Lavrov téved

Ezért a kulturális közelség nem feltétlenül mérsékli a konfliktust. Éppen ellenkezőleg. A testvérháborúk azért különösen kegyetlenek, mert a felek nemcsak legyőzni akarják egymást. El akarják vitatni a másik jogát a közös névhez, múlthoz és örökséghez.

Az idegen ellenféllel lehet határt húzni. A rivális örökössel szemben jóval nehezebb kompromisszumot kötni. Az ilyen háborúban minden engedmény identitásvesztésnek, minden területi hátrálás történelmi lemondásnak, minden béketerv árulásnak tűnhet.

Az iszlám világ belső háborúja

A második nagy konfliktus a Közel-Keleten bontakozik ki. Ami Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael szembenállásának látszik, egyre inkább a síita hatalmi rendszer és a szunnita arab környezet konfliktusává alakul.

Az Iránból kiinduló síita félhold Irakon és Szírián keresztül Libanonig húzódik, déli nyúlványa pedig Jemenig ér. Ezt a rendszert nem hagyományos katonai szövetség, hanem pénzügyi támogatás, fegyverszállítás, hírszerzési együttműködés és helyi milíciák hálózata tartja össze.

A másik oldalon nem létezik egységes szunnita tömb. Szaúd-Arábia, Egyiptom, Törökország, Jordánia és az Öböl monarchiái eltérő érdekeket követnek. Nem ugyanazt gondolják Izraelről, az Egyesült Államokról, a politikai iszlámról vagy saját regionális szerepükről. Egy kérdésben azonban egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Egyikük sem akar iráni hegemóniát a térségben. Ez lényeges különbség az 1980 és 1988 között zajló irak–iráni háborúhoz képest. Akkor Szíria és Líbia Teherán mellé állt, és megtörte az Iránnal szemben felsorakozó arab államok politikai egységét. Ma nincs olyan szunnita többségű muszlim ország, amely egy kiéleződő regionális konfliktusban egyértelműen Irán és síita szövetségesei mellé sorakozna fel.

Mindez nem jelenti azt, hogy a szunnita államok Izrael szövetségeseivé váltak volna. Azt viszont igen, hogy az Iránnal szembeni bizalmatlanság már nem pusztán diplomáciai kérdés. Rakétákban, drónokban, hajózási útvonalakban és sérülékeny energetikai infrastruktúrában mérhető.