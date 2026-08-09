Irán meghúzta a váratlant Trump ellen, ez mindenkinek sokba kerülhet

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Donald Trump korábban a Truth Social platformon olyan terveket is felvázolt, amelyek szerint a szoros felügyeletét az amerikai erők vennék át, és a nem iráni hajóknak 20 százalékos védelmi pénzt kellene fizetniük a rakomány értéke után a biztonságos áthaladásért. Teherán ezt a tervet határozottan elutasította, kijelentve, hogy semmilyen amerikai beavatkozást nem tűr el a felségvizein. A diplomáciai patthelyzet és a megújult iráni követelések miatt a nemzetközi közösség a feszültség további eszkalációjától tart.