Napokon belül megszűnhet a Jazz TV

A Jazz TV szerint a jelenlegi szabályozási és finanszírozási környezet nem egyedi problémát jelent, hanem valamennyi közösségi médiaszolgáltatót hasonló kihívások elé állít.

A közlemény végén a Jazz TV köszönetet mondott nézőinek, a magyar jazzélet művészeinek, partnereinek és támogatóinak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt több mint három évben Magyarországon országos elérésű, kizárólag a dzsesszkultúrának szentelt televíziós csatorna működhessen.