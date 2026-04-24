fókuszpont migráció Európai Unió

Rekordot döntött a bevándorló lakosság aránya az Európai Unió területén

Aggasztó a migrációs helyzet. Az Európai Unióban még soha nem volt ilyen magas a bevándorló lakosság aránya, aminek okán a legtöbb ország a kitoloncolások irányába lépne.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 23:59
Fotó: JOAN GALVEZ Forrás: ANADOLU
Mindeközben 2025-ben 26,6 százalékkal, 669 365-re csökkent a benyújtott menedékjog iránti kérelmek száma. Magas maradt viszont a szám Spanyolországban (kb. 141 ezer), Olaszországban (126 600), Franciaországban (116 400) és Németországban (113 200). Nagy számban nyújtottak be kérelmet venezuelaiak (13 százalék), afgánok (10 százalék) és szírek (hat százalék). 

Közben az uniós migrációs politika fókusza egyre inkább a kitoloncolások felgyorsítására helyeződik át. Tagállami szinten Németország a deportálások zászlóshajója, azonban a 2026. júniusig soros elnökséget betöltő Ciprus is a kiutasítások végrehajtását sürgeti. A szigetországból 2025-ben 12 029 bevándorlót utasítottak ki: 70 százalékuk önként tért vissza hazájába, 419 személyt pedig más uniós országba helyeztek át. 

Ciprus migrációs és menekültügyi miniszterhelyettese közölte, hogy a deportálások folytatódnak: 2026 első három hónapjában több mint kétezer kiutasított hagyta el az országot; nagy számban voltak közöttük szírek, indiaiak, nigériaiak, pakisztániak, nepáliak és bangladesiek. 

Lakosságarányosan az elmúlt években a földközi-tengeri ország fogadta az egyik legnagyobb számú menedékjog iránti kérelmet; 2024-ben 138 lakosra jutott egy kérelem. Nicosia azonban bekeményített, és kiemelt feladatként kezeli az illegális migráció csökkentését. Egy nemrégiben történt jogszabály-módosítás például lehetővé teszi a védelmi státusz visszavonását azoktól a külföldi állampolgároktól, akiket a közrendre vagy a közbiztonságra veszélyesnek ítélnek. 

Brüsszelben már a tálibokkal is tárgyalóasztalhoz ülnének az uniós tisztségviselők a deportálások fokozása érdekében. A tervek szerint még a nyár előtt megejtenék a találkozót, ám a 2021-ben hivatalba lépett afgán kormány egyelőre nem kapott hivatalos meghívást. 

Az előkészületek azonban nagy erőkkel zajlanak: két uniós képviselő korábban Afganisztánba látogatott, hogy információkat gyűjtsenek a kabuli nemzetközi repülőtér kapacitásairól, és hogy a tálibokkal egyeztessenek a visszaküldöttek sorsáról. Noha 2024-ben Berlin, majd 2025-ben Bécs is újraindította az afgánok deportálását, a tömeges visszaküldést megnehezíti az együttműködési csatornák hiánya. Mindkét ország Katar segítségével szállította vissza Afganisztánba a migránsokat. 

Borítókép: Bevándorlók egy hajón az olasz pártoknál (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lázár Emese
idezojelektisza párt

Oszd meg és…?

Lázár Emese avatarja

A „mindenkihez” intézett felszólítások mögött miért az „oszd meg és uralkodj” logikája húzódik meg?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
