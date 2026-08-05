Közmédia-botrány: Horváth P. Andrásnak és Bodacz Balázsnak színt kellene vallaniuk

A Médiaszövetség szerint ugyanezt a határozottságot hiányolták most az MTVA átmeneti vezetésétől. A közlemény végén a Magyar Nemzeti Médiaszövetség felszólítja Dr. Horváth P. András átmeneti vezérigazgatót és Bodacz Balázs hírigazgatót, hogy nyilvánosan tegyék egyértelművé: képesek politikai befolyástól függetlenül vezetni az általuk irányított szervezetet, és szükség esetén szakmai érvekkel megvédeni saját döntéseiket.

A szervezet szerint amennyiben ezt nem teszik meg, az nemcsak vezetői hitelességüket kérdőjelezi meg, hanem azt is, hogy a jövőben képesek lesznek-e ellenállni a politikai nyomásnak, és következetesen kiállni saját szakmai döntéseik mellett.