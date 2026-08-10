országgyűléshortay olivérTisza-kormánynemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalköztársasági elnök

Az ország az összeomlás szélére került a rendkívüli hőség miatt, Magyar Péter mégis sikerekről beszélt a Parlamentben – kövesse nálunk élőben

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Kétnapos rendkívüli ülést tart az Országgyűlés augusztus 10-én és 11-én, amelynek várhatóan az új köztársasági elnök megválasztása lesz az egyik legfontosabb napirendi pontja. A képviselők szavazni fognak az egészségügyi adatkezelést, a köznevelést, a közpénzügyeket, a rendészeti feladatellátást és a 2026-os költségvetést érintő törvényekről is.

Magyar Nemzet
2026. 08. 10. 12:34
Forrás: Nemeth Andras Peter
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Óránkénti jelentések

Magyar Péter közölte, a legkritikusabb időszakban éjjel-nappal, óránként kapott jelentést a Paksi Atomerőmű vezetésétől. A kormány elsődleges feladatának a nukleáris biztonság megőrzését, az energiahálózat összeomlásának megakadályozását, valamint a lakosságot érő kellemetlenségek mérséklését nevezte. Ennek érdekében megerősített biztonsági intézkedéseket kértek az erőműtől.

Arról is beszélt, hogy a víziközmű-hálózat felkészülten várta a nehéz időszakot, szinte az egész országban folyamatos és problémamentes volt az ellátás, ahol mégis kimaradások voltak, ott a honvédség segítségével orvosolták a helyzetet.

Magyar Péter szerint ezekben a napokban mindenki tett egy lépést az energiatudatosság irányába, a miniszterelnök köszönetet mondott Magyarországnak.

Újabb vízszintcsökkenésre számít a kormány

A Paksi Atomerőműben jelenleg egy turbina termel áramot, de hétfő este várhatóan egy újabbat is visszakapcsolhatnak – közölte a kormányfő. A Duna vízszintje húsz centiméterrel haladja meg a rekordalacsony értéket, a következő tíz napban azonban sem Magyarországon, sem az osztrák és német vízgyűjtő területeken nem várható számottevő csapadék, így további apadásra lehet számítani. Magyar Péter úgy fogalmazott: az ország megtanulta, hogy ilyen helyzetben nemcsak a centiméterek, hanem a milliméterek is számítanak. Magyar Péter azt is közölte: az agráriumban több száz milliárd forintos fagy- és aszálykárral számolnak. 

 

Magyar Péter újabb vezetők leváltását jelentette be

Kijelentette, hogy az államigazgatást fel kell készíteni a hasonló válságokra, a Paksi Atomerőműnek ugyanis állítása alapján nem volt konkrét üzemeltetési terve az ilyen alacsony vízállásra.

A miniszterelnök az ellenzéket az energiaellátás veszélyeztetésével és valótlanságok terjesztésével vádolta. Hozzátette: a kormányváltás után azért nem cserélték le az erőmű vezetőit, mert egy válság idején nem akarták megbontani a kritikus infrastruktúra irányítását. Ígérete alapján a veszélyhelyzet elmúltával végrehajtják a szükséges vezetőcseréket, és vizsgálatokat indítanak.

 

Alaptörvényben rögzítenék a vízhez és az energetikához való jogot

Magyar Péter bejelentette, hogy az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban pontosan meghatároznák a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot. A miniszterelnök egyúttal azt állította, hogy a két paksi erőmű együttes működtetéséhez szükséges vízszinttel a korábbi tervezés során sem számoltak megfelelően.

A kormányfő közölte: a rendkívüli időjárási és energetikai helyzet gazdasági következményei csak hetek múlva válhatnak láthatóvá. Úgy vélekedett, hogy az államigazgatást újjá kell építeni, mert Magyarország jelenleg nincs megfelelően felkészülve a hasonló válságok kezelésére.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy állítása alapján korábban nem készült megfelelő eljárásrend egy országos áramkimaradás esetére. Hozzátette: az illetékes kormányzati szervek már dolgoznak a nukleáris biztonságot erősítő terveken és a lakosság védelmét szolgáló intézkedéseken.

 

Kivizsgálást ígér Magyar Péter

A miniszterelnök felszólalása közben többször hozzászóltak ellenzéki képviselők amelyek miatt többször megszakította felszólalását a kormányfő. Magyar Péter ezután visszatért témájához: az elmúlt években, évtizedekben mennyi hibát követett el a Fidesz-KDNP. Szerinte ugyanis nemcsak az elmúlt tizenhat, hanem az elmúlt harminchat esztendőben nem tettek meg minden tőlük telhetők a politikusok. Szerinte semmilyen megelőző lépés nem született az utóbbi időszakban, mely miatt a mostani kormányra rengeteg munka hárul, mely miatt vizsgálatok fognak indulni.

 

Paks II. "a két hatalmas betonteknő”

A miniszterelnök külön bírálta a Paks II. beruházást is, szerinte már mintegy 1000 milliárd forint közpénzt költöttek az építkezésre, miközben az eredeti tervek alapján az új blokkoknak már működniük kellene. – Ehelyett jelenleg „két hatalmas betonteknő” látható a beruházás helyszínén, és szerinte azt sem gondolták végig megfelelően, hogy a régi és az új erőmű együttes működéséhez milyen dunai vízszintre lenne szükség a hűtés biztosításához – fogalmazott.

 

 

Új képviselők

A parlament hétfői ülésén a képviselők – amennyiben annak feltételei fennállnak – igazolják Hortay Olivér és Palóc André mandátumát, majd a két új ellenzéki politikus leteheti esküjét.

Az Országgyűlés egyebek mellett tárgyal 

  • az egészségügyi adatkezelés, a köznevelés és az államháztartás szabályainak módosításáról, 
  • a 2026-os költségvetés átalakításáról, 
  • valamint a rendészeti feladatellátás racionalizálásáról 
  • napirenden szerepel továbbá a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetése és az agrárkamara működésének módosítása is.

Kedden az új köztársasági elnök megválasztása lesz a középpontban. A választás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik. A jelöltállításhoz a képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása szükséges, és minden képviselő csak egy jelöltet támogathat.

 

 

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