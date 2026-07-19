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Irán teljes körű offenzívával fenyegetőzik

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Az amerikai hadsereg közleménye szerint két katona életét vesztette, miközben az amerikai és partnerországai erők az iráni ballisztikus rakéták és dróntámadások ellen védekeztek pénteken. A bombázások a Közel-Keleten hetedik egymást követő éjszaka fokozódtak, Irán „teljes körű offenzívával” fenyegetőzött az amerikai csapásokra válaszul, és több amerikai katonai létesítményt is megtámadott Kuvaitban, Jordániában és Bahreinben.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 19. 8:02
Hormuzi-szoros Fotó: - Forrás: AFP
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Az amerikai erők arról számoltak be, hogy azt Irán elleni támadások célja „az iráni katonai képességek további gyengítése” volt – derült ki az amerikai Központi Parancsnokság X-en közzétett közleményéből.

A harcok kiújulása óta a legnagyobb eszkalációban Irán azzal vádolta az amerikai erőket, hogy polgári infrastruktúrát, köztük egy repülőteret, egy vasútállomást és két hidat vettek célba, és közölte, hogy amerikai eszközöket támadtak a régióban.

Támadásban megrongálódott híf Iránban Fotó: AFP
Támadásban megrongálódott híf Iránban
Fotó: AFP

Szombaton Irán legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei „felejthetetlen tanulságokra” figyelmeztetett, ha az Egyesült Államok továbbra is támadja az Iráni Iszlám Köztársaságot – jelentette az állami televízió. Modzstaba Hámenei, akit a háború kezdete óta nem láttak a nyilvánosság előtt, az állami televízióban felolvasott nyilatkozatában „értéktelennek és érvénytelennek” nevezte Donald Trump amerikai elnök aláírását a körülbelül egy hónapja aláírt, a harcok végleges befejezését célzó ideiglenes tűzszüneti megállapodáson.

Borítókép: A Hormuzi-szoros (Fotó: AFP)

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