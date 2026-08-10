Az ország az összeomlás szélére került a rendkívüli hőség miatt, Magyar Péter mégis sikerekről beszélt a Parlamentben – kövesse nálunk élőben

Óránkénti jelentések
Magyar Péter közölte, a legkritikusabb időszakban éjjel-nappal, óránként kapott jelentést a Paksi Atomerőmű vezetésétől. A kormány elsődleges feladatának a nukleáris biztonság megőrzését, az energiahálózat összeomlásának megakadályozását, valamint a lakosságot érő kellemetlenségek mérséklését nevezte. Ennek érdekében megerősített biztonsági intézkedéseket kértek az erőműtől.
Arról is beszélt, hogy a víziközmű-hálózat felkészülten várta a nehéz időszakot, szinte az egész országban folyamatos és problémamentes volt az ellátás, ahol mégis kimaradások voltak, ott a honvédség segítségével orvosolták a helyzetet.
Magyar Péter szerint ezekben a napokban mindenki tett egy lépést az energiatudatosság irányába, a miniszterelnök köszönetet mondott Magyarországnak.
Újabb vízszintcsökkenésre számít a kormány
A Paksi Atomerőműben jelenleg egy turbina termel áramot, de hétfő este várhatóan egy újabbat is visszakapcsolhatnak – közölte a kormányfő. A Duna vízszintje húsz centiméterrel haladja meg a rekordalacsony értéket, a következő tíz napban azonban sem Magyarországon, sem az osztrák és német vízgyűjtő területeken nem várható számottevő csapadék, így további apadásra lehet számítani. Magyar Péter úgy fogalmazott: az ország megtanulta, hogy ilyen helyzetben nemcsak a centiméterek, hanem a milliméterek is számítanak. Magyar Péter azt is közölte: az agráriumban több száz milliárd forintos fagy- és aszálykárral számolnak.
Magyar Péter újabb vezetők leváltását jelentette be
Kijelentette, hogy az államigazgatást fel kell készíteni a hasonló válságokra, a Paksi Atomerőműnek ugyanis állítása alapján nem volt konkrét üzemeltetési terve az ilyen alacsony vízállásra.
A miniszterelnök az ellenzéket az energiaellátás veszélyeztetésével és valótlanságok terjesztésével vádolta. Hozzátette: a kormányváltás után azért nem cserélték le az erőmű vezetőit, mert egy válság idején nem akarták megbontani a kritikus infrastruktúra irányítását. Ígérete alapján a veszélyhelyzet elmúltával végrehajtják a szükséges vezetőcseréket, és vizsgálatokat indítanak.
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