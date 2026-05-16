Orbán Viktor: Tigrisek vagyunk, nem nyulak

Robert C. Castel: Tengeri háborús kockázat

Amikor a biztosítás hadszíntérré válik: a szoros, amely önmagát zárta le.

Robert C. Castel
Hormuzi szoros · Irán · háború · biztosítás · 2026. 05. 16. 6:25
Fotó: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui
Innen az út a fő kölcsönös biztosító klubok igazgatósági termeibe vezet, amelyek a hajótulajdonosokat és a hajóbérlőket biztosítják. Ezek a klubok nem egyszerűen kötvényeket árulnak, tagjaik között kockázatot osztanak meg. Együttesen a világ hajózási tonnatartalmának mintegy kilencven százalékához kapcsolódó felelősségi kockázatokat viselik. Amikor közösen arra jutnak, hogy egy útvonal, például a Hormuzi-szoros magasabb díjat, rövidebb felmondási határidőt vagy fedezeti korlátozást igényel, döntéseik végighullámzanak a globális kereskedelmi rendszeren.

A hadszíntér ezután átnyúlik a „biztosítók biztosításának” világába: a viszontbiztosításba. Münchenben és Zürichben olyan óriások, mint a Munich Re és a Swiss Re árazzák be azokat a kockázatokat, amelyeket az elsődleges biztosítók magukról továbbadnak. A következő rétegben a retrocesszió, vagyis a viszontbiztosítási kockázatok további továbbbiztosítása osztja szét ezt a terhet. Mindezek felett pedig ott áll Bermuda, egy kicsiny sziget aránytalanul nagy hatással. A becslések szerint a globális viszontbiztosítási kapacitás körülbelül harmadának ad otthont. Ez a koncentráció Bermudát egyetlen kritikus hibaponttá teszi. Normál körülmények között az ottani szabályozók és független elemzők szerint a rendszernek van elegendő tőkéje a jelenlegi nyomás kezelésére. Ez a megnyugtató állítás azonban szűk feltételezésekre épül. Egyszerre csak egy súlyosan terhelt tengeri folyosóval számol, és nem feltételez nagy természeti katasztrófákkal terhelt évet.

Ha ezzel szemben a háborús kockázati költségek egyszerre két nagy tengeri fojtóponton ugranak meg, gondoljunk a Hormuzi-szorosra és a Fekete-tengerre vagy a Hormuzi-szorosra és a Tajvani-szorosra, ráadásul mindez egy jelentős természeti katasztrófák miatt amúgy is kárigényekkel terhelt évben történik, akkor a rendszer magas szintű lengéscsillapítói a tesztelt határaikon túlra kerülhetnek. Bermuda központi szerepe, amely jelenleg a hatékonyság egyik forrása, ekkor szűk keresztmetszetté válna. A kockázat itt nem látványos válságként jelenik meg, hanem tervezési hibaként: rejtett sebezhetőségként, amely a rossz eseménykombinációra vár.

A rendszer ütőerei néhány nagy biztosítási alkuszcégen futnak keresztül: a Marshon, az Aonon, a Willis Towers Watsonon, a Gallagher Re vállalaton és a gyorsan növekvő Howdenen. Ezek a cégek azoknál a csomópontoknál ülnek, ahol a háborús kockázati fedezet vevői és eladói találkoznak. A háborús kockázati biztosításra fordított pénzek nagy része az ő platformjaikon áramlik keresztül.

Ezek a hálózatok távolról sem láthatatlan „pénzügyi csővezetékek”. Stratégiai infrastruktúrát alkotnak, éppen olyan fontosat és éppen olyan sebezhetőt, mint a csővezetékek, a tenger alatti kábelek és az adatközpontok.

Ezen a terepen a szemben álló felek könnyen megnevezhetők.

Az elmúlt három év döntő ütközetei már most szépen kirajzolhatók a biztosítási hadszíntér műveleti térképén.

A Jemen közelében fekvő Báb el-Mandeb-szorosban a húszik 2023 és 2025 között viszonylag olcsó drónokkal növelték meg az útvonalat használó hajók háborús kockázati díjait. A válság csúcspontján a Szuezi-csatornán áthaladó forgalom mintegy a kétharmadával esett vissza, noha abban az évben csak néhány sikeres támadás történt. Az egyiptomi csatornahatóság milliárdokat veszített bevételben, nem azért, mert egy nagy háború lerombolta volna az infrastruktúrát, hanem azért, mert a biztosítási költségek és az érzékelt kockázat Afrika megkerülésére kényszerítette a hajózási társaságokat.

A Fekete-tengeren, Ukrajna teljes körű orosz inváziója óta az ukrán kikötőket felkereső hajók tartós háborús kockázati felárakat viselnek. Ott a biztosítási hadszíntér inkább egy hosszú felőrlő háborúra hasonlít, nem rövid és éles sokkra.

A Hormuzi-szoros 2026 februárja óta az élő, hadműveleti eset. Ez áll a legközelebb ahhoz, hogy a világ egy létfontosságú szoros tényleges lezárását lássa, nem tengeri aknák vagy blokád révén, hanem egymásra rakódó biztosítási döntések következtében.

Ezeket az eseteket a támadó oldal közös győzelemelmélete köti össze. A cél már nem flották elsüllyesztése vagy blokádok hivatalos kihirdetése. A cél az, hogy a kockázati rendszert kulcsküszöbök fölé nyomják: elérjék egy térség ismételt magas kockázatúvá minősítését, kikényszerítsék a háborús kockázati pótdíjak hirtelen átárazását, aktiválják azokat a felmondási záradékokat, amelyek rövid határidővel lehetővé teszik a biztosítók kivonulását, és a viszontbiztosítási, valamint további továbbbiztosítási kapacitásokat a határuk közelébe feszítsék.

Amint ezek a dominók eldőlnek, a rendszer maga „zárja le” a folyosót. A hajótulajdonosok arra jutnak, hogy a kockázattal korrigált költség elviselhetetlen. A hajóbérlők nem foglalnak utakat. Az alkuszok nehezen találnak kockázatvállalót. A szoros kiürül – nem azért, mert egy haditengerészet ezt parancsolja, hanem azért, mert a mérlegek ezt diktálják.

A következő „háború egy szorosért” talán nem rakétaindítással vagy tengeri összecsapással kezdődik. Lehet, hogy egy londoni bizottsági szavazással, egy bermudai tőkemegfelelési értekezlettel vagy egy kockázatvállaló hetvenkét órás felmondási értesítésével veszi kezdetét. A robbanások, ha később bekövetkeznek, már csak megerősítik azt az ítéletet, amely papíron korábban megszületett.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
