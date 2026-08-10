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Több évszázados ősnyomtatványokat és kódexeket őriz a megújult a veszprémi Kisszeminárium

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Egy csaknem 230 éves feliratot rejtő, befalazott falfülke tanúskodik a veszprémi várnegyed Kisszemináriumának gazdag múltjáról. Az elmúlt években megújított késő barokk épület hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, ahol díszes kódexek, középkori oklevelek, ősnyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak majd helyet.

Ménes Márta
2026. 08. 10. 13:48
Fotó: Nagy Lajos
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Az épületben helyezik el a nemrég az Év Egyházi Levéltára díjat kapott főegyházmegyei levéltár állományát, többek között 1800 középkori oklevelet, valamint az 1895 utáni anyakönyvi másodpéldányokat több mint 100 folyóméter terjedelemben. A Kisszemináriumban látványkönyvtárat, kutató- és előadótermet, zenei kutatótermet, a nyomtatványok és dokumentumok állagmegőrzését szolgáló klimatizált raktárakat, kiállítótermet és iskolai csoportok fogadására alkalmas helyiségeket is kialakítanak. Az olvasókat és a kutatókat a költözést követően, várhatóan október közepétől várják a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új épületében. 

Szent István-túra és interaktív múzeumi foglalkozás Gizella nyomában

Különleges programokkal várja a látogatókat az államalapítás ünnepén és az azt követő hétvégén a veszprémi várnegyed. Az ünnepi szentmise augusztus 20-án 10:30-kor kezdődik a Szent Mihály Főszékesegyházban, ahol augusztus 21-én 19 órától a müncheni Bach Kamarakórus és a veszprémi Orlando Énekegyüttes ad közös hangversenyt – Felix Mayer karmester Mendelssohn, Brahms, Bruckner és más romantikus zeneszerzők műveiből válogat az ingyenes eseményen. 

Augusztus 22-én 18 órától indul a Szent István-túra, amelynek résztvevői Szent István királyhoz és Boldog Gizella királynéhoz, valamint a magyar kereszténység kezdeteihez szorosan kapcsolódó történeteket és helyszíneket ismerhetnek meg, 19:30-tól pedig zenés áhítatot tartanak a Szent Mihály Főszékesegyházban. A Biró-Giczey Házban is gazdag programkínálattal készülnek: „A király lándzsája” című múzeumi foglalkozás a keresztény magyar állam első pénzérméjének történetét mutatja be játékos formában, míg a „Gizella királyné nyomában” interaktív program Szent István hitvesének alakját hozza közelebb a gyerekekhez és a felnőttekhez. 

Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György Kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett – a különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeit lehet meghallgathatni. 



 

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