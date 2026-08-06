Elmaradt egyelőre az albérletpiaci roham, még a díjak sem kúsztak feljebb

Mit mutatnak a díjak?

Az árak alakulásáról Balogh László elmondta, hogy a ponthatárhirdetés utáni első héten szinte sehol sem változtak érdemben a bérleti díjak. Ez az elmúlt évek tapasztalataival is összhangban van, közvetlenül a ponthatárok kihirdetése után ugyanis jellemzően már nem kerülnek feljebb az árak. Ez kedvező változás a bérlőkre nézve, mivel a 2020-as évek elejéig a ponthatárhirdetést követő 1-2 hétben szinte mindenhol néhány ezer forintos bérletidíj-emelkedés történt.

– A koronavírus járvány óta viszont jelentősen nőtt a verseny a kínálati oldalon, emiatt pedig a bérbeadók már nem tudják lefölözni albérletár-emelés formájában a július végén induló szezon keresleti többletét – tette hozzá az ingatlan.com szakértője.

Budapesten augusztus elején 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja. A legnagyobb kínálattal rendelkező városrészek közül a XIII. kerületben 270 ezer, a XI. kerületben 285 ezer, a VIII. kerületben 240 ezer, a VI. kerületben 290 ezer, a VII. kerületben pedig 249 ezer forintnál húzódott a medián. A legolcsóbb a XIX. kerület volt 200 ezer forinttal, ezt a XXI. kerület követte 210 ezer forinttal. A harmadik helyen holtverseny alakult ki: a IV., a XV., a XVIII. és a XX. kerületben egyaránt 220 ezer forint volt a medián bérleti díj.

Az egyetemvárosok körül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 215 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 183 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon pedig 130 ezer forintnál húzódott a középérték. Míg a keresletbővülés szempontjából az országos bajnok, Dunaújvárosban 145 ezer forintos mediánnal kalkulálhatnak a helyi egyetemre járó diákok.