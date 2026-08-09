Tóth AlexGulácsi PéterGalatasarayAFC BournemouthVillarrealSallai Roland

Tóth Alex botrányos meccsen játszott, Gulácsi és Sallai összecsapott egymással

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Több érdekes felkészülési mérkőzést is rendeztek szombaton Európa-szerte, amelyeken magyar válogatott labdarúgók is érintettek voltak. A török Galatasaray és a spanyol Villarreal összecsapásán Sallai Roland és Gulácsi Péter egymás ellen lépett pályára. Yaakobishvili Áron egy este két szokatlan meccsen is a Barcelona keretében kapott helyet, Tóth Alex pedig a Bournemouth botrányos, dulakodást és két piros lapot hozó mérkőzésén játszott a Betis ellen.

Szalay Attila
2026. 08. 09. 10:19
Sallai Roland és Gulácsi Péter a Galatasaray-Villarreal meccs után Forrás: Instagram
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Tóth Alex csapatának meccsén egymásnak estek a játékosok

Edzőmeccset játszott szombaton a Bournemouth is, amely 2-2-t ért el a spanyol Real Betis ellen. Tóth Alex a második félidőt végigjátszotta a Premier League-rajtra készülő együttesben, a szünetben még 1-0-ra vezettek az angolok.

Botrányos jelenetek is voltak a meccsen az első félidő hajrájában, amikor Tóth Alex még a kispadon ült. Jobb is így, mert legalább kimaradt abból a tömegjelenetből, ami kísérte az edzőmeccsen ritka eseményeket.

A 44. percben szabadultak el az indulatok a pályán, amikor az oldalvonalnál a Betis kolumbiai futballistája, Nelson Deossa belerúgta a labdát ellenfelébe. Néhány pillanattal később már a két komplett csapat dulakodott, és az egymásnak eső labdarúgók közül is Alex Scott, valamint Antony volt a leghevesebb – mindketten azonnali piros lapot kaptak.

A balhé 1:13-tól látható az összefoglalóban:

 

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