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Kisvárdán nyert és az NB I élére állt az Újpest

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Az Újpest az első félidőben sokkal jobban játszott és magabiztosan nyert a labdarúgó NB I szombat délutáni találkozóján. A Kisvárda ezúttal nem tudta megismételni az elmúlt fordulóban bemutatott jó játékát. A 4-2-es Újpest-siker mindenképpen megérdemelt, a lila-fehérek ezzel a bajnoki tabella élére ugrottak.

Lantos Gábor
2026. 08. 08. 19:28
A lila-fehér Újpest meggyőzőbb teljesítményt nyújtott Kisvárdán Fotó: Ombodi Tamás
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Ám a 86. percben Matanovics 15 méterről óriási góllal szépített, ezzel 2-3 lett a meccs állása várdai szempontból. Feléledtek a hazai remények, de a nyolcperces hosszabbításban sem tudott már semmi érdemlegeset a meccshez hozzátenni a Várda, amely első vereségét szenvedte el ebben a bajnokságban.

 Mégpedig 4-2-es vereséget, mert Matko a 92. percben éles szögből remek gólt lőtt a hosszúba.

Az Újpest viszont megszerezte második győzelmét, s ezzel átvette a vezetést az NB I-ben. Vasárnapig mindenképpen.

Labdarúgó NB I, 3. forduló: Kisvárda–Újpest 2-4. 

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