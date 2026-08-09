Milák Kristófúszó európa-bajnokságúszó ebSelmeci Attila

Milák Kristófnak volt egy mélypontja, de visszatért önmagához volt edzője szerint

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Két évvel a 2024-es olimpián szerzett arany- és ezüstérme után újra Párizsban úszik Milák Kristóf. Ezúttal hétfőn, az Európa-bajnokságon tér vissza, ez lesz ugyanis az első világversenye az olimpia óta. Korábbi edzője, Selmeci Attila szerint Milák már túl lehet azon a mélyponton, amikor még az is kérdés volt, hogy folytatja-e az úszást.

Szalay Attila
2026. 08. 09. 5:55
Milák Kristóf két éve a párizsi olimpián arany- és ezüstérmes volt, most az Európa-bajnokságon tér vissza a legjobbak közé Fotó: JONATHAN NACKSTRAND Forrás: AFP
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Milák júniusban Rómában aranyérmes volt a Sette Collin, balján az egyik legnagyobb riválisa, a svájci Noé Ponti
Milák júniusban Rómában aranyérmes volt a Sette Collin, balján az egyik legnagyobb riválisa, a svájci Noé Ponti Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

– Volt egy mélypont a 2024-es olimpia után, amikor félő volt, hogy teljesen felhagy az úszással – fogalmazott Selmeci. – Idén januártól azonban láthatóan rácáfolt a kételyekre, újra elkezdett edzeni, elment edzőtáborba is, tavasztól pedig kiváló versenyeredményeket ért el. Úgy tűnik, hogy Kristóf visszatért önmagához.

Selmeci Attila: Milák 100 pillangón nagyot alkothat

Milák versenyzése 2023-ban vált kiszámíthatatlanná, amikor váratlanul lemondta fukuokai világbajnoki szereplését. A 2024-es dohai és a 2025-ös szingapúri vb-t is kihagyta. Az elmúlt években megszokottá vált, hogy olykor eltűnik. Nagy eredményei azóta is voltak: a 2024-es párizsi olimpián 100 pillangón győzött, de 200-on – amiben addig verhetetlennek számított – be kellett érnie az ezüsttel Léon Marchand mögött.

– Szerintem megmaradt benne az a vereség. A hozzá hasonló, győzelemre született sportolók nem szeretnek veszíteni – jelezte Selmeci, aki szerint azonban nem ez a fő oka annak, hogy Milák idén hanyagolta korábbi sikerszámát.

Szabó Álmos irányításával az áprilisi soproni ob-n még elindult 200 pillangón, de a két perc körüli eredményei után a döntőtől visszalépett. Azóta nem is úszta, az 50 és 100 méteres számokban viszont nemzetközi versenyeken is remekelt: az Eb előtt 100 pillangón vezette a világranglistát, 50 pillangón pedig ő tartotta az országos csúcsot.

Milák Kristóf idei eredményei:

Országos bajnokság – Sopron

  • 50 pillangó: aranyérem
  • 100 pillangó: aranyérem (50,22-es világranglista-vezető idő)
  • 200 pillangó: a döntőtől visszalépett
  • 50 gyors: aranyérem (21,76-os egyéni csúcs)
  • 100 gyors: aranyérem
    Mare Nostrum – Monaco
  • 100 gyors: aranyérem
  • 100 pillangó: aranyérem
    Mare Nostrum – Canet
  • 50 pillangó: bronzérem
  • 100 pillangó: aranyérem
  • 50 gyors: bronzérem
  • 100 gyors: ezüstérem
    Sette Colli – Róma
  • 50 pillangó: ezüstérem (22,86-os országos csúcs)
  • 100 pillangó: aranyérem
  • 100 gyors: bronzérem 

– Gyakori, hogy idősebb korba lépve a versenyzők a rövidebb távok felé fordulnak – hangsúlyozta Selmeci. – Az 50 pillangó új esély, hiszen Los Angelesben már olimpiai szám lesz. Százon pedig szerintem nagyot fog alkotni, akár már a párizsi Eb-n is.

De mi lesz a 200 pillangóval?

– Jogos kérdés, mert a kora alapján még bőven úszhatná. Sőt egy igazán jó felkészüléssel és erős versenyszituációban saját világcsúcsa megjavítására is képes lehetne
– jelentette ki Selmeci, aki hozzátette:

Most 26 éves, és benne van, hogy egy nap úgy fejezi be a pályafutását, hogy a legerősebb számában nem úszott ki magából mindent. De minél rövidebb a táv, annál inkább a tehetség számít, minél hosszabb, annál inkább a szorgalom dominál. A 200 pillangóhoz több kilométer, nagyobb mennyiségi munka kell. Kristóf ezt talán már nem kívánja.

A párizsi Eb Selmeci Attila szerint azért is fontos, mert ha jól sikerül, Milák lendületet kaphat a folytatáshoz.

– Jövőre a budapesti világbajnokság motiválhatja, mert mindig is szeretett magyar közönség előtt úszni. Az olimpia előtti vb mindig bombaerős, ott csúcsformában kell lennie. Ha odáig eljut, onnan már csak karnyújtásnyira van Los Angeles, de most még két év van 2028-ig, ami az ő esetében még nagyon messze van – jelezte. 

Már magyar aranyérem is van a vizes Eb-n

Miközben a medencés úszóversenyek augusztus 10. és 16. között zajlanak a párizsi vizes Európa-bajnokságon, nyílt vízi úszásban már meg is születtek az első magyar érmek. Betlehem Dávid előbb tíz és öt kilométeren is ezüstérmet szerzett , majd a három kilométeres kieséses sprintversenyben aranyat nyert. A nőknél Mihályvári-Farkas Viktória végzett ugyancsak a második helyen öt és tíz kilométeren, míg három kilométeren Fábián Bettina lett második.

 

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