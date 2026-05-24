Ma is megennénk? Így készítették el az epret száz éve

Epres desszertek száz évvel ezelőttről

A régi szakácskönyv szerint készítettek epres habot, krémet, fagylaltot, kocsonyát, likőrös desszertet és cukorban eltett gyümölcsöt is.

A tejhab földieperrel nevű ételhez például fél kilogramm áttört epret kevertek kemény tejszínhabhoz és zselatinhoz, majd hideg pincében dermesztették meg. A habart tej eperrel már-már modern mousse-ra emlékeztet: tojássárgája, tejszín és áttört szamóca találkozik benne, jégre állítva, folyamatosan keverve.

A pohárkrémhez vízgőz felett hat tojássárgáját egy kávéskanál liszttel és negyed liter tejszínnel kevertek addig, amíg krémes állagú nem lett. Egy tálban harminc dkg epret húsz dkg cukorral összekevertek, majd jégre tették. Tálaláskor 2,5 dl tejszínt felvertek habnak, hozzákeverték a krémhez, pohárba kanalazták, a tetejére pedig ráhalmozták a jeges gyümölcsöt. Talán még ennél is izgalmasabb a hideg erdei eper cím alatt található régi recept. Ebben vörösbor, porcukor, citromlé és friss eperlé keveredett az előhűtött gyümölccsel. Az eper mellé apró piskótát ajánlottak. Méltó bejezezése lehetett a polgári uzsonnáknak.

Epermarcipán, eperhab és a polgári konyha eleganciája

A korszak receptjei nemcsak egyszerűek, hanem meglepően elegánsak is tudtak lenni. A Ragyogó szakácskönyv (1920-as évek) epermarcipánjához például apró formákban sütött omlós tésztát töltöttek meg mandulás-epres krémmel, majd rózsaszín cukormázzal vonták be. A tetejére cukrozott eper került.