Döbbenet: illegális lakásfoglalásokra biztatják a bevándorlókat

Trump beváltotta ígéretét (Fotó: AFP)

Trump beváltotta ígéretét

Már közvetlenül a beiktatása után megkezdte Donald Trump amerikai elnök azt a munkát, amellyel megfékezheti az illegális migrációt az Egyesült Államokban.

Olyannyira gyorsan lépett, hogy az elnöksége első 33 órájában több mint négyszázhatvan bűnöző migránst tartóztattak le a hatóságok.

Az ő bűnlajstromukban olyan cselekmények szerepeltek, mint például szexuális támadás, családon belüli erőszak, drogos és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények, rablás vagy lopás.

Véget érhet az amerikai álom sok ezer bevándorló számára?

Márciusban a Trump-kormányzat szigorította az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöldkártya megszerzésének szabályait is. Az új rendelkezés szerint azoknak a külföldieknek, akik ideiglenes vízummal – például diákként, munkavállalóként vagy turistaként – tartózkodnak az Egyesült Államokban, a legtöbb esetben vissza kell térniük származási országukba, ha zöldkártyát szeretnének igényelni. Kérelmüket az amerikai konzuli szolgálatoknál kell benyújtaniuk, és csak kivételes esetekben maradhatnak az országban az eljárás ideje alatt.

Soha nem volt olyan magas a bevándorlók száma az Európai Unióban, mint amennyit 2025-ben mértek (Fotó: AFP)

Európa is kezd észbe kapni

Soha nem volt olyan magas a bevándorlók száma az Európai Unióban, mint amennyit 2025-ben mértek. Tavaly 64,2 millió külföldi születésű lakos (beleértve a más tagországok polgárait is) élt a tagállamokban, ami 2,1 millióval több, mint 2024-ben, a 2010-es 40 millióhoz képest pedig 60,5 százalékos növekedést jelent. A külföldi születésűek aránya Luxemburgban a legmagasabb, ahol a lakosság 52 százalékát alkotják, ezt követi Málta 32 százalékkal, majd Ciprus 28 százalékkal, majd Írország és Ausztria 23 százalékkal. A hatodik helyen Németország áll 21 százalékkal, majd Svédország és Belgium következik 20-20 százalékkal.

Magyarországon a külföldi születésűek aránya tíz százalék alatt van.

Közben az uniós migrációs politika fókusza egyre inkább a kitoloncolások felgyorsítására helyeződik át. Tagállami szinten Németország a deportálások zászlóshajója, azonban a 2026. júniusig soros elnökséget betöltő Ciprus is a kiutasítások végrehajtását sürgeti. A szigetországból 2025-ben 12 029 bevándorlót utasítottak ki: 70 százalékuk önként tért vissza hazájába, 419 személyt pedig más uniós országba helyeztek át.

Borítókép: Migránsok, illusztráció (Fotó: AFP)