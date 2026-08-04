Részleges napfogyatkozás lesz jövő héten szerdán, alkonyatkor

A megfelelő rálátást biztosító helyszínen kívül természetesen kedvező időjárási feltételekre, a kora esti derült égbolt is szükséges lesz a ritka égi látványosság megfigyeléséhez.

Soha ne nézzünk megfelelő védőeszköz nélkül a fogyatkozó Napba!

A napfogyatkozás megfigyelésénél az a legfontosabb szabály, hogy megfelelően biztonságos szűrő nélkül szabad szemmel soha ne nézzünk a Napba, mert a rendkívül erős fénytől súlyos, maradandó szemkárosodást szenvedhetünk el, és a fogyatkozó Napba nézés akár vakságot is okozhat.

Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a kormozott üveg vagy a túlexponált film nem számít biztonságos védőeszköznek,

viszont az ívhegesztéshez használt 14-es erősségű hegesztőüveg már megfelelő védelmet nyújt, ennek használata biztonságos. Szintén nagyon fontos, hogy látcsővel, vagy kisebb-nagyobb csillagászati távcsővel még véletlenül se jusson eszünkbe napszűrő nélkül a Napba nézni!

Megfelelő minőségű védőeszköz nélkül nem szabad a fogyatkozó Napba nézni Fotó: Forrás: Wikipedia

Mivel ezek az optikai eszközök összegyűjtik és fókuszálják a fényt, ha a binokulárt vagy a távcsövet védőszűrő nélkül fordítjuk a Nap felé, a rendkívül erősen fókuszált fény a másodperc tört része alatt kiégeti a retinát és helyrehozhatatlan vakságot okoz.

A biztonsági szabványoknak megfelelő napszűrőket legcélszerűbb a csillagászati távcsöveket forgalmazó szaküzletekből beszerezni,

mivel ezek mind ellenőrzött minőségű eszközök. A bizonytalan forrású és ellenőrizhetetlen hátterű internetes webshopok által kínált napszűrők biztonságosságára nincs semmilyen garancia, ezért sokkal jobb megoldás, ha a napfogyatkozás megfigyelésére szaküzletből szerzünk be egy-egy ilyen eszközt.

Milyen okokra vezethető vissza a napfogyatkozás?

Az augusztus 12-i napfogyatkozás az idei év harmadik fogyatkozási jelensége a világon, ami részleges napfogyatkozásként Magyarországról is látható lesz.

A napfogyatkozás olyan csillagászati jelenség, amikor a Hold a megfigyelő számára részben vagy teljes egészében eltakarja a Napot. Napfogyatkozás csak akkor jöhet létre, ha a Hold pontosan a Föld és a Nap között áll, azaz kizárólag újholdkor.