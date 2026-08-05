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Közmédia-botrány: Horváth P. Andrásnak és Bodacz Balázsnak színt kellene vallaniuk

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A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint súlyos bizalmi válságot okozott a közmédiában kialakult helyzet, miután a hétfőn még bejelentett személyi döntéseket egy nappal később visszavonták. A szervezet közleményében azt állítja, hogy a történtek azt mutatják: Magyar Péter egyetlen közösségi médiás kommentje elegendő volt ahhoz, hogy megváltozzon a közmédia vezetésének korábbi döntése. Ez további kérdéseket is felvet. Vajon a jövőben képesek lesznek politikai befolyás nélkül működtetni a közmédiát a kinevezett vezetők.

Gábor Márton
2026. 08. 05. 13:29
közmédia
Fotó: Havran Zoltán
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A Médiaszövetség szerint ugyanezt a határozottságot hiányolták most az MTVA átmeneti vezetésétől. A közlemény végén a Magyar Nemzeti Médiaszövetség felszólítja Dr. Horváth P. András átmeneti vezérigazgatót és Bodacz Balázs hírigazgatót, hogy nyilvánosan tegyék egyértelművé: képesek politikai befolyástól függetlenül vezetni az általuk irányított szervezetet, és szükség esetén szakmai érvekkel megvédeni saját döntéseiket.

A szervezet szerint amennyiben ezt nem teszik meg, az nemcsak vezetői hitelességüket kérdőjelezi meg, hanem azt is, hogy a jövőben képesek lesznek-e ellenállni a politikai nyomásnak, és következetesen kiállni saját szakmai döntéseik mellett.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

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