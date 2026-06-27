Rómában nem is indult 200 pillangón Milák, de egy másik magyar, Márton Richárd ezüstérmes lett benne 1:55,51-es idővel, ami karrierje hatodik legjobbja. Szombaton még két magyar érem született az olasz fővárosban: Jászó Ádám 100 háton, Zombori Gábor 400 gyorson lett ugyancsak második.
Milák összecsapott a román klasszissal, aki négy éve félelemre szólította fel ugyanitt
Rómában, a Hét Domb elnevezésű rangos nemzetközi versenyen úszik Milák Kristóf. A magyar klasszis szombaton a 100 gyors döntőjében újra összecsapott a román világklasszissal, David Popovicivel, akivel négy éve, az Európa-bajnokságon ugyanitt óriási csatát és szópárbajt is vívtak.
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