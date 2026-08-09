A Premier League korábbi bajnoka a magyar válogatott kulcsemberének hízeleg

Callum Styles és Turi Géza Dávid is gólpasszt adott

Tóth Balázs mellett más magyar labdarúgók is játszottak a Ligakupa első fordulójában. A válogatott tagjai közül Callum Styles gólpasszt adott és a 73. percbeli lecseréléséig pályán volt a másodosztályú West Bromwich Albionban, amely 4-1-re győzött a negyedik ligás Rotherham vendégeként.

Turi Géza Dávid ugyancsak gólpasszt adott csapata, a negyedosztályú Grimsby Town meccsén, de ez a 92. percben csak a szépítésre volt elég, mert így is veszítettek 3-1-re az egy osztállyal feljebb szereplő Blackpool ellen.