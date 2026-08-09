Aranyszínű sárgaság pusztítja a szőlőt, végveszélyben a Badacsony

– Az egyszerűbb eljárást lehetővé tevő módosításokat július végén elfogadták, tehát haladunk, csak nem abban a tempóban, mint ahogy a betegség terjed. Sajnos tavaly rendkívül sok fertőzés történt, aminek az „eredménye” az idén látható, s ahogy járjuk a borvidékeket, bizonyos helyeken drámai a helyzet. A Dunántúl nyugati, délnyugati részén, a Balaton-parton, Somlón, s ami új és nagyon fájdalmas történet, hogy Tokaj-Hegyalján is immár járványos méreteket öltött a fertőzés – fogalmazott Molnár Ákos a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szőlészeti szekciójának elnöke.