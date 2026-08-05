Szeptemberben Marilyn Monroe és néhány csábos vámpír is Budapestre érkezik szívni a megrögzött cinefilek vérét

Út az 1956-os forradalomhoz

Az 1956-os forradalom 70. évfordulóján újonnan restaurált játékfilmek mutatják be a forradalomhoz vezető társadalmi és politikai folyamatokat. Ebben a szekcióban olyan frissen restaurált alkotásokat láthatunk, mint a Keserű igazság, a Makra, a Párbeszéd, a Tízezer nap, a Franciska vasárnapjai, az Éjfélkor, a Hajnali háztetők, valamint A csodacsatár és az Eltüsszentett birodalom. A vetítéseket 1956-os filmhíradók, reklámfilmek és rövid animációk vezetik fel.

Ruttkai Éva és Gábor Miklós az Éjfélkor című filmben. Forrás: BKFM

Feszültségben – Mathieu Kassovitz mozija

Mathieu Kassovitz 1967-ben Párizsban született, apja Peter Kassovitz 1956-os emigráns magyar rendező, nagyapja Kassowitz Félix „Kasso” grafikus. A kortárs francia filmművészet egyik legsokoldalúbb alkotója, rendezőként a társadalmi igazságtalanságok, a hatalom működése és az egyén kiszolgáltatottsága érdeklik, míg színészként thrillerben, történelmi filmben, romantikus vígjátékban és hollywoodi szuperprodukciókban is szívesen vállal szerepet. A szekció hat alkotáson keresztül mutatja be Kassovitz sokoldalú pályáját, melyek között természetesen helyet kap az idén jubiláló Gyűlölet is.

Vadnyugattól vadkeletig: a western és a magyarok

A szekció a műfaj hazai kapcsolódásait vizsgálja. Látható lesz Sára Sándor 80 huszár című történelmi filmje, Rózsa János A trombitás, valamint Kardos Ferenc Hajdúk című alkotása. A klasszikus amerikai westernt pedig a Gregory Peck főszereplésével forgatott A pisztolyhős és a Kertész Mihály rendezésében készült A holnap hősei képviseli.

Olivia de Havilland és Errol Flynn Kertész Mihály westernfilmjében, A honap hőseiben. Forrás: BKFM

Játék és igazság – Mohsen Makhmalbaf történetei

Mohsen Makhmalbaf az iráni új hullám legendás rendezője, aki négy évtizede építi rendkívül gazdag életművét. Filmjeinek költői világa éles társadalmi kérdésekkel fonódik össze, egyszerre merít a térség gazdag hagyományaiból és reagál a körülöttünk lévő valóságra. A BKFM válogatása átfogó képet ad humanista és politikailag érzékeny témákat feszegető munkásságáról. A Salaam Cinema és a Volt egyszer egy mozi a filmkészítés folyamatáról mesél, a Kenyér és virágban is visszaköszön ez a motívum, de itt, A szerelem idejénhez hasonlóan, még élesebben bukkan fel az emberi kapcsolatok ezerszínű prizmája.