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Ezrek maradtak munka nélkül a Spirit Airlines összeomlása után

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Több ezer pilóta és légiutas-kísérő maradt munka nélkül a Spirit Airlines összeomlása után. A légitársaság megszűnése nemcsak állások ezreit sodorta veszélybe, hanem számos dolgozót arra kényszerített, hogy hosszú évek után teljesen újrakezdje a pályafutását egy olyan ágazatban, ahol az elhelyezkedés hónapokig is eltarthat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 15:37
A Spirit Airlines LaGuardia repülőtér terminálja (Fotó: AFP)
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Az elbocsátott pilóták és légiutas-kísérők számára különösen nehéz helyzetet jelent, hogy a légi közlekedési ágazatban az elhelyezkedés gyakran hónapokat vesz igénybe. A légitársaságok rendszerint előre meghatározzák éves felvételi terveiket, és a nyári utazási szezonra szükséges munkaerőt már korábban kiválasztják.

Sara Nelson, a légiutas-kísérőket képviselő szakszervezet vezetője szerint a Spirit mintegy 3500 légiutas-kísérője közül sokaknak akár négy-öt hónapot is várniuk kell, mire új munkahelyet találnak. Hangsúlyozta, hogy ez a legkedvezőbb forgatókönyv.

Arcamone, aki csaknem kilenc évet töltött a társaságnál, jelenleg autókereskedésben dolgozik, de továbbra sem mondott le arról, hogy visszatérjen a repülés világába.

A légi közlekedésben azonban az újrakezdés különösen nehéz. Azok a pilóták és légiutas-kísérők, akik más légitársaságnál helyezkednek el, elveszítik korábban megszerzett szolgálati előnyeiket, és rendszerint a fizetési rendszer alsó szintjéről indulnak. Ez nemcsak alacsonyabb jövedelmet jelent, hanem kevesebb beleszólást is a munkabeosztásba és az állomáshely megválasztásába – írja a Reuters.

A Spirit korábbi munkavállalói időközben csoportos keresetet nyújtottak be a vállalat ellen. Állításuk szerint a légitársaság nem adott megfelelő előzetes tájékoztatást az elbocsátásokról. A felperesek mintegy 17 ezer dolgozónak hatvannapi bér és juttatás megfizetését követelik.

Bár több nagy amerikai légitársaság jelezte, hogy kész alkalmazni a Spirit korábbi dolgozóinak egy részét, a lehetőségek korlátozottak. A United Airlines közölte, hogy már 2800 egykori Spirit-alkalmazott jelentkezett különböző állásokra, míg a Delta Air Lines több száz pilóta és légiutas-kísérő felvételét tervezi 2026-ban.

A szakértők szerint a pilóták hosszabb távon kedvezőbb helyzetben lehetnek, mivel az ágazatban a következő években jelentős számú nyugdíjazás várható. Az új munkahely azonban sok esetben alacsonyabb fizetéssel és kedvezőtlenebb munkafeltételekkel jár, ezért az újrakezdés sokaknak komoly anyagi és szakmai visszalépést jelenthet.

 

Borítókép: A Spirit Airlines repülőgépei (Fotó: AFP)

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