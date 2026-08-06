Csendes barátEnyedi IldikóFIPRESCI-díj

Fantasztikus magyar siker: Oscar-díjas filmekkel verseng Enyedi Ildikó alkotása

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Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó legújabb alkotása, a Csendes barát bekerült az év legjobb filmjének járó FIPRESCI Nagydíj öt jelöltje közé. Ezzel a magyar-német-francia koprodukció olyan alkotásokkal verseng az elismerésért, mint a hatszoros Oscar-díjas, amerikai Egyik csata a másik után, az Oscar-jelölt tuniszi The Voice of Hind Rajab, az Arany Pálma-díjas, román-francia-norvég-dán-finn-svéd Fjord és az egyszeres Oscar-díjas és további hét kategóriában jelölt, angol Hamnet.

Ménes Márta
2026. 08. 06. 13:31
Forrás: Mozinet
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A 63. Magyar Filmkritikusok Díjátadóján a filmnek ítélték a B. Nagy László-díjat, a legjobb operatőrnek járó díjat pedig Pálos Gergely vihette haza. 2025 decemberében a 46. Kairói Nemzetközi Filmfesztiválon FIPRESCI életműdíjjal méltatták Enyedi Ildikó munkásságát, míg 2026. januárjában a 37. Trieszti Filmfesztiválon Eastern Star Awarddal (Keleti Csillag-díj) jutalmazták, a belgiumi 18. Oostende Film Festival LOOK! szekciójában a legjobb film díját kapta. 

A Csendes barát a 45. Magyar Filmszemlén is tarolt: a legjobb film, legjobb operatőr, legjobb vágás és legjobb producer elismerésétkapta meg. A Csendes baráttovábbra is látható a magyar mozik műsorán, forgalmazója a Mozinet. 

A Csendes barátot a hazai mozikban több mint 51 ezer néző látta. 

A film már megtekinthető a Cinegón is.

 

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Pilhál György
idezojelektakaró mihály

Csak a baj volt Takaróval?

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Bizony nehéz volt ilyen régi vágású, bogaras emberrel együtt dolgozni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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