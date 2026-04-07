A Hold titokzatos túlsó oldala: „Senki sem fog hinni nekünk!”

A Hold felé tartó Apollo–10 küldetése volt a főpróbája az 1969. július 16-án elstartolt Apollo–11 missziójának, vagyis a Holdra szállás közvetlen előkészítésének. Az Apollo–10 Hold körül útját azonban számos hirtelen felmerült probléma és más furcsaságok nehezítették meg. Mindez már csak amiatt is érdekes, mivel az Artemis II misszió négy asztronautája éppen most kerüli meg az égi kísérőnket.

A Hold ostromában kulcsfontosságú volt az Apollo–10 missziója Fotó: NASA

A Hold ostromában kulcsszerepet játszott az Apollo–10 küldetése

Az Apollo–10 1969. május 16-án UTC szerint 16 óra 49 perckor startolt el a floridai Cape Kennedy űrrepülőtér LC39B számú indítóállásáról. Az első komolyabb probléma már rögtön a start után jelentkezett; a legénység ugyanis borzasztó, abnormális rázkódást észlelt mindjárt az első fokozat emelkedése közben.

Az Apollo–10 stratja, 1969. május 16-án Fotó: NASA

A vibráció annyira erős volt, hogy az asztronauták szeme előtt összefolyt a műszerek képe, és amikor a parancsnok, Tom Stafford ezt jelezni akarta az irányításnak, csak artikulálatlan hangok kiadására volt képes.

Ez a komoly és ijesztő zavar csak azután szűnt meg, hogy az űrhajó ráállt a Föld körüli pályára.

Mind a legénység, mind pedig a földi irányítás komolyan aggódott, hogy az erős vibráció nem okozott-e károsodást az űrhajó, illetve a holdkomp rendszereiben. Másfél órás alapos vizsgálat után azonban kiderült, hogy a parancsnoki egység, továbbá a holdkomp is sértetlenül vészelte át az erős rázkódást, éppen ezért szerencsére nem volt semmilyen technikai akadálya annak, hogy a Hold felé vezető pályára állítsák az űrhajót.

Az Apollo–10 személyzete, közvetlenül az indítás előtt Fotó: NASA

A Holdhoz vezető 75 óráig és 59 percig tartó űrrepülés már problémamentesen zajlott le.

Az Apollo–10 személyzetének az volt a legfőbb feladata, hogy élesben tesztelje a leszálló rendszer, a holdkomp működését, illetve, hogy közeli felvételeket készítsen az Apollo–11 lehetséges landolási helyszíneiről. A Hold körüli tizedik keringés után Tom Stafford parancsnok és Eugene Cernan holdkomppilóta átmásztak a leszálló egységbe, amit leválasztottak a parancsnoki modulról. A két asztronauta 14 447 méteres magasságig ereszkedett le az űrjárművel megközelítve a Hold felszínét.