Budapesti Klasszikus Film Maratonklasszikus filmmaratonAndrzej WajdaMarylin Monroe

Szeptemberben Marilyn Monroe és néhány csábos vámpír is Budapestre érkezik szívni a megrögzött cinefilek vérét

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Csaknem 100 restaurált film várja a filmek szerelmeseit az idei Budapesti Klasszikus Film Maratonon. A restaurált filmek nemzetközi fesztiválját idén szeptember 15–20. között rendezik meg a főváros több pontján, idén tíz szekció felújíott filmjei között válogathatunk.

Dani Áron
2026. 08. 05. 13:05
Marilyn Monroe Fotó: Newstrack
Marilyn Monroe Fotó: Newstrack
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Út az 1956-os forradalomhoz

Az 1956-os forradalom 70. évfordulóján újonnan restaurált játékfilmek mutatják be a forradalomhoz vezető társadalmi és politikai folyamatokat. Ebben a szekcióban olyan frissen restaurált alkotásokat láthatunk, mint a Keserű igazság, a Makra, a Párbeszéd, a Tízezer nap, a Franciska vasárnapjai, az Éjfélkor, a Hajnali háztetők, valamint A csodacsatár és az Eltüsszentett birodalom. A vetítéseket 1956-os filmhíradók, reklámfilmek és rövid animációk vezetik fel.

Ruttkai Éva és Gábor Miklós az Éjfélkor című filmben. Forrás: BKFM

Feszültségben – Mathieu Kassovitz mozija

Mathieu Kassovitz 1967-ben Párizsban született, apja Peter Kassovitz 1956-os emigráns magyar rendező, nagyapja Kassowitz Félix „Kasso” grafikus. A kortárs francia filmművészet egyik legsokoldalúbb alkotója, rendezőként a társadalmi igazságtalanságok, a hatalom működése és az egyén kiszolgáltatottsága érdeklik, míg színészként thrillerben, történelmi filmben, romantikus vígjátékban és hollywoodi szuperprodukciókban is szívesen vállal szerepet. A szekció hat alkotáson keresztül mutatja be Kassovitz sokoldalú pályáját, melyek között természetesen helyet kap az idén jubiláló Gyűlölet is.

Vadnyugattól vadkeletig: a western és a magyarok

A szekció a műfaj hazai kapcsolódásait vizsgálja. Látható lesz Sára Sándor 80 huszár című történelmi filmje, Rózsa János A trombitás, valamint Kardos Ferenc Hajdúk című alkotása. A klasszikus amerikai westernt pedig a Gregory Peck főszereplésével forgatott A pisztolyhős és a Kertész Mihály rendezésében készült A holnap hősei képviseli.

Olivia de Havilland és Errol Flynn Kertész Mihály westernfilmjében, A honap hőseiben. Forrás: BKFM

Játék és igazság – Mohsen Makhmalbaf történetei

Mohsen Makhmalbaf az iráni új hullám legendás rendezője, aki négy évtizede építi rendkívül gazdag életművét. Filmjeinek költői világa éles társadalmi kérdésekkel fonódik össze, egyszerre merít a térség gazdag hagyományaiból és reagál a körülöttünk lévő valóságra. A BKFM válogatása átfogó képet ad humanista és politikailag érzékeny témákat feszegető munkásságáról. A Salaam Cinema és a Volt egyszer egy mozi a filmkészítés folyamatáról mesél, a Kenyér és virágban is visszaköszön ez a motívum, de itt, A szerelem idejénhez hasonlóan, még élesebben bukkan fel az emberi kapcsolatok ezerszínű prizmája. 

Vérgrófnők – Női vámpírok a 20. századi zsánerfilmben

Egyetlen monstrum sincs a filmtörténetben, amely annyi arcot öltött az elmúlt száz évben, mint a vámpír – valamennyi népszerű zsáner megtalálta a maga vérszipoly-verzióját Alkonyattól az Alkonyattól pirkadatig, akad a kínálatban Blacula, Spermula és Drakulics elvtárs, kísérhet a vásznon szláv Vourdalak, kínai pattogó vámpír vagy náci Nosferatu. A válogatás Carl Theodor Dreyer Vámpír című klasszikusától a Drakula lányán és a Drakula grófnőn át egészen Jesús Franco 1971-es, kultikus Vampyros Lesbos című filmjéig ível. Hét klasszikus, kultikus vagy még csak kánonba kívánkozó kuriózum, hét különleges és feledhetetlen vérszívónővel, hat különböző műfajban, öt évtized nemzetközi filmkínálatából.  

 

Magyar rapszódiák

A diákkurátorok összeállítása megmutatja, hogy a kamera miként örökítette meg vagy képzelte el a privát és közösségi élet mindennapjait: hogyan dolgoztak, pihentek és éltek az emberek a magyar szocializmus különböző korszakaiban. A válogatás három blokkot foglal magában. A Dolgozni kell, különben nincs semmi a munkához való viszony kérdését járja körbe, hol nosztalgiával, hol kritikával. A Haló, magammal szeretnék beszélni! a szabadidő megélését mutatja be: milyen a magánélet, amikor éppen nem kell dolgozni? A látszat csal a társadalmi homlokzatok mögé nyújt betekintést, ahol az egyéni és a társasági közérzet olykor szatirikus, olykor komor képet mutat.

Nyitott archívumok

A fesztivál talán legnépszerűbb szekciója a világ vezető filmarchívumainak legújabb restaurálásait, ritkán látható filmkincseit és nemzetközi premierjeit mutatja be. A vetítéseket szakmai beszélgetések, workshopok és közönségtalálkozók kísérik. Az idei kiemelt témák közt szerepel a keletnémet film lelkiismerete és a szovjet-észt filmművészet legfontoabb alkotói.

Az Apokalipszis most forgatása legendásan kínkeservesen alakult. Fotó: BKFM

 

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