Az energiakrízis közepén ágyaznak meg a rezsicsökkentés megszüntetésének?

Holoda is szóba hozta a fejlesztést

Ide idézhető még a közelmúltból, július közepéről Holoda Attila energetikai szakértő egyik interjúja is. Holoda annak idején még helyettes államtitkár volt az Orbán-kormányban, később viszont már a baloldali összefogás támogatásával mérette meg magát a 2019-es helyhatósági választáson. Holoda a Kompország című podcast vendégeként három héttel ezelőtt arról beszélt, hogy a rezsicsökkentés a jelenlegi formájában nem alkalmas arra, amire eredetileg szánták, ugyanis sokan kimaradtak. Ez a rendszer a szakértő szerint azt sugallja, hogy másfél évtizede nem változott semmi a világpiacon, pedig az energia és minden egyéb ára drasztikusan nőtt. Úgy vélte, az emberek érzik, hogy az árat máshol fizetik meg.

Holoda szerint a rendszert át kell alakítani, méltányosabbá kell tenni, sokkal inkább rá kell szabni a fogyasztóra.

Figyelembe kell venni azt is, hogy ha a rezsicsökkentés mindenkire érvényes, akkor nem jut elég pénz a rendszerek karbantartására, fejlesztésére.