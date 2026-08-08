rezsicsökkentésfejlesztésMagyar Péter

Az energiakrízis közepén ágyaznak meg a rezsicsökkentés megszüntetésének?

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Az energiahálózatokat fejleszteni kell, a lakosságot spórolásra kell ösztönözni, ezért el kell törölni, de legalábbis át kell alakítani a rezsicsökkentést – hangzott el a közelmúlt több közéleti hozzászólásában. A rezsicsökkentést kárhoztatók tábora régóta széles, ez nem új, a mostani vélemények viszont azért érdekesek, mert sajátos megvilágításba helyezik a miniszterelnök pénteki sajtótájékoztatóján elhangzottakat.

Jakubász Tamás
2026. 08. 08. 19:32
Szép lassan elbúcsúzhatunk a lakossági rezsicsökkentéstől? Fotó: Karnok Csaba
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Holoda is szóba hozta a fejlesztést

Ide idézhető még a közelmúltból, július közepéről Holoda Attila energetikai szakértő egyik interjúja is. Holoda annak idején még helyettes államtitkár volt az Orbán-kormányban, később viszont már a baloldali összefogás támogatásával mérette meg magát a 2019-es helyhatósági választáson. Holoda a Kompország című podcast vendégeként három héttel ezelőtt arról beszélt, hogy a rezsicsökkentés a jelenlegi formájában nem alkalmas arra, amire eredetileg szánták, ugyanis sokan kimaradtak. Ez a rendszer a szakértő szerint azt sugallja, hogy másfél évtizede nem változott semmi a világpiacon, pedig az energia és minden egyéb ára drasztikusan nőtt. Úgy vélte, az emberek érzik, hogy az árat máshol fizetik meg.

Holoda szerint a rendszert át kell alakítani, méltányosabbá kell tenni, sokkal inkább rá kell szabni a fogyasztóra.

Figyelembe kell venni azt is, hogy ha a rezsicsökkentés mindenkire érvényes, akkor nem jut elég pénz a rendszerek karbantartására, fejlesztésére.

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Hegyi Zoltán
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Bár Abdulnak vége, a kérdések maradnak. Mi lesz a többi, több tízezer Abdullal, akik Európában fenik a kést?

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