miniszterelnökországgyűlésellenzék

Röpködtek a milliárdos vádak az Országgyűlésben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Éles szóváltásokkal folytatódott az Országgyűlés rendkívüli ülése. Toroczkai László a teljes politikai elitet tette felelőssé a válságért, Rétvári Bence rémhírterjesztéssel vádolta Magyar Pétert, a miniszterelnök pedig ötvenmilliárd forintos károkozást és a nukleáris biztonság veszélyeztetését rótta fel az előző kormánynak.

Magyar Nemzet
2026. 08. 10. 16:13
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Nem szégyen a jobbtól segítséget kérni, nyugodtan hívják Pintér Sándort”

Magyarázkodásnak és mutogatásnak nevezte Rétvári Bence Magyar Péter felszólalását. A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott: a miniszterelnök mindenért Orbán Viktort és az előző kormányt tette felelőssé, miközben az elmúlt napok „legnagyobb rémhírterjesztője” éppen ő volt.

A politikus felidézte, hogy Magyar Péter korábban elkerülhetetlennek nevezte a Paksi Atomerőmű teljes leállítását. Rétvári hangsúlyozta: az emberek joggal feltételezik, hogy a kormányfő rendelkezik minden szükséges információval, ezért tárgyilagos és hiteles tájékoztatást várnak tőle. Úgy vélekedett, hogy Magyar Péter a kattintások érdekében megtévesztette a lakosságot.

A frakcióvezető azt is kifogásolta, hogy a válsághelyzetről szinte kizárólag a miniszterelnök kommunikált, miközben az illetékesek – köztük Kapitány István – kevesebb szerepet kaptak. Állítása alapján a kormány bűntudatot keltett a megszokott életüket élő emberekben, és egymás feljelentésére ösztönözte őket.

Rétvári úgy vélte, hogy a kabinet megfelelő előkészületekkel felkészülhetett volna a hőhullámra. Végül azt üzente a kormánynak: „Nem szégyen a jobbtól segítséget kérni, nyugodtan hívják Pintér Sándort.”

 

A Tiszás frakcióvezető-helyettes csontvázaktól fél

Az ország büszke lehet a válsághelyzetben tanúsított összefogásra, aggodalma azonban továbbra sem csillapodott – foglamazott Molnár Zoltán, a Tisza frakcióvezető-helyettese. A politikus azt kérdezte, milyen újabb „csontvázak” kerülhetnek még elő, illetve milyen, közpénzből finanszírozott luxuskiadásokra derülhet fény. Hangsúlyozta, az elmúlt hetek eseményei megmutatták, hogy korábban létfontosságú beruházások maradtak el. Molnár Zoltán ugyanakkor úgy értékelte, hogy a Tisza-kormány jelesre vizsgázott a nehéz helyzet kezelésében, majd felidézte a kabinet által korábban bejelentett energetikai fejlesztéseket.

 

Ötvenmilliárdos károkozással vádolta az előző kormányt Magyar Péter 

Magyar Péter válaszában azt állította, hogy Toroczkai László nem támasztotta alá konkrétumokkal a felszólalását. A miniszterelnök közlése alapján mindössze egy kétperces kerülőre volt szükség, mentők meg tudták közelíteni egy települést.

A kormányfő ezt követően Toroczkai László kapcsán idézett fel egy korábbi, zártkörű frakcióvezetői egyeztetésen elhangzott megjegyzést, amely során a Mi Hazánk elnöke elmondta, hogy nem rendelkezett szakmai ismeretkkel a Paksi Atomerőmű működéséről és az atomenergiáról. Magyar Péter hangsúlyozta: a kabinet Szlovákiával is egyeztetett a Duna vízállásáról. A romániai atomerőművel kapcsolatban pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az eltérő hűtési technológiával működik, és a vízszintet ott sem sikerült tartósan megemelni, ezért az erőmű leállítása is bekövetkezhet.

Magyar Péter visszautasította Rétvári Bence vádját, amely szerint a kormány rémhíreket terjesztett az energiaválság idején. A miniszterelnök felidézte a Tisza Párttal szemben a választási kampányban megfogalmazott állításokat, egyebek mellett Magyarország háborúba lépéséről, a déli határzár lebontásáról, valamint a kutya- és macskaadó bevezetéséről. Ezeket valótlanságnak nevezve azt kérdezte a KDNP frakcióvezetőjétől, milyen alapon vádol másokat félelemkeltéssel és félretájékoztatással.

A kormányfő azt állította, hogy az előző kabinet ezermilliárd forintot költött a paksi beruházás két betongödrére, miközben nem helyezték alacsonyabbra a biztonsági és termelési szivattyúkat. Magyar Péter közlése alapján ez mintegy tízmilliárd forintból megvalósítható lett volna, vagyis kevesebből, mint amennyit az MVM promócióra fordított. Úgy vélte, a beruházás elmaradása a nukleáris biztonságot is veszélyeztette.

Magyar Péter beszámolója alapján a turbinák lekapcsolása után a vártnál nagyobb mértékben, négy helyett tizenegy centiméterrel emelkedett meg a belső öblözet vízszintje. Ennek köszönhetően végül néhány milliméteren múlt, hogy nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Hangsúlyozta: a kritikus időszakban folyamatos kapcsolatban álltak az erőmű vezetésével.

A miniszterelnök bejelentette, hogy még hétfőn egyeztetnek a Duna vízszintjével és az atomerőmű hűtésével kapcsolatos tervekről. A kedvezőbb költségvetési adatokat pedig azzal magyarázta, hogy a kormány véget vetett a közpénzek eltulajdonításának.

 

„Orvosért kiállt Magyar Péter viselkedése”

A Mi Hazánk elnöke felidézte, hogy a miniszterelnök „Einsteinnek” és „atomfizikusnak” nevezte, és azt állította, hogy a kormányfő képtelen személyeskedés nélkül válaszolni. Mint fogalmazott, Magyar Péternek „kéjes örömöt okoz a gúny”, ami már „orvosért kiált”.

Toroczkai közölte, ellenőriznie kell a miniszterelnök kijelentéseit, mert Magyar Péter rendszeresen valótlanságokat fogalmaz meg. Emellett megkérdőjelezte a kormány korrupcióellenes törekvéseinek hitelességét is. Azzal vádolta a miniszterelnököt, hogy egy Facebook-bejegyzésével elérte egy közmédiában dolgozó újságíró elbocsátását, amit a hatalommal való visszaélésnek nevezett.

A Mi Hazánk elnöke azt javasolta, hogy közvádas ügyekben szüntessék meg a politikusok mentelmi jogát, a minisztériumok munkáját pedig az ellenzék által delegált ellenőrök felügyeljék.

Magyar Péter válaszában kijelentette: attól, hogy valaki energiajogásznak nevezi magát a közösségi médiában, még nem válik szakértővé. A kormányfő azzal vádolta a Mi Hazánk által hivatkozott szakértőt, hogy félretájékoztatja az embereket. Egyúttal megjegyezte: a párt akár a Fidesszel is összefoghatott volna, hogy Tóth Máté köztársaságielnök-jelöltségéhez összegyűljön a szükséges számú ajánlás.

 

Családpolitika, rezsicsökkentés és alkotmányosság a parlamenti vitában

Máthé Zsuzsa számon kérte a Tisza-kormányon, hogy felszámolják az előző kabinet népszerű intézkedéseit. A KDNP politikusa a családi pótlék megígért megduplázásáról, a kamatstopról és a Vidéki Otthonfelújítási Program megszüntetéséről kérdezte a miniszterelnököt. Magyar Péter válaszában sikerpropagandának nevezte az előző kormány családpolitikáját, és felidézte, hogy történelmi mélypontra esett a születésszám. Közölte: bevezetik az iskolakezdési támogatást, a kamatstop pedig megmarad.

Bóka János a rezsicsökkentés jövőjéről és a köztársasági elnök leváltása miatt általa alkotmányos válságnak nevezett helyzetről beszélt. A Fidesz frakcióvezetője bírálta Baka Andrást is, akit kettős mércével vádolt, majd „jó vergődést” kívánt a Tiszának.

Magyar Péter közölte, hogy a rezsicsökkentést megtartják, és a tűzifára is kiterjesztik. A kormányfő visszautasította az önkényről és a jogállam leépítéséről szóló vádakat, majd Orbán Viktor amerikai útjára és szabadidős programjaira utalva személyeskedő hangnemben támadta az előző miniszterelnököt.

 

Házszabálysértő megemlékezés miatt maradtak ülve a Mi Hazánk képviselői

Gyöngyösi István napirend előtti felszólalásában a roma holokauszt áldozataira emlékezett. A Tisza politikusa hangsúlyozta: a megemlékezés egyben felelősségvállalás is, mert a gyűlölet szavakkal kezdődik. Felszólalása után a Tisza, a Fidesz és a KDNP képviselői felállva tapsoltak, majd csendben emlékeztek az áldozatokra, a Mi Hazánk politikusai azonban ülve maradtak.

Magyar Péter döbbenetesnek nevezte a történteket. Toroczkai László válaszában leszögezte, hogy fejet hajt minden, származása miatt meggyilkolt ember előtt, és elítéli az ilyen erőszakot. Állítása alapján frakciója azért nem állt fel, mert a megemlékezést előzetes jelzés nélkül, a házszabályt megsértve kezdeményezték.

A Mi Hazánk elnökének mikrofonját kikapcsolták, mert felszólalása – az ülésvezetés megítélése alapján – nem felelt meg a személyes érintettség szabályainak – ugyanakkor arra nem reagáltak a mondandójának tartalmi részére. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az eset kapcsán a társadalmi megbékélés fontosságát hangsúlyozta.


 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjog

Baka tor

Bayer Zsolt avatarja

Baka most tort ül ezek után, és igen, beszédet fog mondani ’56 70. évfordulóján. Lehet, majd meleg szavakkal megemlékezik Korbely János hősiességéről is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu