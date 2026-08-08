Ferencváros FTCJosé MourinhoBorbély BalázsReal MadridVinícius Júnior

Az FTC ellen valóra vált a Real Madrid játékosának álma

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Borbély Balázs tartotta a szavát: huszonhét FTC-játékost is bevetett a Real Madrid ellen. A gálameccs 2-1-es vendéggyőzelmet hozott, ami José Mourinho számára ismerős eredmény lehet a Groupama Arénában. Az FTC gólját Kenan Kodro szerezte, a Realból Rivas és Espí volt eredményes.

Koczó Dávid
2026. 08. 08. 20:51
Az FTC és a Real Madrid kivonulása, a két csapat a közel telt házas Groupama Arénában vívott felkészülési mérkőzést egymás ellen Fotó: Polyák Attila
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Borbély Balázs hamar lecserélte az FTC gólszerzőjét

A Real Madrid mégis gyors góllal kezdte a második félidőt: már Valverde is ziccerben lépett ki, de önzetlenül Carlos Espí elé tálalt, a Levantétól a nyáron érkezett 21 éves támadó pedig bevette Varga Ádám kapuját.

Született viszont Fradi-találat is: Kenan Kodro szerezte, aki az előző idényt a spanyol másodosztályban töltötte kölcsönben. Most alig több mint húsz perc jutott neki a Real Madrid ellen, az ivószünet után helyette jött Lisztes Krisztián.

Bamidele Yusuf is aktív volt, Zachariassen fejesét pedig védenie kellett Lunyinnak. Ennek a két Fradi-játékosnak bő fél óra jutott, az utolsó percekben érkezett Szabó Szilárd, Lakatos Csongor és Bagi Ádám révén újabb három fiatal, azaz 

Borbély Balázs végül mind a huszonöt benevezett mezőnyjátékosának adott több-kevesebb játékpercet a Real Madrid ellen.

 Az utolsó percekben Szevikjan volt a legaktívabb, de a döntetlen nem jött össze.

José Mourinho ugyanúgy 2-1-es győzelemmel távozhat a Groupama Arénából, mint 12 éve a stadion nyitómeccse után, a Chelsea vezetőedzőjeként tehette.

FTC–Real Madrid 1-2 (0-1)

  • Gólszerzők: Kodro (57.), illetve Rivas (41.), Espí (48.)
FTC - Real Madrid
FTC - Real Madrid
FTC - Real Madrid
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