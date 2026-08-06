Fantasztikus magyar siker: Oscar-díjas filmekkel verseng Enyedi Ildikó alkotása

A 63. Magyar Filmkritikusok Díjátadóján a filmnek ítélték a B. Nagy László-díjat, a legjobb operatőrnek járó díjat pedig Pálos Gergely vihette haza. 2025 decemberében a 46. Kairói Nemzetközi Filmfesztiválon FIPRESCI életműdíjjal méltatták Enyedi Ildikó munkásságát, míg 2026. januárjában a 37. Trieszti Filmfesztiválon Eastern Star Awarddal (Keleti Csillag-díj) jutalmazták, a belgiumi 18. Oostende Film Festival LOOK! szekciójában a legjobb film díját kapta.

A Csendes barát a 45. Magyar Filmszemlén is tarolt: a legjobb film, legjobb operatőr, legjobb vágás és legjobb producer elismerésétkapta meg. A Csendes baráttovábbra is látható a magyar mozik műsorán, forgalmazója a Mozinet.

A Csendes barátot a hazai mozikban több mint 51 ezer néző látta.