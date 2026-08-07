Az öt legjobb Jean Reno-film – Bíbor folyók + videó

2. Bíbor folyók (2000)

Eheti mozink egy francia–belga misztikus krimi-thriller, amely Jean-Christophe Grangé azonos című bestseller regényéből készült. A filmet Mathieu Kassovitz rendezte, a forgatókönyvet maga Grangé írta.

A főszerepekben Jean Reno és Vincent Cassel láthatók. Két eltérő stílusú nyomozót alakítanak, akik eleinte külön ügyön dolgoznak, ám hamar kiderül, hogy a szálak ugyanahhoz a sötét titokhoz vezetnek.

A film Jean-Christophe Grangé 1998-ban megjelent, nagy sikerű regényének adaptációja - Fotó: Mafab.hu

A Bíbor folyók a bemutatásakor hatalmas közönségsiker lett Franciaországban, és nemzetközileg is hozzájárult ahhoz, hogy a francia krimik újra reflektorfénybe kerüljenek. Nyomasztó atmoszférája, látványos képi világa és fordulatos története miatt mára a műfaj egyik klasszikusának számít.

A történet

Pierre Niemans felügyelő egy kis alpesi egyetem közelében elkövetett brutális gyilkosság ügyében nyomoz. Eközben a fiatal rendőr, Max Kerkerian egy látszólag jelentéktelen sírrongálás és eltűnés ügyét próbálja felderíteni egy közeli településen.

A Bíbor folyók a modern európai krimik egyik kiemelkedő darabja - Fotó: Mafab.hu

Ahogy a két nyomozás előrehalad, kiderül, hogy a különálló ügyek valójában összefüggnek, és egy évtizedek óta őrzött, hátborzongató titokhoz vezetnek.

Érdekességek a filmről

A film Jean-Christophe Grangé 1998-ban megjelent, nagy sikerű regényének adaptációja.

A történet jelentős részét a Francia-Alpok festői, ugyanakkor baljós hangulatú helyszínein forgatták.

A rendező, Mathieu Kassovitz nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a film realista nyomozásként és pszichológiai thrillerként is működjön.

Jean Reno és Vincent Cassel párosa a film egyik legnagyobb erőssége: két teljesen eltérő személyiségű nyomozó hiteles együttműködését láthatjuk.

A film sikerére építve 2004-ben elkészült a folytatás, Bíbor folyók 2 – Az apokalipszis angyalai, amelyben Jean Reno ismét Pierre Niemans szerepét alakította.

A film zenéje

A film zenéjét Bruno Coulais szerezte. A visszafogott, mégis rendkívül nyugtalanító dallamok tökéletesen erősítik a történet sötét atmoszféráját és a folyamatos feszültséget.