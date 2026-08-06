Emlékszik még Alain Delon legnagyobb filmjeire? Most kiderül!

A Magyarországot egy hete folyamatosan fogva tartó hőség próbára teszi azokat a sportolókat, akiknek a mérkőzései szabad ég alatt zajlanak. Jelen pillanatban a legnagyobb figyelem a labdarúgókra irányul, mivel az NB I-ben, az NB II-ben és az NB III-ban is megkezdődött az új bajnokság. Ugyanakkor az éghajlatváltozás, a nagy hőség nem egyedi és nem is magyar probléma. A következő összeállításban meg is mutatjuk, miért nem.