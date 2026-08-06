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Arany, üldözés, hazaszeretet: nyolcvan éve ért véget a magyar történelem egyik legmerészebb akciója

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A most 80 éves forint csak öt nappal a bevezetése után kapta meg a létét és értékállóságát biztosító fedezetet. A második világháború utolsó hónapjaiban kimenekített magyar aranytartalékot ugyanis 1946. augusztus 6-án kapta vissza az ország. Az aranytartalék megmentésének története krimibe illő jelenetekkel van tele: a Magyar Nemzeti Bank munkatársai az életüket kockáztatva menekítették ki az ország vagyonát. Magatartásuk a helytállás és a hazaszeretet példája. A magyar történelem egyik legkockázatosabb vállalkozását most kiállítás mutatja be.

Fischer Patrícia
2026. 08. 06. 7:20
Új időszaki kiállítás nyílik a Pénzmúzeumban. Fotó: Kallus György
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Veszteglés a hidegben, nélkülözésben

A szerelvények Fertőbozon egyesültek, ahol a banki alkalmazottak és családtagjaik hetekig vesztegeltek a vagonokban. 1944 karácsonya is itt érte őket, az osztrák határ közelében, de még Magyarországon. A körülmények embert próbálók voltak. A tél különösen keménynek bizonyult: a visszaemlékezések és a későbbi feldolgozások szerint a hőmérséklet időnként mínusz 10–20 fok körül járt, a fűtés elégtelen volt, az élelmiszer korlátozottan állt rendelkezésre, és a mindennapokat a bizonytalanság, a bombázások veszélye, valamint a német nyomás tette még súlyosabbá. A MNB dolgozói az ország pénzügyi fedezetét biztosító vagyonon ültek, miközben a fagyhaláltól féltek. Sokan a földeken talált, őszről megmaradt rossz almákat is megették, a gyerekeknek pedig gyakran az aranyat rejtő ládák tetején ágyaztak meg. A családok szűk vagonokban húzták meg magukat. A gyerekek és idősek ugyanúgy ki voltak téve a hidegnek és a nélkülözésnek, mint a szolgálatot teljesítő tisztviselők.

A fertőbozi karácsony abszurd kettősségét éppen ez adta: miközben a szerelvényen a magyar állam egyik legfontosabb vagyona és több nemzeti kincs pihent, az őrzőknek a legalapvetőbb szükségletekért kellett küzdeniük. A közeli erdőkből szerzett fenyőfa és a szerény díszek mégis azt jelezték, hogy a közösség megpróbálta megőrizni az ünnep emberi méltóságát.

A német fél több alkalommal igyekezett befolyást szerezni a szállítmány fölött. Felmerült, hogy az aranyat, a műkincseket és az ezüstöt különböző németországi vagy osztrák helyszínekre irányítsák, ezzel megbontva a magyar vagyon egységét. A jegybanki vezetők és tisztviselők számára azonban éppen ez volt a legnagyobb veszély: ha az értékeket szétszórják, azok visszaszerzése lehetetlenné válhatott volna. 

A magyar álláspont ezért végig következetes maradt: a bank vagyona magyar tulajdon marad, a személyzet pedig az értékekkel együtt mozog.

 

Kriptába menekített aranykészlet

1945 januárjában a vonat végül a felső-ausztriai Spital am Pyhrnbe érkezett. Az alpesi település bencés kolostorának használaton kívüli kriptájában helyezték el az aranyat és a legfontosabb értékeket. A ládákat gondosan lezárták, őrzésüket megszervezték, a kolostor termeiben pedig ideiglenes jegybanki irodák működtek. A menekülés tehát nem jelentette a munka végét: a bank alkalmazottai a háborús összeomlás közepette is igyekeztek fenntartani az intézmény működését. Miközben odakint a háború utolsó hónapjai zajlottak, a kis osztrák településen magyar banktisztviselők próbálták megőrizni a folytonosságot, a rendet és a felelősség látszólag apró, valójában történelmi jelentőségű gesztusait.

A mindennapok Spital am Pyhrnben sem voltak könnyűek. A kitelepült MNB-közösség tagjainak alkalmazkodniuk kellett az idegen környezethez, a szűkös ellátáshoz és a háború végének kiszámíthatatlan viszonyaihoz. A férfiak fát vágtak, őrséget adtak, szervezési feladatokat láttak el; a nők az élelmiszer beosztásában, a főzésben és a családok ellátásában vállaltak nélkülözhetetlen szerepet; a tanítói vagy tanári végzettségű hozzátartozók a gyerekek oktatásáról is gondoskodtak. Ez a közösségi erőfeszítés különösen fontos eleme az aranyvonat történetének: 

a kincset nem egyetlen hős mentette meg, hanem egy intézmény dolgozóinak és családtagjaiknak kitartása, fegyelme és áldozatvállalása.

 

A levél, amely mindent megváltoztatott

A magyar aranytartalékot az osztrák faluban számos veszély fenyegette. Annak érdekében, hogy az őrzött értékek ne a német vagy a szovjet hadsereg kezére kerüljenek, a bank vezetősége fel kívánta venni a kapcsolatot a brit és az amerikai csapatokkal. A követek egyike Tarnay Frigyes, a Magyar Nemzeti Bank főellenőrre volt, aki – kollégájával, Tuboly Józseffel közösen – sikeresen vitte át Salzburgba, az amerikai csapatokhoz a német állásokon át a jegybank üzenetét.

Helytállásuknak köszönhetően 1945. május 7-én amerikai csapatok érkeztek Spital am Pyhrn-be. Az aranyat és a többi értéket katonai felügyelet alá helyezték, majd Frankfurtba szállították. Ez a lépés a megőrzés szempontjából döntő volt: a magyar vagyon nem tűnt el, nem olvadt bele valamelyik megszálló hatalom zsákmányába, hanem nyilvántartott, visszakövetelhető készletként maradt fenn. Ez annak a fényében különösen értékelendő, hogy a környező országok aranytartalékait nem sikerült így megmenteni.

A háború utáni Magyarország romokban hevert. A közlekedési hálózat, az ipari kapacitás, a lakásállomány és a mezőgazdaság súlyos károkat szenvedett, miközben az országot jóvátételi kötelezettségek, áruhiány és társadalmi trauma terhelte. 

A pengő értéke 1945–46-ban példátlan ütemben zuhant: a pénz mindennapi értékmérő szerepe gyakorlatilag megszűnt, az árak követhetetlenné váltak, a lakosság pedig sokszor árucserével vagy arannyal próbálta átvészelni a pénzügyi káoszt. 

Ebben a helyzetben az új valuta bevezetése nem pusztán technikai pénzügyi reform volt, hanem az állam működőképességének és a közbizalomnak az újjáépítése.

Megbecsülés helyett kiközösítés

Az aranytartalék hazatéréséről 1946 nyarán születtek meg a döntő megállapodások. A Nagy Ferenc miniszterelnök által vezetett magyar kormány tárgyalásai nyomán az Egyesült Államok hozzájárult a jegybanki aranykészlet és más értékek visszaszolgáltatásához. A szállítmány 1946 augusztus 6-ánérkezett vissza Budapestre, rendkívüli biztonsági intézkedések mellett. Bár a forintot hivatalosan már 1946. augusztus 1-jén bevezették, a hazakerülő aranytartalék fedezetként és bizalmi alapként döntő szerepet játszott abban, hogy az új pénz mögött valós érték és nemzetközileg is értelmezhető biztosíték álljon. Az arany tehát nem egyszerűen a múltból megmentett vagyon volt, hanem a jövő pénzügyi stabilitásának egyik alapköve.

A forint bevezetése lezárta a pengő hiperinflációjának korszakát, és lehetőséget adott arra, hogy a gazdasági élet újra kiszámíthatóbb keretek között működjön. Az új pénznem sikeréhez természetesen nemcsak aranyra volt szükség: kellett hozzá államháztartási fegyelem, árukészlet, politikai döntés és társadalmi elfogadás is. Mégis, a Magyar Nemzeti Bank megőrzött aranytartaléka különleges súlyt adott a stabilizációnak. A lakosság és a gazdasági szereplők számára azt üzente, hogy az új pénz mögött nem puszta ígéret, hanem tényleges tartalék áll. Ez különösen fontos volt egy olyan országban, ahol az emberek hónapokon át azt tapasztalták, hogy a papírpénz egyik napról a másikra elértéktelenedik.

Az aranyvonat hazatérése ezért nem csupán egy sikeres vagyon-visszaszolgáltatási ügy volt, hanem szimbolikus esemény is. A háborúban szétszakított ország egyik legfontosabb nemzeti erőforrása tért vissza: az aranytartalék lemérésekor egyetlen gramm sem hiányzott a készletből.. 

A történet erkölcsi középpontjában azonban nem az aranyrudak csillogása áll, hanem azoknak az MNB-dolgozóknak a helytállása, akik a mínusz 10-20 fokos hidegben, a vagonok szűkösségében, a bombaveszélyben és a nélkülözésben is vállalták feladatukat. Ők nem tudhatták, hogy tetteiket mikor és hogyan értékeli majd az utókor. Azt sem tudhatták, hogy hazatérésük után milyen politikai rendszer fogadja őket, és sokuknak milyen mellőzés vagy meghurcoltatás jut osztályrészül.

20230616 Budapest Bemutatták a Magyar Nemzeti Bank MNB felújított épületét az egykori "Postapalotában". Fotó: Kallus György LUS Világgazdaság VG
Az Aranyvonat történetét a Pénzmúzeum csütörtökön nyíló kiállítása mutatja be
Fotó: Kallus György

A háború utáni években az aranyvonat szereplőinek sorsa gyakran tragikusan alakult. Voltak, akik külföldön maradtak, mások hazatértek, de a kialakuló politikai rendszerben bizalmatlanság és hátrányos megkülönböztetés érte őket. A nemzeti vagyon megmentői elvesztették állásukat, egzisztenciájukat. Hatvan évvel később a Járai Zsigmond által vezetett jegybanktól kaptak először bocsánatkérést, az erkölcsi elégtételt azonban a többségük már nem élhette meg. Az Aranyvonat történetét a Magyar Pénzmúzeum ma nyíló, új kiállítása mutatja be, a tárlat ingyenesen látogatható.

Nánási-Kézdy Tamás
 

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