Irán teljes körű offenzívával fenyegetőzik

Az amerikai erők arról számoltak be, hogy azt Irán elleni támadások célja „az iráni katonai képességek további gyengítése” volt – derült ki az amerikai Központi Parancsnokság X-en közzétett közleményéből.

Today at 6 p.m. ET, U.S. forces began launching new airstrikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz and swiftly punish Islamic Revolutionary Guard… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

A harcok kiújulása óta a legnagyobb eszkalációban Irán azzal vádolta az amerikai erőket, hogy polgári infrastruktúrát, köztük egy repülőteret, egy vasútállomást és két hidat vettek célba, és közölte, hogy amerikai eszközöket támadtak a régióban.

Támadásban megrongálódott híf Iránban

Fotó: AFP

Szombaton Irán legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei „felejthetetlen tanulságokra” figyelmeztetett, ha az Egyesült Államok továbbra is támadja az Iráni Iszlám Köztársaságot – jelentette az állami televízió. Modzstaba Hámenei, akit a háború kezdete óta nem láttak a nyilvánosság előtt, az állami televízióban felolvasott nyilatkozatában „értéktelennek és érvénytelennek” nevezte Donald Trump amerikai elnök aláírását a körülbelül egy hónapja aláírt, a harcok végleges befejezését célzó ideiglenes tűzszüneti megállapodáson.

Borítókép: A Hormuzi-szoros (Fotó: AFP)