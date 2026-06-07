Megtagadták a vízumot az iráni labdarúgó-válogatott több tagjától a vb előtt

Az iráni külképviselet szerint Washington „a sportba való politikailag elfogult beavatkozás legsúlyosabb formáját” valósítja meg. A nagykövetség azt kifogásolja, hogy a vezetői és technikai stáb több tagja, valamint más háttérszemélyzet nem kapott beutazási engedélyt az Egyesült Államokba.
Az amerikai külügyminisztérium visszautasította a vádakat. Közlésük szerint minden olyan vízumot kiadtak, amely az iráni válogatott világbajnoki részvételéhez szükséges, beleértve a játékosok és a nélkülözhetetlen szakmai személyzet engedélyeit is.
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