Irán teljes körű offenzívával fenyegetőzik

Az amerikai erők arról számoltak be, hogy azt Irán elleni támadások célja „az iráni katonai képességek további gyengítése” volt – derült ki az amerikai Központi Parancsnokság X-en közzétett közleményéből.
A harcok kiújulása óta a legnagyobb eszkalációban Irán azzal vádolta az amerikai erőket, hogy polgári infrastruktúrát, köztük egy repülőteret, egy vasútállomást és két hidat vettek célba, és közölte, hogy amerikai eszközöket támadtak a régióban.
Szombaton Irán legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei „felejthetetlen tanulságokra” figyelmeztetett, ha az Egyesült Államok továbbra is támadja az Iráni Iszlám Köztársaságot – jelentette az állami televízió. Modzstaba Hámenei, akit a háború kezdete óta nem láttak a nyilvánosság előtt, az állami televízióban felolvasott nyilatkozatában „értéktelennek és érvénytelennek” nevezte Donald Trump amerikai elnök aláírását a körülbelül egy hónapja aláírt, a harcok végleges befejezését célzó ideiglenes tűzszüneti megállapodáson.
Borítókép: A Hormuzi-szoros (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!