Egy héten belül új köztársasági elnököt választ Magyar Péter

A köztársasági elnökválasztás ügyében adott esetben jelöltekről is döntő kommentelők ezek után arra következtetnek, hogy Baka András lehet a jelölt, az előzetesen kommunikált lépések alapján pedig valószínűleg Romsics Ignác és Fülöp Botond sem fogadhatta el a felkérést, bár erről az átláthatóság jegyében nem kommunikáltak semmit Magyar Péterék.

A Tisza Pártnak mindenesetre egyelőre nincs bejelentett jelöltje. A Fidesz és a KDNP nem vesz részt a folyamatban, mert szerintük illegitim lesz, bárkit is választanak Sulyok Tamás utódjául. Az egyetlen köztársasági elnökjelölt jelenleg a Mi Hazánk jelöltje, aki Tóth Máté energiajogász.