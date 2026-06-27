Milák összecsapott a román klasszissal, aki négy éve félelemre szólította fel ugyanitt

Rómában nem is indult 200 pillangón Milák, de egy másik magyar, Márton Richárd ezüstérmes lett benne 1:55,51-es idővel, ami karrierje hatodik legjobbja. Szombaton még két magyar érem született az olasz fővárosban: Jászó Ádám 100 háton, Zombori Gábor 400 gyorson lett ugyancsak második.