Rekordot döntött a bevándorló lakosság aránya az Európai Unió területén

Mindeközben 2025-ben 26,6 százalékkal, 669 365-re csökkent a benyújtott menedékjog iránti kérelmek száma. Magas maradt viszont a szám Spanyolországban (kb. 141 ezer), Olaszországban (126 600), Franciaországban (116 400) és Németországban (113 200). Nagy számban nyújtottak be kérelmet venezuelaiak (13 százalék), afgánok (10 százalék) és szírek (hat százalék).

Közben az uniós migrációs politika fókusza egyre inkább a kitoloncolások felgyorsítására helyeződik át. Tagállami szinten Németország a deportálások zászlóshajója, azonban a 2026. júniusig soros elnökséget betöltő Ciprus is a kiutasítások végrehajtását sürgeti. A szigetországból 2025-ben 12 029 bevándorlót utasítottak ki: 70 százalékuk önként tért vissza hazájába, 419 személyt pedig más uniós országba helyeztek át.