Röpködtek a milliárdos vádak az Országgyűlésben

„Nem szégyen a jobbtól segítséget kérni, nyugodtan hívják Pintér Sándort”

Magyarázkodásnak és mutogatásnak nevezte Rétvári Bence Magyar Péter felszólalását. A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott: a miniszterelnök mindenért Orbán Viktort és az előző kormányt tette felelőssé, miközben az elmúlt napok „legnagyobb rémhírterjesztője” éppen ő volt.

A politikus felidézte, hogy Magyar Péter korábban elkerülhetetlennek nevezte a Paksi Atomerőmű teljes leállítását. Rétvári hangsúlyozta: az emberek joggal feltételezik, hogy a kormányfő rendelkezik minden szükséges információval, ezért tárgyilagos és hiteles tájékoztatást várnak tőle. Úgy vélekedett, hogy Magyar Péter a kattintások érdekében megtévesztette a lakosságot.

A frakcióvezető azt is kifogásolta, hogy a válsághelyzetről szinte kizárólag a miniszterelnök kommunikált, miközben az illetékesek – köztük Kapitány István – kevesebb szerepet kaptak. Állítása alapján a kormány bűntudatot keltett a megszokott életüket élő emberekben, és egymás feljelentésére ösztönözte őket.

Rétvári úgy vélte, hogy a kabinet megfelelő előkészületekkel felkészülhetett volna a hőhullámra. Végül azt üzente a kormánynak: „Nem szégyen a jobbtól segítséget kérni, nyugodtan hívják Pintér Sándort.”

A Tiszás frakcióvezető-helyettes csontvázaktól fél

Az ország büszke lehet a válsághelyzetben tanúsított összefogásra, aggodalma azonban továbbra sem csillapodott – foglamazott Molnár Zoltán, a Tisza frakcióvezető-helyettese. A politikus azt kérdezte, milyen újabb „csontvázak” kerülhetnek még elő, illetve milyen, közpénzből finanszírozott luxuskiadásokra derülhet fény. Hangsúlyozta, az elmúlt hetek eseményei megmutatták, hogy korábban létfontosságú beruházások maradtak el. Molnár Zoltán ugyanakkor úgy értékelte, hogy a Tisza-kormány jelesre vizsgázott a nehéz helyzet kezelésében, majd felidézte a kabinet által korábban bejelentett energetikai fejlesztéseket.