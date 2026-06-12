Döbbenet: illegális lakásfoglalásokra biztatják a bevándorlókat

A migráció kérdése egyre jobban nyomasztja a társadalmat, és ahogy nő a nyomás, úgy válnak egyre szélsőségesebbé a hangok. Ma már egy bevándorló tiktokker félmillió embert taníthat betörésre és házfoglalásra, komolyabb következmények nélkül.
Ahogy egyre több migráns érkezik a városokba, egyre több önkényes lakásfoglalást fogunk látni
– figyelmeztetett James Burling, ingatlanügyi jogász, aki szerint az ilyen videók közvetlenül hozzájárulnak a jelenség terjedéséhez. A CBS beszámolója szerint az Egyesült Államokban az elmúlt években a bevándorlók körében valóban megugrott az illegális lakásfoglalások száma, és több államban törvénymódosításokra kényszerültek a hatóságok.
Az amerikai hatóságok végül elfogták Morenót, miután nem jelent meg a kötelező bevándorlási hatósági egyeztetésein.
A migráció kérdése egyre jobban nyomasztja a társadalmat
Miközben Moreno az Egyesült Államokban szította a kedélyeket, Európában is erősödnek a szélsőséges hangok. Görögországban nagy port kavart Makisz Voridisz kormánypárti képviselő kijelentése. A Euractiv beszámolója szerint az Új Demokrácia politikusa az EU migrációs paktumát végrehajtó törvényjavaslatról szóló vitában azt kérdezte:
ha az embercsempészek már a nyílt tengeren vannak az illegális migránsokkal, akkor el lehet-e süllyeszteni a hajót?
A korábbi migrációs miniszter szavai hatalmas felháborodást váltottak ki. Emberi jogi szervezetek, uniós tisztségviselők és ellenzéki politikusok egyaránt elítélték a kijelentést. A szocialista PASOK szélsőséges retorikával vádolta, míg a Sziriza EP-képviselője, Kosztasz Arvanitisz szerint egyes európai kormányok már Trump politikáját követik a migráció kérdésében. Voridisz később azzal védekezett, hogy csak költői kérdést tett fel, és nem a hajók elsüllyesztését támogatja, hanem azt, hogy megakadályozzák az illegális bevándorlók tengeri átkelését.
Olyannyira gyorsan lépett, hogy az elnöksége első 33 órájában több mint négyszázhatvan bűnöző migránst tartóztattak le a hatóságok.
Az ő bűnlajstromukban olyan cselekmények szerepeltek, mint például szexuális támadás, családon belüli erőszak, drogos és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények, rablás vagy lopás.
Véget érhet az amerikai álom sok ezer bevándorló számára?
Márciusban a Trump-kormányzat szigorította az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöldkártya megszerzésének szabályait is. Az új rendelkezés szerint azoknak a külföldieknek, akik ideiglenes vízummal – például diákként, munkavállalóként vagy turistaként – tartózkodnak az Egyesült Államokban, a legtöbb esetben vissza kell térniük származási országukba, ha zöldkártyát szeretnének igényelni. Kérelmüket az amerikai konzuli szolgálatoknál kell benyújtaniuk, és csak kivételes esetekben maradhatnak az országban az eljárás ideje alatt.
Európa is kezd észbe kapni
Soha nem volt olyan magas a bevándorlók száma az Európai Unióban, mint amennyit 2025-ben mértek. Tavaly 64,2 millió külföldi születésű lakos (beleértve a más tagországok polgárait is) élt a tagállamokban, ami 2,1 millióval több, mint 2024-ben, a 2010-es 40 millióhoz képest pedig 60,5 százalékos növekedést jelent. A külföldi születésűek aránya Luxemburgban a legmagasabb, ahol a lakosság 52 százalékát alkotják, ezt követi Málta 32 százalékkal, majd Ciprus 28 százalékkal, majd Írország és Ausztria 23 százalékkal. A hatodik helyen Németország áll 21 százalékkal, majd Svédország és Belgium következik 20-20 százalékkal.
Magyarországon a külföldi születésűek aránya tíz százalék alatt van.
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