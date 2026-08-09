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José Mourinho a Fradinak üzent a Real Madrid budapesti győzelme után

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José Mourinho a magyar médiának nem nyilatkozott, de a Real Madrid TV kamerái előtt értékelte csapata 2-1-es győzelmét a Ferencváros elleni, budapesti felkészülési mérkőzés után szombat este. A portugál sztáredző az első félidővel elégedettebb volt, mint a másodikkal. Hosszabban beszélt a Real Madrid színeiben a Fradi ellen bemutatkozó Bernardo Silváról és a szerződése meghosszabbítása után először pályára lépő Vinícius Júniorról is. Mourinho köszönetet mondott a Fradinak.

Szalay Attila
2026. 08. 09. 6:58
José Mourinho a Fradi kispadján, miután a Real Madrid 2-1-re győzött Budapesten Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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Bernardo Silva bemutatkozásáról:
„Bernardo nagyon fontos játékos, de ő is csak most jött vissza a szabadságáról. Olyan típusú srác, akinek fejben jót tesz, ha ebben az időszakban tényleg semmit sem csinál. Emiatt fizikailag meglehetősen gyenge állapotban érkezett, még fejlődnie kell. Ugyanakkor fantasztikus játékos, aki segíteni tud nekünk a labdakihozatalban, ha mélyebben, hatosként vagy nyolcasként játszik.”

Vinícius Júnior új, 2032-ig szóló szerződéséről:
„A legfontosabb dolog Vinícius szerződésének meghosszabbítása. Nyilvánvalóan neki is, de mindannyiunknak nagy öröm. Kevés edzés van még mögötte, ahogy Bernardo mögött is. Olyan játékosokról beszélünk, akik – ahogy néhány héttel korábban a többiekkel is történt – már fáradtan érkeznek a mérkőzésre, és érzik a lábukban az edzésmunkát. Ezért ma nem is vártam Vinitől, hogy megszerezze a labdát, fusson vele 50 métert, majd gólt szerezzen.”

A Real Madrid szűk játékoskeretéről:
„Szűk keretet szeretnénk, húsz játékossal, plusz azokkal a futballistákkal, akik jelenleg hosszabb időre kidőltek sérülés miatt, mint Rodrygo, Militao vagy Mendy. Arra nem számítok, hogy őket a következő hetekben visszakapjuk. Egy húszfős, szűk keretben pedig szükségünk van olyan játékosokra is, akik képesek arra, amire Bernardo: több különböző poszton is tudnak játszani.”

A Fradi–Real Madrid meccs góljai:

Rivas, 41. perc – 0-1:

Espí, 49. perc – 0-2:

Kodro, 57. perc: 1-2:

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Bár Abdulnak vége, a kérdések maradnak. Mi lesz a többi, több tízezer Abdullal, akik Európában fenik a kést?

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