Kemény Dénes: Apám ölelésében benne volt hetven év és a remény, hogy nem az utolsó

Nem is akart szövetségi kapitány lenni

– Harminc éve az édesapja, Kemény Ferenc volt az utánpótlás-kapitány, amikor általános meglepetésre önt is felkérték, hogy pályázzon a szövetségi kapitányi posztra. Mekkora szerepe volt ebben az apjának?

– Comóban, egy kis olasz csapatnál voltam edző, mellette tíz évet dolgoztam egy kisállatklinikán állatorvosként. Apám nyilván kijárt hozzánk látogatóba az unokák miatt is, és látta, milyen edzéseket tartok, megnézte a meccsein­ket. Hitt benne, hogy alkalmas lennék kapitánynak, de családtagként az ő szava nem lehetett hiteles. Szívós István keze volt benne, hogy pályázhattam. Játékostársam, edzőm is volt, jól ismert, és a véleménye olimpiai bajnokként, elnökségi tagként sokat számított. De vissza akartam lépni és nem akartam szövetségi kapitány lenni.

– Mi történt?

– A szövetség 1996-ban, az atlantai olimpia utáni időszakban pályáztatta meg a kapitányi állást. Név szerint küldték ki a felhívást tizenegy edzőnek. Végül a tizenegyből csak négyen adtuk be a pályázatot. Elbizonytalanodtam: talán nem is annyira csinos a menyasszony, különben tolongtak volna érte.

Javaslatot tett az elnökségnek az edzőbizottság és a klubokat képviselő liga is, hogy négyünkből ki legyen a kapitány. Nem engem támogattak, és én akkor vissza akartam vonni a pályázatomat.

– Miért nem tette meg?

– Mert Szívós Pista felhívott. Nem kiabált, de határozottan megkért, hogy ne tegyem. Utána az elnökség szavazott, és hat:öt:négy arányban engem választott meg. Én hat szavazatot kaptam, Görgényi István ötöt, Gerendás György négyet. Tulajdonképpen az elnökség többsége, kilencen ellenem szavaztak. De kapitányként nekem nem azok lettek a szövetségeseim, akik rám voksoltak, és nem azok az ellenfeleim, akik nem engem akartak. Az én szövetségeseim a játékosaim voltak, az ellenfelek pedig azok, akiket le kellett győznünk a vízben.

– Mekkora előnyt jelentett, hogy az édesapja munkája révén közelről ismerte a Kásás Tamás, Kiss Gergely, Biros Péter nevével fémjelzett, feltörekvő korosztályt?

– Többségüket tizenkét éves koruk óta ismertem. Kásás külön kategória volt, mert az apjával együtt vízilabdáztam, így őt már kétéves korától láttam felnőni. Ezek a srácok a bátorságukkal, a szorgalmukkal, a tehetségükkel az apám örömét szolgálták. Úgyhogy én ezeket a gyerekeket csak szeretni tudtam. Nem vártam el, hogy ők is szeressenek, de én szerettem őket.