labdarúgó-vb 2026IránWashingtonvízum

Megtagadták a vízumot az iráni labdarúgó-válogatott több tagjától a vb előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Teherán azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy megtagadta a vízumot az iráni labdarúgó-válogatott több munkatársától a jövő héten kezdődő észak-amerikai világbajnokság előtt. Washington közölte, minden szükséges engedélyt kiadtak a csapat részvételéhez.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 9:27
Az iráni válogatott játékosai az antalyai repülőtéren (Fotó: AFP) Fotó: HANDOUT Forrás: Iran football Federation Press o
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az iráni külképviselet szerint Washington „a sportba való politikailag elfogult beavatkozás legsúlyosabb formáját” valósítja meg. A nagykövetség azt kifogásolja, hogy a vezetői és technikai stáb több tagja, valamint más háttérszemélyzet nem kapott beutazási engedélyt az Egyesült Államokba.

Az amerikai külügyminisztérium visszautasította a vádakat. Közlésük szerint minden olyan vízumot kiadtak, amely az iráni válogatott világbajnoki részvételéhez szükséges, beleértve a játékosok és a nélkülözhetetlen szakmai személyzet engedélyeit is.

Mindez közvetlenül a világbajnokság kezdete előtt történt. Az iráni válogatott június 15-én Új-Zéland ellen játssza első mérkőzését, ezt követően pedig Belgiummal és Egyiptommal csap össze a csoportkörben.

A Politico emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok és Irán között hónapok óta feszült a viszony, miközben a két ország továbbra sem jutott megállapodásra az iráni nukleáris program és a regionális biztonsági kérdések ügyében.

A vízumvita nemcsak az iráni válogatottat érinti. A lap szerint több sportoló és újságíró is nehézségekbe ütközött az amerikai beutazási engedélyek megszerzése során.

Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője a minap lapunknak kifejtette, hogy bár Irán hosszú évek alatt megtanult együtt élni a szankciókkal, a háborús helyzet és a gazdasági korlátozások súlyos inflációt és társadalmi feszültségeket okoztak az országban. Hozzátette: a háttérben ugyan továbbra is érvényben van egy informális tűzszünet, az Egyesült Államok és Irán azonban eltérően képzeli el a rendezés feltételeit. Washington elsősorban a nukleáris programról tárgyalna, míg Teherán a szankciók enyhítését és a gazdasági kérdéseket helyezné előtérbe.

 

Borítókép: Az iráni válogatott játékosai az antalyai repülőtéren (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmszmp

Nyári fejfájások

Pilhál György avatarja

Ma a dolgozó ember maga szervezi a vakációját – legtöbbjük már annak is örül, hogy munkahelye van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu