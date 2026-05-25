A korábbi német kancellár arról beszélt, hogy a katonai támogatás helyes irány, és az elrettentés erősítésére tett további lépésekre is szükség van, ugyanakkor úgy látja, Európa diplomáciai eszközei háttérbe szorulnak – számolt be cikkében a Politico.
Európában folytatódik a casting: újabb politikus jelent meg, aki Brüsszel nevében Putyinnal tárgyalhat
Finnország elnöke, Alexander Stubb bombabejelenést tett: ha felkérik, hogy Európa nevében vegyen részt az ukrajnai béketárgyalásokon, akkor nem utasítja vissza a felkérést. Stubb szerint most Európának kell nagyobb szerepet vállalnia a konfliktus lezárásában.
