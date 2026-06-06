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tűzszünettárgyalásIránháborúEgyesült Államok

Hivatalosan tűzszünet nincs, de a háborút mindkét fél kontroll alatt akarja tartani

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Ismét felerősödött az amerikai–iráni feszültség, miután a felek újabb csapásokat mértek egymásra és a diplomáciai egyeztetések megrekedtek. Sayfo Omar szerint Irán ugyan régóta képes alkalmazkodni a szankciókhoz, de a háború és a blokád súlyos inflációt és társadalmi feszültséget okozott az országban. A háttérben egy informális tűzszünet továbbra is érvényben van, ám a béke feltételeként az Egyesült Államok és Teherán eltérő sorrendben kívánja tárgyalni a kulcskérdéseket. Washington az atomprogramot helyezné előtérbe, míg Irán gazdasági kérdéseket és a szankciók enyhítését sürgeti.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 18:23
Irán a béke feltételéhez kötné, hogy a harcok minden fronton álljanak le, beleértve Libanont is Forrás: AFP
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Sokat elárul, hogy végső soron az Egyesült Államok és Irán április 8-án kéthetes tűzszünetet kötött, és ez a tűzszünet a mai napig fennáll

– magyarázta. Hivatalosan nincs érvényben tűzszüneti megállapodás és folynak a tárgyalások egy 60 napos, hivatalos meghosszabbításról – ami keretet adna a tárgyalásoknak Irán és az Egyesült Államok között –, de kimondatlanul április 8-a óta tűzszünet van érvényben, ami nem jelenti azt, hogy ne támadnák egymást. Politikai szándék van arra, hogy a szembenálló felek kontroll alatt tartsák a konfliktust és ne térjenek vissza a korábbi, nyílt háborús állapotba.

Ezzel párhuzamosan nem tudjuk, pontosan hogyan zajlanak a tárgyalások, mivel mindkét fél a maga táborának kommunikál

– emelte ki az elemző. Kitért rá, hogy Donald Trump próbálja nyugtatni a kedélyeket azzal, hogy közel van a megállapodás, és az iráni fél tárgyalni akar. A szakértő szerint ennek egyik magyarázata, hogy közelednek a félidős választások az Egyesült Államokban, a háború pedig nem növeli az elnök népszerűségét. Trump számára nem lenne szerencsés, ha elvesztené a kongresszus támogatását, mert az belpolitikai következményekkel járhatna számára, és adott esetben impeachmenteljárás indulhatna vele ellene. 

Az impeachment (alkotmányos felelősségre vonás) egy olyan jogi és politikai eljárás, amelynek során a törvényhozás arra jogosult szerve megfoszthat pozíciójától egy tisztségviselőt. Az Egyesült Államokban ez az egyetlen eszköz arra, hogy a kongresszus eltávolítsa hivatalából az elnököt.

Sayfo Omar ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy ilyen eljárás valószínűleg nem járna sikerrel. Kitért rá, hogy Irán továbbra is ragaszkodik azokhoz a pontjaihoz, amelyek stratégiailag fontosak számára. Az ország a béke feltételéhez kötné egyebek mellett azt is, hogy a harcok minden fronton álljanak le, beleértve Libanont is. Ez azért fontos számukra, mert Irán, pontosabban a Forradalmi Gárda jelentős összegeket és politikai energiát fordított a libanoni Hezbollah megalapítására, fenntartására, támogatására, és általánosságban nem teheti meg azt, hogy a szövetségi hálózatának a koronaékszerét ilyen könnyen feláldozza. 

A tárgyalások kapcsán az látszik, hogy az Egyesült Államok számára továbbra is az iráni atomprogram élvez prioritást. Irán ezt a témakört azonban a későbbiekben tárgyalná

– emelte ki, majd kifejtette, hogy Irán azt szeretné elérni, hogy a 60 napos tűzszünet után térjenek rá az atomprogram megtárgyalására, és első körben a számukra fontos kérdésekről folyjanak egyeztetések, mint például a Hormuzi-szoros blokádjának a feloldása. Irán az elmúlt hetekben egyre inkább gazdasági követeléseket fogalmaz meg, például a befagyasztott pénzeszközök feloldását, illetve bizonyos szankciók feloldását követeli. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Irán lekapcsolta az internetet február 28-án. A NetBlocks platform május 26-án megerősítette, hogy 88 nap után részlegesen helyreállt az internetkapcsolat. A lakosság 2093 órán át szinte teljesen el volt vágva a külvilágtól. Május 28-ra az internetkapcsolat nagyrészt helyreállt, a mutatók azonban arra utalnak, hogy a felhasználók továbbra is szigorú szűréssel szembesülnek, hasonlóan ahhoz az átmeneti időszakhoz, amely a januári tüntetések és a háború kitörése között telt el. 

A szakértő zárásul hozzátette, hogy az iráni diaszpóra nagyobbik része nem szimpatizál a kormányzattal. A rezsim azonban nem vonakodik, ha erőt kell használnia saját ellenzéke ellen, így azok, akiknek rokonai vannak Iránban, alapvetően arra számíthatnak, hogy szeretteik kellő óvatossággal fognak kommunikálni velük.

Borítókép: Irán a béke feltételéhez kötné, hogy a harcok minden fronton álljanak le, beleértve Libanont is (Fotó: AFP)

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