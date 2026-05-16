Robert C. Castel: Tengeri háborús kockázat

Ha ezzel szemben a háborús kockázati költségek egyszerre két nagy tengeri fojtóponton ugranak meg, gondoljunk a Hormuzi-szorosra és a Fekete-tengerre vagy a Hormuzi-szorosra és a Tajvani-szorosra, ráadásul mindez egy jelentős természeti katasztrófák miatt amúgy is kárigényekkel terhelt évben történik, akkor a rendszer magas szintű lengéscsillapítói a tesztelt határaikon túlra kerülhetnek. Bermuda központi szerepe, amely jelenleg a hatékonyság egyik forrása, ekkor szűk keresztmetszetté válna. A kockázat itt nem látványos válságként jelenik meg, hanem tervezési hibaként: rejtett sebezhetőségként, amely a rossz eseménykombinációra vár.

A rendszer ütőerei néhány nagy biztosítási alkuszcégen futnak keresztül: a Marshon, az Aonon, a Willis Towers Watsonon, a Gallagher Re vállalaton és a gyorsan növekvő Howdenen. Ezek a cégek azoknál a csomópontoknál ülnek, ahol a háborús kockázati fedezet vevői és eladói találkoznak. A háborús kockázati biztosításra fordított pénzek nagy része az ő platformjaikon áramlik keresztül.

Ezek a hálózatok távolról sem láthatatlan „pénzügyi csővezetékek”. Stratégiai infrastruktúrát alkotnak, éppen olyan fontosat és éppen olyan sebezhetőt, mint a csővezetékek, a tenger alatti kábelek és az adatközpontok.

Ezen a terepen a szemben álló felek könnyen megnevezhetők.

Az elmúlt három év döntő ütközetei már most szépen kirajzolhatók a biztosítási hadszíntér műveleti térképén.

A Jemen közelében fekvő Báb el-Mandeb-szorosban a húszik 2023 és 2025 között viszonylag olcsó drónokkal növelték meg az útvonalat használó hajók háborús kockázati díjait. A válság csúcspontján a Szuezi-csatornán áthaladó forgalom mintegy a kétharmadával esett vissza, noha abban az évben csak néhány sikeres támadás történt. Az egyiptomi csatornahatóság milliárdokat veszített bevételben, nem azért, mert egy nagy háború lerombolta volna az infrastruktúrát, hanem azért, mert a biztosítási költségek és az érzékelt kockázat Afrika megkerülésére kényszerítette a hajózási társaságokat.