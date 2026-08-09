Donald TrumpIránHormuzi-szoros

Irán meghúzta a váratlant Trump ellen, ez mindenkinek sokba kerülhet

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Hónapok óta tartó feszültség után az iráni Nemzeti Biztonsági Tanács olyan hatpontos követeléscsomagot nyújtott be az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros megnyitásáért cserébe, amelyet Washington szinte biztosan elutasít majd. Miközben az Omán közvetítésével zajló kétoldalú tárgyalások már a célegyenesben voltak, Teherán váratlanul visszatért a korábbi, atomalkuhoz kötött követeléseihez, és ezek teljesítésétől teszi függővé a globális energiabiztonság szempontjából kritikus tengeri folyosó szabaddá tételét.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 09. 12:01
Fotó: FATEMEH BAHRAMI Forrás: ANADOLU
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A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Donald Trump korábban a Truth Social platformon olyan terveket is felvázolt, amelyek szerint a szoros felügyeletét az amerikai erők vennék át, és a nem iráni hajóknak 20 százalékos védelmi pénzt kellene fizetniük a rakomány értéke után a biztonságos áthaladásért. Teherán ezt a tervet határozottan elutasította, kijelentve, hogy semmilyen amerikai beavatkozást nem tűr el a felségvizein. A diplomáciai patthelyzet és a megújult iráni követelések miatt a nemzetközi közösség a feszültség további eszkalációjától tart.

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Hegyi Zoltán
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Bár Abdulnak vége, a kérdések maradnak. Mi lesz a többi, több tízezer Abdullal, akik Európában fenik a kést?

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