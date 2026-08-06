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Elmaradt egyelőre az albérletpiaci roham, még a díjak sem kúsztak feljebb

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A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni hetek jelentik az albérletpiaci főszezont, ekkor egyszerre jelennek meg nagyobb számban a lakást kereső diákok, miközben a tulajdonosok egy része is erre az időszakra időzíti kiadó ingatlanának meghirdetését. Az idei szezon első tíz napjának adatai alapján az idei roham egyelőre országosan visszafogottabb mint tavaly vagy tavalyelőtt. Igaz, vannak kivételes városok, ahol nagyobb lendülettel indult a szezon.

Kiss Gergely
2026. 08. 06. 8:15
Egyelőre idén is elmaradt az országos keresleti roham az albérletpiacon Fotó: Sipeki Péter
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Mit mutatnak a díjak?

Az árak alakulásáról Balogh László elmondta, hogy a ponthatárhirdetés utáni első héten szinte sehol sem változtak érdemben a bérleti díjak. Ez az elmúlt évek tapasztalataival is összhangban van, közvetlenül a ponthatárok kihirdetése után ugyanis jellemzően már nem kerülnek feljebb az árak. Ez kedvező változás a bérlőkre nézve, mivel a 2020-as évek elejéig a ponthatárhirdetést követő 1-2 hétben szinte mindenhol néhány ezer forintos bérletidíj-emelkedés történt. 

– A koronavírus járvány óta viszont jelentősen nőtt a verseny a kínálati oldalon, emiatt pedig a bérbeadók már nem tudják lefölözni albérletár-emelés formájában a július végén induló szezon keresleti többletét – tette hozzá az ingatlan.com szakértője.

Budapesten augusztus elején 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja. A legnagyobb kínálattal rendelkező városrészek közül a XIII. kerületben 270 ezer, a XI. kerületben 285 ezer, a VIII. kerületben 240 ezer, a VI. kerületben 290 ezer, a VII. kerületben pedig 249 ezer forintnál húzódott a medián. A legolcsóbb a XIX. kerület volt 200 ezer forinttal, ezt a XXI. kerület követte 210 ezer forinttal. A harmadik helyen holtverseny alakult ki: a IV., a XV., a XVIII. és a XX. kerületben egyaránt 220 ezer forint volt a medián bérleti díj.

Az egyetemvárosok körül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 215 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 183 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon pedig 130 ezer forintnál húzódott a középérték. Míg a keresletbővülés szempontjából az országos bajnok, Dunaújvárosban 145 ezer forintos mediánnal kalkulálhatnak a helyi egyetemre járó diákok.

 

 

 

 

 

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