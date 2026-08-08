Az FTC ellen valóra vált a Real Madrid játékosának álma

Borbély Balázs hamar lecserélte az FTC gólszerzőjét

A Real Madrid mégis gyors góllal kezdte a második félidőt: már Valverde is ziccerben lépett ki, de önzetlenül Carlos Espí elé tálalt, a Levantétól a nyáron érkezett 21 éves támadó pedig bevette Varga Ádám kapuját.

Született viszont Fradi-találat is: Kenan Kodro szerezte, aki az előző idényt a spanyol másodosztályban töltötte kölcsönben. Most alig több mint húsz perc jutott neki a Real Madrid ellen, az ivószünet után helyette jött Lisztes Krisztián.