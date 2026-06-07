Megtagadták a vízumot az iráni labdarúgó-válogatott több tagjától a vb előtt

Mindez közvetlenül a világbajnokság kezdete előtt történt. Az iráni válogatott június 15-én Új-Zéland ellen játssza első mérkőzését, ezt követően pedig Belgiummal és Egyiptommal csap össze a csoportkörben.

A Politico emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok és Irán között hónapok óta feszült a viszony, miközben a két ország továbbra sem jutott megállapodásra az iráni nukleáris program és a regionális biztonsági kérdések ügyében.

A vízumvita nemcsak az iráni válogatottat érinti. A lap szerint több sportoló és újságíró is nehézségekbe ütközött az amerikai beutazási engedélyek megszerzése során.