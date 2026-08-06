Jövő héten akár egyszerre két köztársasági elnök is lehet Magyarországon

Ez azt jelenti, hogy a testület nem dönthet arról, helyes vagy helytelen volt-e politikailag a módosítás, nem vizsgálhatja annak tartalmát, és nem mondhatja ki, hogy a szabály sérti-e a jogállamiságot vagy a hatalommegosztás elvét.

Az Alkotmánybíróság kizárólag a norma érvényességéről határozhat.

A szakértő ugyanakkor felidézte, hogy a kérdésben a korábbi alkotmánybírák között sem volt teljes egyetértés. Pokol Béla korábbi alkotmánybíró szerint bizonyos esetekben a jogállamiság elvére is figyelemmel lehet megsemmisíteni egy alaptörvény-módosítást, míg Stumpf István korábbi alkotmánybíró azt hangsúlyozta: a testület alkotmányos kötelessége megvédeni az Alaptörvény belső egységét minden olyan jogalkotói döntéssel szemben, amely megbontaná annak koherenciáját.

Harminc napon belül dönthet az Alkotmánybíróság

Az indítvány benyújtására az országgyűlési képviselők egynegyede jogosult, tehát a Fidesz–KDNP ötven képviselője elegendő számú. Az alkotmányjogász emlékeztetett arra is, hogy az indítványt a kihirdetéstől számított harminc napon belül nyújtották be, így az megfelel a törvényi feltételeknek.

Az Alkotmánybíróságnak az ügyben soron kívül, legkésőbb harminc napon belül kell határoznia. Ha megállapítja az eljárási szabályok megsértését, megsemmisítheti a vitatott rendelkezést, ugyanakkor nem dönthet közvetlenül arról, ki töltheti be a köztársasági elnöki tisztséget

– jelentette ki Ifj. Lomnici Zoltán, aki szerint a közbenső időszakban keletkezett jogviszonyok – például az ideiglenes államfői hatáskörök gyakorlása vagy az esetlegesen megválasztott új köztársasági elnök intézkedései – sorsát a jogbiztonság követelményére figyelemmel kell rendezni.

Az alkotmányjogász összegzése szerint a jogi helyzet jelenleg továbbra is nyitott: Sulyok Tamás megbízatása megszűnt, az államfői feladatokat átmenetileg az Országgyűlés elnöke látja el, az új köztársasági elnök megválasztását pedig a következő napokra tervezik. Az ügy végső közjogi megítélését az Alkotmánybíróság döntése határozhatja meg.