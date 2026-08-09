Milák Kristófnak volt egy mélypontja, de visszatért önmagához volt edzője szerint

Milák júniusban Rómában aranyérmes volt a Sette Collin, balján az egyik legnagyobb riválisa, a svájci Noé Ponti Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

– Volt egy mélypont a 2024-es olimpia után, amikor félő volt, hogy teljesen felhagy az úszással – fogalmazott Selmeci. – Idén januártól azonban láthatóan rácáfolt a kételyekre, újra elkezdett edzeni, elment edzőtáborba is, tavasztól pedig kiváló versenyeredményeket ért el. Úgy tűnik, hogy Kristóf visszatért önmagához.

Selmeci Attila: Milák 100 pillangón nagyot alkothat

Milák versenyzése 2023-ban vált kiszámíthatatlanná, amikor váratlanul lemondta fukuokai világbajnoki szereplését. A 2024-es dohai és a 2025-ös szingapúri vb-t is kihagyta. Az elmúlt években megszokottá vált, hogy olykor eltűnik. Nagy eredményei azóta is voltak: a 2024-es párizsi olimpián 100 pillangón győzött, de 200-on – amiben addig verhetetlennek számított – be kellett érnie az ezüsttel Léon Marchand mögött.

– Szerintem megmaradt benne az a vereség. A hozzá hasonló, győzelemre született sportolók nem szeretnek veszíteni – jelezte Selmeci, aki szerint azonban nem ez a fő oka annak, hogy Milák idén hanyagolta korábbi sikerszámát.

Szabó Álmos irányításával az áprilisi soproni ob-n még elindult 200 pillangón, de a két perc körüli eredményei után a döntőtől visszalépett. Azóta nem is úszta, az 50 és 100 méteres számokban viszont nemzetközi versenyeken is remekelt: az Eb előtt 100 pillangón vezette a világranglistát, 50 pillangón pedig ő tartotta az országos csúcsot.

Milák Kristóf idei eredményei: Országos bajnokság – Sopron 50 pillangó: aranyérem

100 pillangó: aranyérem (50,22-es világranglista-vezető idő)

200 pillangó: a döntőtől visszalépett

50 gyors: aranyérem (21,76-os egyéni csúcs)

100 gyors: aranyérem

Mare Nostrum – Monaco

100 gyors: aranyérem

100 pillangó: aranyérem

Mare Nostrum – Canet

50 pillangó: bronzérem

100 pillangó: aranyérem

50 gyors: bronzérem

100 gyors: ezüstérem

Sette Colli – Róma

50 pillangó: ezüstérem (22,86-os országos csúcs)

100 pillangó: aranyérem

100 gyors: bronzérem

– Gyakori, hogy idősebb korba lépve a versenyzők a rövidebb távok felé fordulnak – hangsúlyozta Selmeci. – Az 50 pillangó új esély, hiszen Los Angelesben már olimpiai szám lesz. Százon pedig szerintem nagyot fog alkotni, akár már a párizsi Eb-n is.

De mi lesz a 200 pillangóval?

– Jogos kérdés, mert a kora alapján még bőven úszhatná. Sőt egy igazán jó felkészüléssel és erős versenyszituációban saját világcsúcsa megjavítására is képes lehetne

– jelentette ki Selmeci, aki hozzátette:

Most 26 éves, és benne van, hogy egy nap úgy fejezi be a pályafutását, hogy a legerősebb számában nem úszott ki magából mindent. De minél rövidebb a táv, annál inkább a tehetség számít, minél hosszabb, annál inkább a szorgalom dominál. A 200 pillangóhoz több kilométer, nagyobb mennyiségi munka kell. Kristóf ezt talán már nem kívánja.

A párizsi Eb Selmeci Attila szerint azért is fontos, mert ha jól sikerül, Milák lendületet kaphat a folytatáshoz.