Tóth Alex botrányos meccsen játszott, Gulácsi és Sallai összecsapott egymással

Tóth Alex csapatának meccsén egymásnak estek a játékosok

Edzőmeccset játszott szombaton a Bournemouth is, amely 2-2-t ért el a spanyol Real Betis ellen. Tóth Alex a második félidőt végigjátszotta a Premier League-rajtra készülő együttesben, a szünetben még 1-0-ra vezettek az angolok.

Botrányos jelenetek is voltak a meccsen az első félidő hajrájában, amikor Tóth Alex még a kispadon ült. Jobb is így, mert legalább kimaradt abból a tömegjelenetből, ami kísérte az edzőmeccsen ritka eseményeket.

A 44. percben szabadultak el az indulatok a pályán, amikor az oldalvonalnál a Betis kolumbiai futballistája, Nelson Deossa belerúgta a labdát ellenfelébe. Néhány pillanattal később már a két komplett csapat dulakodott, és az egymásnak eső labdarúgók közül is Alex Scott, valamint Antony volt a leghevesebb – mindketten azonnali piros lapot kaptak.

A balhé 1:13-tól látható az összefoglalóban: