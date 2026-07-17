Az öt legjobb Jean Reno-film – Pofa be! + videó

Ki az a Jean Reno?
Jean Reno 1948. július 30-án született a marokkói Casablancában spanyol szülők gyermekeként. Fiatalon költözött Franciaországba, ahol színészi pályára lépett, és az 1980-as évektől fokozatosan a francia film egyik legismertebb arcává vált.
Nemzetközi hírnevét A nagy kékség, majd a Leon, a profi hozta meg, de olyan sikerfilmekben is szerepelt, mint a Ronin, a Mission: Impossible, A Da Vinci-kód vagy a Bíbor folyók.
Jean Reno védjegyévé vált higgadt, karizmatikus játéka és markáns megjelenése. Pályafutása során a drámai és akciószerepek mellett számos vígjátékban is bizonyította kivételes komikai érzékét.
5. Pofa be! (2003)
Eheti mozink egy francia–olasz akcióvígjáték, amelyet Francis Veber írt és rendezett. Veber a francia vígjáték egyik legnagyobb mestere, olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint a Balfácán, vagy a Magas szőke férfi felemás cipőben.
A főszerepekben Jean Reno és Gérard Depardieu látható. A két francia filmsztár párosa kiválóan működik: Reno a szűkszavú, kemény bűnözőt, Rubyt alakítja, míg Depardieu a végtelenül jószívű, de meglehetősen együgyű Quentint játssza.
A film a klasszikus páros vígjátékok hagyományait követi, ahol két teljesen eltérő személyiség kénytelen együtt menekülni. A humor nagy része a karakterek közötti folyamatos konfliktusból és félreértésekből fakad. A Pofa be! Franciaországban és Magyarországon is gyorsan közönségkedvenccé vált, és máig a 2000-es évek egyik legismertebb francia vígjátékának számít.
A történet
Ruby, a hallgatag és profi bűnöző börtönbe kerül, miután egy balul sikerült rablás után elfogják. Cellatársa Quentin, egy hatalmas termetű, rendkívül beszédes és naiv férfi, akit mindenki igyekszik elkerülni.
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