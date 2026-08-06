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Emlékszik még Alain Delon legnagyobb filmjeire? Most kiderül!

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Karizmatikus megjelenésével és felejthetetlen alakításaival filmtörténelmet írt. Tegye próbára a tudását, és derüljön ki, mennyire ismeri Alain Delon legendás pályafutását!

Magyar Nemzet
2026. 08. 06. 6:35
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Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Melyik ország színésze volt Alain Delon?

Borítókép: Alain Delon (Fotó: Roger-Viollet via AFP)

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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Csak a pénz számít, a hőségben meghaló sportoló nem

A Magyarországot egy hete folyamatosan fogva tartó hőség próbára teszi azokat a sportolókat, akiknek a mérkőzései szabad ég alatt zajlanak. Jelen pillanatban a legnagyobb figyelem a labdarúgókra irányul, mivel az NB I-ben, az NB II-ben és az NB III-ban is megkezdődött az új bajnokság. Ugyanakkor az éghajlatváltozás, a nagy hőség nem egyedi és nem is magyar probléma. A következő összeállításban meg is mutatjuk, miért nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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