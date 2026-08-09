Tóth BalázsAngol LigakupaCallum Styles

A Premier League korábbi bajnoka a magyar válogatott kulcsemberének hízeleg

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Beindult az angol futballidény szombaton a Ligakupa első fordulójával. Máris több magyar labdarúgó is pályára lépett, és közülük is Tóth Balázs szereplése mindenképpen kitűnik. Egyrészt azért, mert volt Premier League-bajnok klubja, a Blackburn Rovers a szuper jelzővel illette a harmadik ligás Burton elleni siker után. Másrészt azért, mert a magyar válogatott kulcsemberének távozását korábban már valószínűsítették, most mégis védett.

Szalay Attila
2026. 08. 09. 11:37
Tóth Balázs, vagyis Szuper Tóth Balázs védése, ahogy a Blackburn Rovers elnevezte Forrás: Facebook / Blackburn Rovers
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Callum Styles és Turi Géza Dávid is gólpasszt adott

Tóth Balázs mellett más magyar labdarúgók is játszottak a Ligakupa első fordulójában. A válogatott tagjai közül Callum Styles gólpasszt adott és a 73. percbeli lecseréléséig pályán volt a másodosztályú West Bromwich Albionban, amely 4-1-re győzött a negyedik ligás Rotherham vendégeként.

Turi Géza Dávid ugyancsak gólpasszt adott csapata, a negyedosztályú Grimsby Town meccsén, de ez a 92. percben csak a szépítésre volt elég, mert így is veszítettek 3-1-re az egy osztállyal feljebb szereplő Blackpool ellen.

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Bár Abdulnak vége, a kérdések maradnak. Mi lesz a többi, több tízezer Abdullal, akik Európában fenik a kést?

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