kiállításhokuszai mangamanga – hokuszai – manga

Már csak egy hétig látogatható a Hokuszai – Manga kiállítás

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A hatalmas sikernek örvendő, augusztus 16-ig, a Néprajzi Múzeumban látogatható tárlat Kacusika Hokuszai művész munkásságát a kortárs japán mangák (képregények) perspektívájából ismerteti meg. A kiállítás nem azt kívánja igazolni, hogy Hokuszai a mai értelemben vett manga „feltalálója” lett volna, hanem azt vizsgálja, miként alakult és változott a „manga” fogalma, használata és jelentése az elmúlt kétszáz év során. Bár a kiállítás tablókra épülő vándortárlat, a látogatók nemcsak reprodukciókkal találkozhatnak: a bemutatott anyagot eredeti műtárgyak is gazdagítják.

Magyar Nemzet
2026. 08. 08. 16:59
Fotó: INCZELASZLO
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A Manga – Hokuszai – Manga kiállítás így hidat teremt a 19. századi japán képi kultúra és a globálisan ismert kortárs manga világa között, kérdéseket tesz fel arról, miként olvasunk képeket, hogyan öröklődnek és alakulnak át vizuális formák, és mit jelent ma a manga mint kulturális gyakorlat. 

A kiállítás a Japán Alapítvány (The Japan Foundation) nemzetközi vándorkiállítása, amely világszerte támogatja a japán művészet és kultúra nemzetközi megismertetését és a Néprajzi Múzeumban látható. 

 

 

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