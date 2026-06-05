Ezrek maradtak munka nélkül a Spirit Airlines összeomlása után

Az elbocsátott pilóták és légiutas-kísérők számára különösen nehéz helyzetet jelent, hogy a légi közlekedési ágazatban az elhelyezkedés gyakran hónapokat vesz igénybe. A légitársaságok rendszerint előre meghatározzák éves felvételi terveiket, és a nyári utazási szezonra szükséges munkaerőt már korábban kiválasztják.
Sara Nelson, a légiutas-kísérőket képviselő szakszervezet vezetője szerint a Spirit mintegy 3500 légiutas-kísérője közül sokaknak akár négy-öt hónapot is várniuk kell, mire új munkahelyet találnak. Hangsúlyozta, hogy ez a legkedvezőbb forgatókönyv.
Arcamone, aki csaknem kilenc évet töltött a társaságnál, jelenleg autókereskedésben dolgozik, de továbbra sem mondott le arról, hogy visszatérjen a repülés világába.
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