Arany, üldözés, hazaszeretet: nyolcvan éve ért véget a magyar történelem egyik legmerészebb akciója

A fertőbozi karácsony abszurd kettősségét éppen ez adta: miközben a szerelvényen a magyar állam egyik legfontosabb vagyona és több nemzeti kincs pihent, az őrzőknek a legalapvetőbb szükségletekért kellett küzdeniük. A közeli erdőkből szerzett fenyőfa és a szerény díszek mégis azt jelezték, hogy a közösség megpróbálta megőrizni az ünnep emberi méltóságát.

A német fél több alkalommal igyekezett befolyást szerezni a szállítmány fölött. Felmerült, hogy az aranyat, a műkincseket és az ezüstöt különböző németországi vagy osztrák helyszínekre irányítsák, ezzel megbontva a magyar vagyon egységét. A jegybanki vezetők és tisztviselők számára azonban éppen ez volt a legnagyobb veszély: ha az értékeket szétszórják, azok visszaszerzése lehetetlenné válhatott volna.

A magyar álláspont ezért végig következetes maradt: a bank vagyona magyar tulajdon marad, a személyzet pedig az értékekkel együtt mozog.

Kriptába menekített aranykészlet

1945 januárjában a vonat végül a felső-ausztriai Spital am Pyhrnbe érkezett. Az alpesi település bencés kolostorának használaton kívüli kriptájában helyezték el az aranyat és a legfontosabb értékeket. A ládákat gondosan lezárták, őrzésüket megszervezték, a kolostor termeiben pedig ideiglenes jegybanki irodák működtek. A menekülés tehát nem jelentette a munka végét: a bank alkalmazottai a háborús összeomlás közepette is igyekeztek fenntartani az intézmény működését. Miközben odakint a háború utolsó hónapjai zajlottak, a kis osztrák településen magyar banktisztviselők próbálták megőrizni a folytonosságot, a rendet és a felelősség látszólag apró, valójában történelmi jelentőségű gesztusait.

A mindennapok Spital am Pyhrnben sem voltak könnyűek. A kitelepült MNB-közösség tagjainak alkalmazkodniuk kellett az idegen környezethez, a szűkös ellátáshoz és a háború végének kiszámíthatatlan viszonyaihoz. A férfiak fát vágtak, őrséget adtak, szervezési feladatokat láttak el; a nők az élelmiszer beosztásában, a főzésben és a családok ellátásában vállaltak nélkülözhetetlen szerepet; a tanítói vagy tanári végzettségű hozzátartozók a gyerekek oktatásáról is gondoskodtak. Ez a közösségi erőfeszítés különösen fontos eleme az aranyvonat történetének:

a kincset nem egyetlen hős mentette meg, hanem egy intézmény dolgozóinak és családtagjaiknak kitartása, fegyelme és áldozatvállalása.

A levél, amely mindent megváltoztatott

A magyar aranytartalékot az osztrák faluban számos veszély fenyegette. Annak érdekében, hogy az őrzött értékek ne a német vagy a szovjet hadsereg kezére kerüljenek, a bank vezetősége fel kívánta venni a kapcsolatot a brit és az amerikai csapatokkal. A követek egyike Tarnay Frigyes, a Magyar Nemzeti Bank főellenőrre volt, aki – kollégájával, Tuboly Józseffel közösen – sikeresen vitte át Salzburgba, az amerikai csapatokhoz a német állásokon át a jegybank üzenetét.