Milák Kristófnak volt egy mélypontja, de visszatért önmagához volt edzője szerint

– Volt egy mélypont a 2024-es olimpia után, amikor félő volt, hogy teljesen felhagy az úszással – fogalmazott Selmeci. – Idén januártól azonban láthatóan rácáfolt a kételyekre, újra elkezdett edzeni, elment edzőtáborba is, tavasztól pedig kiváló versenyeredményeket ért el. Úgy tűnik, hogy Kristóf visszatért önmagához.
Selmeci Attila: Milák 100 pillangón nagyot alkothat
Milák versenyzése 2023-ban vált kiszámíthatatlanná, amikor váratlanul lemondta fukuokai világbajnoki szereplését. A 2024-es dohai és a 2025-ös szingapúri vb-t is kihagyta. Az elmúlt években megszokottá vált, hogy olykor eltűnik. Nagy eredményei azóta is voltak: a 2024-es párizsi olimpián 100 pillangón győzött, de 200-on – amiben addig verhetetlennek számított – be kellett érnie az ezüsttel Léon Marchand mögött.
– Szerintem megmaradt benne az a vereség. A hozzá hasonló, győzelemre született sportolók nem szeretnek veszíteni – jelezte Selmeci, aki szerint azonban nem ez a fő oka annak, hogy Milák idén hanyagolta korábbi sikerszámát.
Szabó Álmos irányításával az áprilisi soproni ob-n még elindult 200 pillangón, de a két perc körüli eredményei után a döntőtől visszalépett. Azóta nem is úszta, az 50 és 100 méteres számokban viszont nemzetközi versenyeken is remekelt: az Eb előtt 100 pillangón vezette a világranglistát, 50 pillangón pedig ő tartotta az országos csúcsot.
Milák Kristóf idei eredményei:
Országos bajnokság – Sopron
– Gyakori, hogy idősebb korba lépve a versenyzők a rövidebb távok felé fordulnak – hangsúlyozta Selmeci. – Az 50 pillangó új esély, hiszen Los Angelesben már olimpiai szám lesz. Százon pedig szerintem nagyot fog alkotni, akár már a párizsi Eb-n is.
De mi lesz a 200 pillangóval?
– Jogos kérdés, mert a kora alapján még bőven úszhatná. Sőt egy igazán jó felkészüléssel és erős versenyszituációban saját világcsúcsa megjavítására is képes lehetne
– jelentette ki Selmeci, aki hozzátette:
Most 26 éves, és benne van, hogy egy nap úgy fejezi be a pályafutását, hogy a legerősebb számában nem úszott ki magából mindent. De minél rövidebb a táv, annál inkább a tehetség számít, minél hosszabb, annál inkább a szorgalom dominál. A 200 pillangóhoz több kilométer, nagyobb mennyiségi munka kell. Kristóf ezt talán már nem kívánja.
A párizsi Eb Selmeci Attila szerint azért is fontos, mert ha jól sikerül, Milák lendületet kaphat a folytatáshoz.
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