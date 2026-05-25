„Ennek is Te vagy az oka!" – Felelősségáthárítás és önigazolás a párkapcsolatban

„Ennek is te vagy az oka!”
Az „Ennek is te vagy az oka!” című játszma valami olyasmiről szól, mint amikor például a férj otthon valamiféle csendes tevékenységet végez elvonulva, nincs kedve társaságban lenni, beletemetkezik abba amit csinál, így kissé elszigeteltté válik az emberektől. Abban a helyzetben talán nem is kíván egyebet, mint hogy békében hagyják, ne szóljanak hozzá, jól van úgy, ahogyan van. Egyszerre csak valami zaj keletkezik, ami elég rosszul érinti a férjet, majd egy hívatlan családtag, egy váratlan vendég belepiszkál az idillbe, a nyugalmas légkör felbomlik. A betolakodó lehet a párja, a felesége, vagy akár valamelyik gyermeke, az is lehet, hogy csak egy kedves szóért jön, esetleg valamit kérdez, hogy közelebb kerüljön. Kérdezheti például, hogy hol kell keresse a létrát, amit a férj szokott eltenni. És akkor pontosan ez a betolakodás, ez a kéretlen bejövetel, a váratlan kibillentés lesz az oka annak, hogy a férfi elrontja azt a műveletet, amit éppen csinál, mondjuk a szerszám a kezében megcsúszik és kész a baj. Ekkor hangzik el dühösen, haragosan és kiabálva az a mondat, hogy „Ennek is te vagy az oka!”. A helyzet viszont egyértelmű, hiszen nem a váratlan vendég érkezése rontja el a pillanatot, okozza a bajt, hanem a férfi ingerültsége arra a tényre, hogy a másik rányitotta az ajtót. Ez a megtörtént baleset, vagy szerencsétlen helyzet azonban nagyon is jól jön neki, mert erre hivatkozva dobja ki a látogatót. Eric Berne szerint ezt a játszmát már kisgyerekek is rövid úton megtanulják, s így könnyen örökítődik át nemzedékről nemzedékre. A benne rejlő kielégülések és előnyök világosabban előtűnnek, amikor a játszmát megtévesztőbben játsszák.
