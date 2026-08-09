A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Donald Trump korábban a Truth Social platformon olyan terveket is felvázolt, amelyek szerint a szoros felügyeletét az amerikai erők vennék át, és a nem iráni hajóknak 20 százalékos védelmi pénzt kellene fizetniük a rakomány értéke után a biztonságos áthaladásért. Teherán ezt a tervet határozottan elutasította, kijelentve, hogy semmilyen amerikai beavatkozást nem tűr el a felségvizein. A diplomáciai patthelyzet és a megújult iráni követelések miatt a nemzetközi közösség a feszültség további eszkalációjától tart.
Irán meghúzta a váratlant Trump ellen, ez mindenkinek sokba kerülhet
Hónapok óta tartó feszültség után az iráni Nemzeti Biztonsági Tanács olyan hatpontos követeléscsomagot nyújtott be az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros megnyitásáért cserébe, amelyet Washington szinte biztosan elutasít majd. Miközben az Omán közvetítésével zajló kétoldalú tárgyalások már a célegyenesben voltak, Teherán váratlanul visszatért a korábbi, atomalkuhoz kötött követeléseihez, és ezek teljesítésétől teszi függővé a globális energiabiztonság szempontjából kritikus tengeri folyosó szabaddá tételét.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!