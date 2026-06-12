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Döbbenet: illegális lakásfoglalásokra biztatják a bevándorlókat

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A migráció kérdése egyre jobban nyomasztja a társadalmat, és ahogy nő a nyomás, úgy válnak egyre szélsőségesebbé a hangok. Ma már egy bevándorló tiktokker félmillió embert taníthat betörésre és házfoglalásra, komolyabb következmények nélkül.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 10:22
A migráció kérdése egyre jobban megosztja a társadalmat Forrás: AFP
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Ahogy egyre több migráns érkezik a városokba, egyre több önkényes lakásfoglalást fogunk látni

– figyelmeztetett James Burling, ingatlanügyi jogász, aki szerint az ilyen videók közvetlenül hozzájárulnak a jelenség terjedéséhez. A CBS beszámolója szerint az Egyesült Államokban az elmúlt években a bevándorlók körében valóban megugrott az illegális lakásfoglalások száma, és több államban törvénymódosításokra kényszerültek a hatóságok. 

Az amerikai hatóságok végül elfogták Morenót, miután nem jelent meg a kötelező bevándorlási hatósági egyeztetésein.

A migráció kérdése egyre jobban nyomasztja a társadalmat

Miközben Moreno az Egyesült Államokban szította a kedélyeket, Európában is erősödnek a szélsőséges hangok. Görögországban nagy port kavart Makisz Voridisz kormánypárti képviselő kijelentése. A Euractiv beszámolója szerint az Új Demokrácia politikusa az EU migrációs paktumát végrehajtó törvényjavaslatról szóló vitában azt kérdezte: 

ha az embercsempészek már a nyílt tengeren vannak az illegális migránsokkal, akkor el lehet-e süllyeszteni a hajót?

A korábbi migrációs miniszter szavai hatalmas felháborodást váltottak ki. Emberi jogi szervezetek, uniós tisztségviselők és ellenzéki politikusok egyaránt elítélték a kijelentést. A szocialista PASOK szélsőséges retorikával vádolta, míg a Sziriza EP-képviselője, Kosztasz Arvanitisz szerint egyes európai kormányok már Trump politikáját követik a migráció kérdésében. Voridisz később azzal védekezett, hogy csak költői kérdést tett fel, és nem a hajók elsüllyesztését támogatja, hanem azt, hogy megakadályozzák az illegális bevándorlók tengeri átkelését.

Trump beváltotta ígéretét
Trump beváltotta ígéretét (Fotó: AFP)

Trump beváltotta ígéretét

Már közvetlenül a beiktatása után megkezdte Donald Trump amerikai elnök azt a munkát, amellyel megfékezheti az illegális migrációt az Egyesült Államokban. 

Olyannyira gyorsan lépett, hogy az elnöksége első 33 órájában több mint négyszázhatvan bűnöző migránst tartóztattak le a hatóságok. 

Az ő bűnlajstromukban olyan cselekmények szerepeltek, mint például szexuális támadás, családon belüli erőszak, drogos és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények, rablás vagy lopás.

Véget érhet az amerikai álom sok ezer bevándorló számára?

Márciusban a Trump-kormányzat szigorította az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöldkártya megszerzésének szabályait is. Az új rendelkezés szerint azoknak a külföldieknek, akik ideiglenes vízummal – például diákként, munkavállalóként vagy turistaként – tartózkodnak az Egyesült Államokban, a legtöbb esetben vissza kell térniük származási országukba, ha zöldkártyát szeretnének igényelni. Kérelmüket az amerikai konzuli szolgálatoknál kell benyújtaniuk, és csak kivételes esetekben maradhatnak az országban az eljárás ideje alatt.

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Soha nem volt olyan magas a bevándorlók száma az Európai Unióban, mint amennyit 2025-ben mértek (Fotó: AFP)

Európa is kezd észbe kapni

Soha nem volt olyan magas a bevándorlók száma az Európai Unióban, mint amennyit 2025-ben mértek. Tavaly 64,2 millió külföldi születésű lakos (beleértve a más tagországok polgárait is) élt a tagállamokban, ami 2,1 millióval több, mint 2024-ben, a 2010-es 40 millióhoz képest pedig 60,5 százalékos növekedést jelent. A külföldi születésűek aránya Luxemburgban a legmagasabb, ahol a lakosság 52 százalékát alkotják, ezt követi Málta 32 százalékkal, majd Ciprus 28 százalékkal, majd Írország és Ausztria 23 százalékkal. A hatodik helyen Németország áll 21 százalékkal, majd Svédország és Belgium következik 20-20 százalékkal. 

Magyarországon a külföldi születésűek aránya tíz százalék alatt van. 

Közben az uniós migrációs politika fókusza egyre inkább a kitoloncolások felgyorsítására helyeződik át. Tagállami szinten Németország a deportálások zászlóshajója, azonban a 2026. júniusig soros elnökséget betöltő Ciprus is a kiutasítások végrehajtását sürgeti. A szigetországból 2025-ben 12 029 bevándorlót utasítottak ki: 70 százalékuk önként tért vissza hazájába, 419 személyt pedig más uniós országba helyeztek át. 

Borítókép: Migránsok, illusztráció (Fotó: AFP)

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