„Ennek is Te vagy az oka!" – Felelősségáthárítás és önigazolás a párkapcsolatban

Az „Ennek is te vagy az oka!” című játszmát kemény formájában játszhatják például paranoidok olyan emberek ellen, akik kellőképpen elővigyázatlanok ahhoz, hogy tanácsot adjanak nekik („Én csak segíteni próbálok rajtad”). A játszma itt veszedelmes, sőt kivételes esetben végzetes is lehet.

Eric Berne szerint az „Ennek is te vagy az oka!” című játszmának a legfőbb célja az igazolás. Gyermekeknél könnyen alakul ki ez a játszma. A külső pszichológiai előny (a felelősség elkerülése) a legszembetűnőbb, és a játszmát gyakran sietteti a fenyegetően közelgő intimitás; a „jogos” harag ugyanis kiváló ürügy az intimitás, a szexuális kapcsolat elkerülésére. Egzisztenciális beállítottsága: „Én ártatlan vagyok.”

A játszma szó használatáról el kell mondani, hiába megtévesztő, ne vezessen félre minket, hiszen mint kiderült a leírtakból, a játszmának nem szükségképpen része a szórakozás vagy akár az élvezet. Számos kereskedő nem tekinti szórakozásnak a munkáját, mint ahogyan ez Arthur Miller Az ügynök halála című darabjából is kitűnik. A játék szóra is igaz ez, hiszen egész erőteljesen tapad hozzá negatív tartalom is bizonyos tekintetben, mint például amikor egy kényszeres szenvedélyes szerencsejátékosról beszélük. Egy ilyen játékos nagyon sokat tudna mesélni arról, mit is jelent számára a játék szó, és milyen pusztítást okozott az életében az, hogy játszott, ha egyáltalán abba tudta hagyni, hiszen függőségről van szó. A függőség pedig betegség.