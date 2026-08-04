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Napokon belül megszűnhet a Jazz TV

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A Jazz TV tulajdonosai nehéz döntést hoztak: a csatorna jelenlegi finanszírozási feltételek mellett 2026. augusztus hónapjában kénytelen befejezni műsorsugárzását. A döntés oka nem a nézői érdeklődés hiánya vagy a szakmai működés sikertelensége, hanem az a finanszírozási környezet, amelyben egy közösségi médiaszolgáltató jelenleg Magyarországon működni kénytelen.

Magyar Nemzet
2026. 08. 04. 21:08
Forrás: Stockfoto
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A Jazz TV szerint a jelenlegi szabályozási és finanszírozási környezet nem egyedi problémát jelent, hanem valamennyi közösségi médiaszolgáltatót hasonló kihívások elé állít.

A közlemény végén a Jazz TV köszönetet mondott nézőinek, a magyar jazzélet művészeinek, partnereinek és támogatóinak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt több mint három évben Magyarországon országos elérésű, kizárólag a dzsesszkultúrának szentelt televíziós csatorna működhessen.

 

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