Aranyszínű sárgaság pusztítja a szőlőt, végveszélyben a Badacsony

– Az egyszerűbb eljárást lehetővé tevő módosításokat július végén elfogadták, tehát haladunk, csak nem abban a tempóban, mint ahogy a betegség terjed. Sajnos tavaly rendkívül sok fertőzés történt, aminek az „eredménye” az idén látható, s ahogy járjuk a borvidékeket, bizonyos helyeken drámai a helyzet. A Dunántúl nyugati, délnyugati részén, a Balaton-parton, Somlón, s ami új és nagyon fájdalmas történet, hogy Tokaj-Hegyalján is immár járványos méreteket öltött a fertőzés – fogalmazott Molnár Ákos a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szőlészeti szekciójának elnöke.
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A Tisza-kormány ebben az ügyben is késlekedik, és ez nagy károkat okozhat.
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