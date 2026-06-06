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Magyar Péter túlment minden határon – a köztársasági elnököt a hivatalából erőszakkal elmozdítani diktatúrában szokás

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A vasárnapi demonstrációval a szervezők célja, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását követeli Magyar Péter. A tüntetéssel arra szeretnék biztatni az érintetteket, hogy a jövőben se engedjenek a nyomásnak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 15:25
Fotó: Csudai Sándor
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Szabó László arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen gyakorlat precedenst teremthetne a jövőre nézve. Álláspontja szerint ha egy kormány politikai nyomással lemondásra tudná kényszeríteni a köztársasági elnököt vagy más közjogi méltóságokat, akkor a későbbi kormányok is ugyanezt az eszközt alkalmazhatnák. 

A szervező hangsúlyozta: 1990 óta nem volt példa hasonló helyzetre Magyarországon, és a közjogi méltóságokra vonatkozó szabályozás sem változott érdemben az elmúlt évtizedekben. Felidézte, hogy

a Fidesz kétharmados többséggel is módosíthatta volna ezeket a szabályokat, mégsem tette meg.

Szabó László szerint mindez azt mutatja, hogy az alaptörvényben rögzített garanciák nem véletlenül léteznek. A vasárnapi demonstráció célja ezért nemcsak az érintett vezetők melletti kiállás, hanem az alkotmányos intézményrendszer védelmére való figyelemfelhívás is.

 

Magyar Péter túlment minden határon

– Nem maradhatunk csendben és nem maradunk otthon. Álljunk ki Sulyok Tamás mellett! – fogalmazott Szűcs Gábor a Facebook-oldalán közzétett videójában, amelyben a köztársasági elnök melletti tüntetésen való részvételre buzdított.

Magyar Péter túlment minden határon – fogalmazott a Fidesz parlamenti frakcióvezető-helyettese és szóvivője, aki hangsúlyozta, hogy egy miniszterelnök ugyan bírálhatja a köztársasági elnököt, de nem fenyegetheti. Hozzátette:

Az pedig nonszensz, hogy a kormányfő akarja elmozdítani a kormány hatalmának is gátat vető köztársasági elnököt.

Szűcs Gábor úgy fogalmazott, az államfővel szembeni fellépés szerinte példátlanul súlyos. „Ez az erőszakos és agresszív fellépés az államfővel szemben annyira durva és példátlan, hogy még az Európa Tanács égisze alatt működő alkotmányjogászokból álló Velencei Bizottság is sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet.”

A politikus szerint ilyen helyzet demokratikus keretek között nem fogadható el. „Nem engedhetjük. Egy köztársasági elnököt a hivatalából erőszakkal elmozdítani diktatúrában szokás, mi viszont demokráciában akarunk élni” – hangsúlyozta. „Éppen ezért gyertek ki ti is, álljunk ki együtt Sulyok Tamás mellett vasárnap 16 órakor, a Sándor-palota előtt civilek által szervezett szimpátiatüntetésen. Én kint leszek, gyertek ki ti is!” – buzdított Szűcs Gábor.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Forrás: Facebook)

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