Robert C. Castel: Tengeri háborús kockázat

Innen az út a fő kölcsönös biztosító klubok igazgatósági termeibe vezet, amelyek a hajótulajdonosokat és a hajóbérlőket biztosítják. Ezek a klubok nem egyszerűen kötvényeket árulnak, tagjaik között kockázatot osztanak meg. Együttesen a világ hajózási tonnatartalmának mintegy kilencven százalékához kapcsolódó felelősségi kockázatokat viselik. Amikor közösen arra jutnak, hogy egy útvonal, például a Hormuzi-szoros magasabb díjat, rövidebb felmondási határidőt vagy fedezeti korlátozást igényel, döntéseik végighullámzanak a globális kereskedelmi rendszeren.
A hadszíntér ezután átnyúlik a „biztosítók biztosításának” világába: a viszontbiztosításba. Münchenben és Zürichben olyan óriások, mint a Munich Re és a Swiss Re árazzák be azokat a kockázatokat, amelyeket az elsődleges biztosítók magukról továbbadnak. A következő rétegben a retrocesszió, vagyis a viszontbiztosítási kockázatok további továbbbiztosítása osztja szét ezt a terhet. Mindezek felett pedig ott áll Bermuda, egy kicsiny sziget aránytalanul nagy hatással. A becslések szerint a globális viszontbiztosítási kapacitás körülbelül harmadának ad otthont. Ez a koncentráció Bermudát egyetlen kritikus hibaponttá teszi. Normál körülmények között az ottani szabályozók és független elemzők szerint a rendszernek van elegendő tőkéje a jelenlegi nyomás kezelésére. Ez a megnyugtató állítás azonban szűk feltételezésekre épül. Egyszerre csak egy súlyosan terhelt tengeri folyosóval számol, és nem feltételez nagy természeti katasztrófákkal terhelt évet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!