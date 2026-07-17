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Az öt legjobb Jean Reno-film – Pofa be! + videó

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Jean Reno és Gérard Depardieu filmje a francia vígjátékok kihagyhatatlan klasszikusává vált.

Csépányi Balázs
2026. 07. 17. 20:00
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Ki az a Jean Reno?

Jean Reno 1948. július 30-án született a marokkói Casablancában spanyol szülők gyermekeként. Fiatalon költözött Franciaországba, ahol színészi pályára lépett, és az 1980-as évektől fokozatosan a francia film egyik legismertebb arcává vált.

Nemzetközi hírnevét A nagy kékség, majd a Leon, a profi hozta meg, de olyan sikerfilmekben is szerepelt, mint a Ronin, a Mission: Impossible, A Da Vinci-kód vagy a Bíbor folyók.

Reno, film, mozi
Jean Reno a Farkasok öröksége című filmben - Fotó: Port.hu

Jean Reno védjegyévé vált higgadt, karizmatikus játéka és markáns megjelenése. Pályafutása során a drámai és akciószerepek mellett számos vígjátékban is bizonyította kivételes komikai érzékét.

5. Pofa be! (2003)

Eheti mozink egy francia–olasz akcióvígjáték, amelyet Francis Veber írt és rendezett. Veber a francia vígjáték egyik legnagyobb mestere, olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint a Balfácán, vagy a Magas szőke férfi felemás cipőben.

Reno, film, mozi
A film humora szinte teljes egészében Jean Reno és Gérard Depardieu kiváló összjátékára épül. - Fotó: Mafab.hu

A főszerepekben Jean Reno és Gérard Depardieu látható. A két francia filmsztár párosa kiválóan működik: Reno a szűkszavú, kemény bűnözőt, Rubyt alakítja, míg Depardieu a végtelenül jószívű, de meglehetősen együgyű Quentint játssza.

A film a klasszikus páros vígjátékok hagyományait követi, ahol két teljesen eltérő személyiség kénytelen együtt menekülni. A humor nagy része a karakterek közötti folyamatos konfliktusból és félreértésekből fakad. A Pofa be! Franciaországban és Magyarországon is gyorsan közönségkedvenccé vált, és máig a 2000-es évek egyik legismertebb francia vígjátékának számít.

A történet

Ruby, a hallgatag és profi bűnöző börtönbe kerül, miután egy balul sikerült rablás után elfogják. Cellatársa Quentin, egy hatalmas termetű, rendkívül beszédes és naiv férfi, akit mindenki igyekszik elkerülni.

Reno, film, mozi
A film humora szinte teljes egészében Jean Reno és Gérard Depardieu kiváló összjátékára épül. - Fotó: Mafab.hu

Miután együtt megszöknek, Quentin úgy gondolja, hogy Ruby a legjobb barátja lett, ezért mindenhová követi. A komoly bosszúhadjárat így egyre inkább abszurd és rendkívül vicces kalanddá alakul.

Érdekességek a filmről

  • A film humora szinte teljes egészében Jean Reno és Gérard Depardieu kiváló összjátékára épül.
  • Francis Veber saját forgatókönyvéből rendezte meg a filmet, ahogy korábbi sikereinél is gyakran tette.
  • A két főszereplő korábban is dolgozott együtt, ezért kiválóan ismerték egymás játékstílusát.
  • A történet egyszerre akciófilm, road movie és klasszikus komédia.
  • Quentin figuráját Gérard Depardieu improvizációi még szerethetőbbé és humorosabbá tették a forgatás során.
  • A Pofa be! Franciaországban az év egyik legnépszerűbb vígjátéka volt, és mára igazi kultuszfilmmé nőtte ki magát.

A film zenéje

A film zenéjét Marco Prince szerezte, aki korábban a francia FFF együttes frontembereként vált ismertté. Zenéje energikus, könnyed és játékos hangulatot teremt, tökéletesen illeszkedve a film akciódús, humoros jeleneteihez.

Reno, film, mozi
A film nemcsak rengeteg nevetést tartogat, hanem szerethető karaktereket, pergő akciót és emlékezetes párbeszédeket is - Fotó: Mafab.hu

A score a funk, a rock és a modern filmes aláfestések elemeit ötvözi, miközben hagyja érvényesülni a két főszereplő komikus jeleneteit. A zene inkább támogatja a történetet, mintsem előtérbe kerülne, így harmonikusan egészíti ki a film lendületes ritmusát.

Jean Reno alakítása a filmben

Reno Ruby szerepében ismét megmutatja, miért tartják a francia film egyik legkarizmatikusabb színészének. A mogorva, szűkszavú bűnözőt minimális gesztusokkal és visszafogott mimikával kelti életre, miközben kiváló érzékkel egyensúlyoz az akció és a humor között.

Reno, film, mozi
A két főszereplő korábban is dolgozott együtt, ezért kiválóan ismerték egymás játékstílusát. - Fotó: Mafab.hu

Alakításának egyik legnagyobb erőssége, hogy tökéletes ellenpontja Gérard Depardieu fékezhetetlenül beszédes és gyermeki Quentinjének. Reno sokszor egyetlen pillantással vagy arckifejezéssel idéz elő nevetést, így a két főszereplő közötti dinamika a film legnagyobb értékévé válik. Ruby kemény külső mögött megbúvó emberségét is hitelesen mutatja meg, ami szerethetővé teszi a karaktert.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Pofa be! a francia vígjáték egyik legszórakoztatóbb darabja, amelyet elsősorban a két főszereplő zseniális párosa tesz felejthetetlenné. Jean Reno higgadt, mogorva bűnözője és Gérard Depardieu végtelenül kedves, de kissé együgyű Quentinje tökéletesen kiegészítik egymást.

A film nemcsak rengeteg nevetést tartogat, hanem szerethető karaktereket, pergő akciót és emlékezetes párbeszédeket is. Aki kedveli a klasszikus francia vígjátékokat és a két nagy színész legjobb alakításait, annak a Pofa be! kihagyhatatlan darab.

Idővonal – 2003, amikor a Pofa be! bemutatásra került 🎬

A slágerlistákat olyan előadók vezették, mint Beyoncé és The Black Eyed Peas.

A Jean Reno filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a negyedik helyezett mozival érkezünk.

Borítókép: A Pofa be! a francia vígjáték egyik legszórakoztatóbb darabja, amelyet elsősorban a két főszereplő zseniális párosa tesz felejthetetlenné. (Fotó: Mafab.hu)

 

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