1 százalékának felel meg.

A legtöbb bírálat Franciaországot, Spanyolországot, Olaszországot és Kanadát érte, mivel ezekkel az országokkal szemben ismét felmerült, hogy nem vállalnak kellő részt a támogatási terhekből.

 A Kiel Intézet nyilvánosan hozzáférhető adatai alapján Hollandia, Lengyelország, valamint az északi és balti országok már elérik vagy meg is haladják a GDP 0,25 százalékának megfelelő támogatási szintet.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Fodor Gábor nem teketóriázott: nagyon keményen nekiment Magyar Péter tervének

Csépányi Balázs avatarja

„Ez a javaslat jogilag nem áll meg.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu