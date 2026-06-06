Ízekre szedték Magyar Péter tervét a jogászok

Magyar Péter csak blöfföl?

A hírportál második kérdése arról szólt, mennyire lehet tartós az olyan alkotmánymódosítás, amely megteremti a teljes körű tisztogatás lehetőségét. Hack Péter szerint az államfő ilyen módon való eltávolítása gyakorlatilag megszünteti a köztársasági elnöki intézményt abban a formában, ahogyan a rendszerváltás kezdete óta létezett.

Bármikor megismételhető precedenst teremt, az elnököt a kétharmados többség bármikor bármilyen indokkal eltávolíthatja pozíciójából.

Schiffer András szerint semennyire sem lesz tartós, csak addig fog kitartani, amíg egy következő hatalomváltás el nem söpri a mostani alkotmányozó többséget. Fodor Gábor ugyanígy vélekedett, hiszen hiányzik majd a széleskörű legitimitás. Szerinte az egyoldalú, az ellenzék bevonását nélkülöző alkotmányozás mindig gyenge lábakon áll majd, függetlenül attól, hogy a politikai helyzet miatt egy-két évtizedig hatályban marad-e, vagy sem.

Aki ismeri Magyart, tudja, hogy egy blöffkirály

– jegyezte meg Kurucz Dániel, majd rámutatott: ez is egy blöff a részéről, amibe nap mint nap menekül. „Ami a relatív szerencséje, az a pechje is: a Lenin-fiúk túl hangosan tapsolnak körülötte, így nem éri meg elrántani a kormányt. Azt azonban Magyar Péter is jól tudja valahol mélyen legbelül, hogy ha átlépi ezt a vörös vonalat, az lesz a dicstelen történetének utolsó fejezetéből az első nap” – fogalmazott.

Sulyok Tamás nem tett olyat, ami miatt le lehetne váltani

A harmadik kérdés arra vonatkozott, hogy tett-e olyat Sulyok Tamás, amely megindokolhatja az idő előtti elbocsátását, amennyiben az államfő nem kíván lemondani. Hack Péter válaszában emlékeztetett: az alaptörvény rögzíti, hogy az elnök mikor és hogyan fosztható meg tisztségétől. Bármilyen megoldás, ami ezen okok bizonyított fennállásán kívüli okból mozdítja el az elnököt, az alaptörvény jogállamisági klauzulájába és az EU jogállamisági rendelkezéseibe ütközik. Schiffer András szerint Sulyok Tamás nem tett semmi olyat, viszont úgy véli, nem is ez a lényeg.

A jogállami gondolkodás ott kezdődik, hogy az intézményeink tiszteletét el tudjuk választani az azt betöltő személy tevékenységének értékelésétől

– mutatott rá.