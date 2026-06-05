Fontos figyelmeztetést küldtek Magyar Péternek a Sulyok Tamás melletti tüntetés szervezői
– Ki kell állnunk a fenyegetett és lemondásra felszólított köztisztviselők mellett. Ez az egész nemzet érdeke – mondta a Magyar Nemzetnek Szabó László. A vasárnapra meghirdetett szimpátiatüntetés egyik szervezője szerint veszélyes precedenst teremtene, ha a miniszterelnöki nyomás hatására távoznának hivatalukból azok a vezetők, akiknek mandátumát az alaptörvény védi. Szabó László azt is elárulta, kik szólalnak majd fel az eseményen.
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