José Mourinho a Fradinak üzent a Real Madrid budapesti győzelme után

Vinícius Júnior új, 2032-ig szóló szerződéséről:

„A legfontosabb dolog Vinícius szerződésének meghosszabbítása. Nyilvánvalóan neki is, de mindannyiunknak nagy öröm. Kevés edzés van még mögötte, ahogy Bernardo mögött is. Olyan játékosokról beszélünk, akik – ahogy néhány héttel korábban a többiekkel is történt – már fáradtan érkeznek a mérkőzésre, és érzik a lábukban az edzésmunkát. Ezért ma nem is vártam Vinitől, hogy megszerezze a labdát, fusson vele 50 métert, majd gólt szerezzen.”

A Real Madrid szűk játékoskeretéről:

„Szűk keretet szeretnénk, húsz játékossal, plusz azokkal a futballistákkal, akik jelenleg hosszabb időre kidőltek sérülés miatt, mint Rodrygo, Militao vagy Mendy. Arra nem számítok, hogy őket a következő hetekben visszakapjuk. Egy húszfős, szűk keretben pedig szükségünk van olyan játékosokra is, akik képesek arra, amire Bernardo: több különböző poszton is tudnak játszani.”

A Fradi–Real Madrid meccs góljai:

Rivas, 41. perc – 0-1:

Espí, 49. perc – 0-2:

Kodro, 57. perc: 1-2: