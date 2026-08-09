Télen járt a segítség, nyáron egyelőre csak a hallgatás van

Csakhogy a két helyzet között lényeges különbség van. Az energiatakarékosság valóban mérsékelheti a fogyasztást, a tartós, rendkívüli hőségben azonban egy légkondicionáló vagy hőszivattyú használata sok esetben nem feltétlenül csak kényelmi kérdés.
A lakások élhető hőmérsékleten tartása különösen gyermekek, idősek és egészségügyi szempontból veszélyeztetett emberek esetében válhat szükségessé.
Idetartozik a home office munkavégzés elrendelése is, hiszen aki otthon dolgozik, klíma használata nélkül 40 Celsius-fok körüli hőmérsékleten jóval kevésbé munkaképes, mint 21–24 fokban. A hőség miatt elrendelt otthoni munkavégzés kérdését lehetne még boncolgatni:
- összességében jelentkezik-e rendszerszintű megtakarítás,
- vagy éppen csak az irodaház spórol a munkavállaló terhére,
- illetve van-e joga a munkáltatónak klíma nélküli lakásban elvárni a munkavégzést, ha egyébként az iroda klimatizált.
De a kérdés most az, hogy a rendkívüli meleg miatti többletenergia-fogyasztás is indokolhat-e valamilyen célzott segítséget, ahogyan 2026 elején, a rendkívüli hideg nyomán érkezett állami támogatás.
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