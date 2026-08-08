Kisvárdán nyert és az NB I élére állt az Újpest

Ám a 86. percben Matanovics 15 méterről óriási góllal szépített, ezzel 2-3 lett a meccs állása várdai szempontból. Feléledtek a hazai remények, de a nyolcperces hosszabbításban sem tudott már semmi érdemlegeset a meccshez hozzátenni a Várda, amely első vereségét szenvedte el ebben a bajnokságban.
Mégpedig 4-2-es vereséget, mert Matko a 92. percben éles szögből remek gólt lőtt a hosszúba.
Az Újpest viszont megszerezte második győzelmét, s ezzel átvette a vezetést az NB I-ben. Vasárnapig mindenképpen.
Labdarúgó NB I, 3. forduló: Kisvárda–Újpest 2-4.
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