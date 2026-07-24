Az öt legjobb Jean Reno-film – A nagy kékség + videó

Franciaországban minden idők egyik legsikeresebb hazai filmje lett, és jelentős szerepet játszott abban, hogy Luc Besson nemzetközileg is ismert rendezővé váljon.

A történet

Gyermekkoruk óta különleges kapcsolat fűzi a tengerhez Jacques Mayolt és Enzo Molinarit, akikből a világ két legjobb szabadtüdős búvára válik. Évekkel később riválisként találkoznak újra a versenyeken, miközben barátságuk és kölcsönös tiszteletük sem tűnik el.

A nagy kékség nem csupán egy búvárokról szóló film - Fotó: Mafab.hu

Jacques számára azonban a mélység nem csupán sport vagy szenvedély: egyre inkább úgy érzi, hogy valódi otthona a tenger világa. A történet egyszerre szól a versengésről, a szerelemről és az ember határainak kereséséről.

Érdekességek a filmről

A filmet a világ több gyönyörű helyszínén forgatták, többek között Görögországban, Olaszországban, Peruban és Franciaországban.

Luc Besson nem életrajzi filmet akart készíteni, hanem egy valós személyek által inspirált, fikciós történetet. Ezért Jacques Mayol neve megmaradt, Enzo Maiorca karakterét viszont jelentősen átformálták, és új nevet kapott.

A francia mozikban rendkívüli sikert aratott, és hosszú hónapokon át műsoron maradt.

A delfinek visszatérő motívumként jelennek meg, a szabadságot és Jacques különleges kapcsolatát jelképezve a tengerrel.

Reno Enzo Molinari szerepében karrierje egyik legemlékezetesebb alakítását nyújtja - Fotó: Mafab.hu

A film vizuális világa és víz alatti felvételei a bemutatás idején technikai mérföldkőnek számítottak.

Az alkotás mára kultuszfilmmé vált, amelyet sokan Luc Besson egyik legszemélyesebb munkájának tartanak.

Az operatőri munka

A nagy kékség lenyűgöző látványvilága nagyrészt Carlo Varini operatőri munkájának köszönhető. A víz alatti felvételek nemcsak technikai szempontból voltak kiemelkedők a maguk idejében, hanem költői szépségükkel is hozzájárultak a film egyedi hangulatához. A tenger végtelenségét, a fények játékát és a búvárok mozgását úgy örökítette meg, hogy a képek önmagukban is képesek érzelmeket közvetíteni, így a látvány a történet egyik legfontosabb mesélőeszközévé válik.