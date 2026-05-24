nappaligasztronómiaeper

Ma is megennénk? Így készítették el az epret száz éve

Mi lenne, ha ma egy nyári ebéd végén nem fagyit vagy tiramisut tennénk az asztalra, hanem vörösborba áztatott erdei epret vagy tejszínes eperhabot? A századforduló idején ezek az ételek hozzátartoztak az eperszezonhoz. Az eper a régi magyar konyhában rózsavízben úszott és arra is volt megoldás, hogyan tartsák minél tovább frissen, még akkor is, ha nincs hűtő…

Bogos Zsuzsanna
2026. 05. 24. 6:55
Fotó: Patrick Joy Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Epres desszertek száz évvel ezelőttről

A régi szakácskönyv szerint készítettek epres habot, krémet, fagylaltot, kocsonyát, likőrös desszertet és cukorban eltett gyümölcsöt is.

A tejhab földieperrel nevű ételhez például fél kilogramm áttört epret kevertek kemény tejszínhabhoz és zselatinhoz, majd hideg pincében dermesztették meg. A habart tej eperrel már-már modern mousse-ra emlékeztet: tojássárgája, tejszín és áttört szamóca találkozik benne, jégre állítva, folyamatosan keverve. 

A pohárkrémhez vízgőz felett hat tojássárgáját egy kávéskanál liszttel és negyed liter tejszínnel kevertek addig, amíg krémes állagú nem lett. Egy tálban harminc dkg epret húsz dkg cukorral összekevertek, majd jégre tették. Tálaláskor 2,5 dl tejszínt felvertek habnak, hozzákeverték a krémhez, pohárba kanalazták, a tetejére pedig ráhalmozták a jeges gyümölcsöt. Talán még ennél is izgalmasabb a hideg erdei eper cím alatt található régi recept. Ebben vörösbor, porcukor, citromlé és friss eperlé keveredett az előhűtött gyümölccsel. Az eper mellé apró piskótát ajánlottak. Méltó bejezezése lehetett a polgári uzsonnáknak.

Epermarcipán, eperhab és a polgári konyha eleganciája

A korszak receptjei nemcsak egyszerűek, hanem meglepően elegánsak is tudtak lenni. A Ragyogó szakácskönyv (1920-as évek) epermarcipánjához például apró formákban sütött omlós tésztát töltöttek meg mandulás-epres krémmel, majd rózsaszín cukormázzal vonták be. A tetejére cukrozott eper került.

Móra Ferencné (1928-ból) leveles-vajas tésztával dolgozott az eperszeletnél, az ő eperkrémje és eperhabja pedig zselatinnal lazított, hidegen dermesztett tejszínes desszert. Ezek a receptek ma is működnének egy elegáns cukrászdában.

Pünkösdi menü

A Divat Újság nemcsak recepteket közölt, teljes ünnepi menüterveket is ajánlott. Pünkösdre például ezt javasolták ebédre:

Húsleves gyönge zöldséggel; 
burgonya-puffancs; 
tökfőzelék hasírozott sertéskarajjal; 
libapecsenye uborkasalátával; 
mogyoróparfé; 
eper; 
sajt; 
feketekávé.

Ebben benne van a korszak egész világa: a polgári bőség, a szezonális gondolkodás és a természetes ünnepélyesség.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Gálvölgyi János arcátlanul Orbánékba akart rúgni, végül csúnyán pórul járt

Felhévizy Félix avatarja

A Kossuth-díjas színész, humorista hatalmas bakot lőtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu