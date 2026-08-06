Újabb melegrekordok dőltek meg, enyhül a hőség – Magyar Péter energiapolitikát bírált, a Fidesz az államtitkár távozását követeli

A kormányfő megköszönte a lakosságnak, hogy a 17 és 22 óra közötti időszakban igyekszik visszafogni vagy áthelyezni áramfogyasztását, és jelezte: a nagyfogyasztóktól továbbra is elvárják az önkéntes fogyasztáscsökkentés fenntartását.

Szelektív miniszterelnöki emlékezet

Magyar Péter egy videóüzenetben élesen bírálta az előző kormány energiapolitikáját. Azt állította, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök már évekkel ezelőtt tudott a villamosenergia-rendszer problémáiról, mégsem tett érdemi lépéseket. Arról nem beszélt, hogy épül Paks 2, több ezerszeresére bővült a napelemes kapacitás, otthoni energiatárló program indult, épül a Mátrai Erőmű új 650 MW-os blokkja, és Tiszaújvárosban is két új blokkon dolgoznak, valamint az MVM sorra adta át az energiatároló egységeit. A miniszterelnök egy 2022-es kormányzati előterjesztésre hivatkozva azt mondta: a rendszerre a nagy ipari beruházások miatt a biztonságosan kezelhetőnél nagyobb terhelés nehezedett. Bejelentette, hogy kormánya energia- és vízügyi fejlesztési programot kíván indítani, amelynek része lesz az energiatárolási kapacitások és az elektromos hálózat jelentős bővítése.

Összeomló jelzőrendszer

A Fidesz-frakció közben közleményben szólította fel a miniszterelnököt, hogy mentse fel tisztségéből Kelemen Ágnes vízügyi államtitkárt.

A kormánypárti képviselőcsoport szerint az államtitkár a válsághelyzet idején külföldön tartózkodott, és csak később tért vissza Magyarországra.

A Fidesz szerint elfogadhatatlan, hogy miközben a kabinet rendkívüli intézkedéseket vezetett be a hőség és az aszály miatt, a vízügyi terület politikai vezetője nem volt folyamatosan szolgálatban. A frakció közleményében azt is állította, hogy a vízügyi jelzőrendszer összeomlott, amiért szerintük az államtitkárt egyértelmű felelősség terheli.